એશિયા કપ 2025માં ફરી એકવાર ટકરાશે ભારત અને પાકિસ્તાન, જાણો ક્યારે થશે મહામુકાબલો

એશિયા કપ 2025માં ફરી એકવાર ટકરાશે ભારત અને પાકિસ્તાન (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2025 at 1:45 PM IST

હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 ની લીગ મેચોમાં શાનદાર પ્રદર્શન બાદ, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે ગ્રુપ A માંથી સુપર 4 માં સ્થાન મેળવી લીધું હતું. હવે, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમે પણ UAE ને 41 રને હરાવીને સુપર 4 માં પ્રવેશ કર્યો છે. જ્યારે UAE અને ઓમાન ગ્રુપ A માંથી બહાર થઈ ગયા છે.

આ સાથે, એ વાતની પુષ્ટિ થઈ ગઈ છે કે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે વધુ એક મેચ થશે. ભારત અને પાકિસ્તાનની ટીમો હવે સુપર 4 માં રમતી જોવા મળશે. આનાથી વિશ્વભરના ક્રિકેટ ચાહકોના મનમાં ઘણા પ્રશ્નો ઉભા થયા છે, જેમાંથી એક એ છે કે શું ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ પાકિસ્તાની ક્રિકેટ ટીમ સાથે જોડાશે. આજે, અમે તમને આ વિશે જણાવીશું.

ભારત-પાકિસ્તાન સુપર 4 મેચ બીજે ક્યાં યોજાશે?

એશિયા કપ 2025 ની સુપર 4 મેચ 20 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થવાની છે. ભારત અને પાકિસ્તાન 21 સપ્ટેમ્બરે રાત્રે 8 વાગ્યે પોતાનો મુકાબલો રમશે. આ મેચ દુબઈના દુબઈ ક્રિકેટ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. જ્યાં ફરી એકવાર ભારતના સૂર્યકુમાર યાદવ અને પાકિસ્તાનના સલમાન અલી આગા ટકરાશે.

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની લીગ મેચમાં શું થયું?

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની પાછલી મેચ 14 સપ્ટેમ્બરે રમાઈ હતી. આ એશિયા કપ લીગ મેચ પણ દુબઈના દુબઈ ક્રિકેટ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી, જ્યાં ટીમ ઈન્ડિયાએ પાકિસ્તાનને 7 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. આ મેચનો ભારતમાં વિરોધ થયો હતો, અને લોકોએ ભારત-પાકિસ્તાન મેચનો બહિષ્કાર કરવાની ધમકી આપી હતી.

આ મેચ જીત્યા પછી, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાની ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવ્યા ન હતા. સૂર્યાએ ટોસ સમયે સલમાન સાથે હાથ મિલાવ્યા ન હતા. મેચ પછી, સૂર્યા અને શિવમ દુબે હાથ મિલાવ્યા વિના ડ્રેસિંગ રૂમમાં ગયા હતા. સૂર્યાએ મેચ પછી કહ્યું હતું કે તે પહેલગામ હુમલાના પીડિતોના પરિવારો સાથે ઉભો છે અને કેટલીક બાબતો રમતગમતની ભાવનાથી આગળ છે.

ટીમ ઈન્ડિયાના કોચ ગૌતમ ગંભીરે પણ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તે આતંકવાદી હુમલામાં માર્યા ગયેલા પહેલગામ પીડિતોના પરિવારો સાથે ઉભો છે. હવે જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયા ફરીથી પાકિસ્તાન સામે રમવા માટે તૈયાર છે, ત્યારે ટીમ ઈન્ડિયા પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવશે તેવી શક્યતા ઓછી છે. કારણ કે આમ કરવાનો અર્થ એ થશે કે તે પોતાના નિર્ણયથી પાછી હટી જશે. તેથી, ટીમ ઈન્ડિયા પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવશે તેવી શક્યતા ઓછી છે, કારણ કે ભારતીય ટીમ તેના નિર્ણય પર અડગ રહેશે.

