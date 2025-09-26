ETV Bharat / sports

આજે ફાઇનલ પહેલા ભારત શ્રીલંકા સામે રમશે, પિચ રિપોર્ટ, હેડ-ટુ-હેડ અને સંભવિત પ્લેઇંગ 11 જાણો

ભારતીય ટીમ એશિયા કપના અંતિમ સુપર ફોરમાં શ્રીલંકા સામે રમવા માટે તૈયાર છે. ચાલો આ મેચ વિશેની દરેક વિગતો જાણીએ...

આજે ફાઇનલ પહેલા ભારત શ્રીલંકા સામે રમશે,
આજે ફાઇનલ પહેલા ભારત શ્રીલંકા સામે રમશે, (Etv Bharat)
Published : September 26, 2025 at 1:14 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે એશિયા કપ 2025 ની સુપર ફોર ફાઇનલ મેચ આજે, 26 સપ્ટેમ્બર (શુક્રવાર) ના રોજ, દુબઈના દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રાત્રે 8 વાગ્યે શરૂ થશે. સૂર્યકુમાર યાદવની ભારતીય ટીમ પાકિસ્તાન સામે એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલ પહેલા ચરિથ અસલંકાની શ્રીલંકા સામે તેની તૈયારીઓને મજબૂત બનાવવાનો પ્રયાસ કરશે. તો, ચાલો પિચ રિપોર્ટ, હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ અને બંને ટીમો માટે સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન પર એક નજર કરીએ.

ભારત વિરુદ્ધ શ્રીલંકા હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 31 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ મેચ રમાઈ છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ આમાંથી 21 મેચ જીતી છે, જ્યારે શ્રીલંકાએ ફક્ત 9 મેચ જીતી છે. આ આંકડાઓ જોતાં, ભારતને શ્રીલંકા પર નોંધપાત્ર ફાયદો હોવાનું જણાય છે.

પિચ રિપોર્ટ

દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમની પિચ સ્પિન બોલરોને નોંધપાત્ર સહાય પૂરી પાડી રહી છે, અને ધીમા બોલરો પણ આ પિચ પર અસરકારક સાબિત થઈ રહ્યા છે. ફાસ્ટ બોલરો પણ નવા બોલ સાથે અસરકારક સાબિત થઈ રહ્યા છે. આ પીચ પર બેટ્સમેન માટે રન બનાવવાનું થોડું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. બેટ્સમેન સેટ થઈ ગયા પછી લાંબી ઇનિંગ્સ રમી શકે છે.

આ ભારતીય અને શ્રીલંકાના ખેલાડીઓ પર રહેશે નજર

ભારત માટે, અભિષેક શર્મા (248) બેટ સાથે ચાવીરૂપ રહેશે. શુભમન ગિલ (111) અને તિલક વર્મા (95) રન બનાવવાની અપેક્ષા રાખશે. ભારત માટે, કુલદીપ યાદવ બોલ સાથે ચાવીરૂપ રહેશે. તેણે ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 12 વિકેટ લીધી છે, જ્યારે જસપ્રીત બુમરાહ પાસે 5 વિકેટ છે.

શ્રીલંકા માટે, પથુમ નિસાન્કા (154) અને કુસલ મેન્ડિસ (122) બેટિંગ માટે જવાબદાર રહેશે. વાનિંદુ હસરંગા બોલ સાથે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. તેણે ટૂર્નામેન્ટમાં શ્રીલંકા માટે સૌથી વધુ 7 વિકેટ લીધી છે.

ભારત અને શ્રીલંકાના સંભવિત 11 ખેલાડીઓ

ભારત: અભિષેક શર્મા, શુબમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર)/જિતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ/અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રિત બુમરાહ/હર્ષિત રાણા, વરુણ ચક્રવર્તી

શ્રીલંકા: પથુમ નિસાંકા, કુસલ મેન્ડિસ (વિકેટકીપર), કામિલ મિશ્રા, કુસલ પરેરા, ચારિથ અસલંકા (કેપ્ટન), દાસુન શનાકા, કામિન્દુ મેન્ડિસ, વાનિન્દુ હસરાંગા, દુનિથ વેલેસ્લી, દુષ્મંથા ચમીરા, નુવાન તુશારા.

