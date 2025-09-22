સૂર્યકુમાર યાદવે IND vs PAK મેચ પર મોટું નિવેદન આપ્યું, એક ગ્રુપમાં ન રાખવાનો આપ્યો સંકેત
ભારતે એશિયા કપ 2025માં સતત બીજી વખત પાકિસ્તાનને હરાવ્યું છે.
Published : September 22, 2025 at 7:41 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય ટીમે એશિયા કપ સુપર ફોરમાં પાકિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું. રવિવારે દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી મેચમાં 172 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા ટીમ ઇન્ડિયાએ 18.5 ઓવરમાં ચાર વિકેટ ગુમાવીને લક્ષ્યાંક હાંસલ કરી લીધો. ટુર્નામેન્ટમાં પાકિસ્તાનનો ભારત સામે આ બીજો પરાજય છે. એ પણ નોંધનીય છે કે એશિયા કપ 2022માં પાકિસ્તાન સામે ભારતની હાર બાદ, ભારતે સતત સાત આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં પાકિસ્તાનને હરાવ્યું છે.
હવે કોઈ હરીફાઈ નથી
મેચ પછીની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં, ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે જણાવ્યું હતું કે ભારત-પાકિસ્તાન મેચ હવે હરીફાઈ નથી. જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે શું પાકિસ્તાને પાછલી મેચની તુલનામાં પોતાનું સ્તર સુધાર્યું છે, ત્યારે સૂર્યકુમારે કહ્યું, "મને લાગે છે કે આપણે (ભારત-પાકિસ્તાન) હરીફાઈ વિશે આ પ્રશ્ન પૂછવાનું બંધ કરવું જોઈએ."
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "મારા મતે, જો બે ટીમો 15-20 મેચ રમી રહી હોય અને સ્કોર 7-7 હોય અથવા કોઈ ટીમ 8-7 થી આગળ હોય, તો તે સારું ક્રિકેટ અને હરીફાઈ માનવામાં આવે છે. જ્યારે કોઈ ટીમ 13-0 અથવા 10-1 થી આગળ હોય, ત્યારે મને આંકડા ખબર નથી, પરંતુ તે હવે હરીફાઈ નથી."
🚨Big Statement By Captain Surya 🚨— Asia Voice 🎤 (@Asianewss) September 21, 2025
💥 Suryakumar Yadav on the so-called “rivalry”
“If it’s 7-7 or 8-7, call it a rivalry. But if it’s 10-1 or 10-0, that’s just dominance!” 🔥
SKY shutting down the talk — numbers don’t lie! 👑#PAKvIND #SuryakumarYadav #INDvPAK pic.twitter.com/kwQXZXmOoa
એક ગ્રુપમાં ન રાખવાનો આપ્યો સંકેત
એ નોંધનીય છે કે ભારત અને પાકિસ્તાન બંને દેશો વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવને કારણે દ્વિપક્ષીય શ્રેણી રમતા નથી. તેઓ હવે ફક્ત ICC અથવા FICCI ઇવેન્ટ્સમાં જ એકબીજાનો સામનો કરે છે. મોટી ટુર્નામેન્ટમાં પણ, તેમની હરીફાઈને ધ્યાનમાં રાખીને, તેઓ ઘણીવાર આ મેચોમાંથી આવક વધારવા માટે એકસાથે ગ્રુપમાં થાય છે. પરંતુ સૂર્યાના નિવેદનથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે બંને ટીમો વચ્ચે હવે કોઈ હરીફાઈ રહી નથી. આનો સ્પષ્ટ અર્થ એ છે કે તેમને એકસાથે ગ્રુપમાં કરવાનો કોઈ અર્થ નથી.
અભિષેક ક્યારેય પ્રેક્ટિસ ચૂકતો નથી
અભિષેક શર્મા વિશે બોલતા, કેપ્ટન સૂર્યકુમારે તેના મેદાનની બહારના પ્રદર્શનને તેની સફળતાની ચાવી ગણાવી. તેમણે કહ્યું, "તે (અભિષેક) ક્યારેય પ્રેક્ટિસ ચૂકતો નથી. જ્યારે તેને બેટિંગ કરવાનું મન ન થાય ત્યારે પણ, તે હંમેશા સુધારો કરવા માટે કંઈક કરે છે. આ પ્રકારનું સમર્પણ ક્યારેય વ્યર્થ જતું નથી. હું ખરેખર માનું છું કે ભગવાન પાસે એવા લોકો માટે યોજનાઓ છે જેઓ આ રીતે સખત મહેનત કરતા રહે છે."
આ પણ વાંચો: