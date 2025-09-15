ગૌતમ ગંભીરે કરી એક ચાલ! મજાક ઉડાવાતા પાકિસ્તાન ગુસ્સે ભરાયું, જાણો હાથ ન મિલાવવાની યોજના કોણે બનાવી?
મેચ પછી ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવ્યા ન હતા. હવે જાણો આ યોજના ક્યાંથી આવી અને કોણે બનાવી.
Published : September 15, 2025 at 2:20 PM IST
હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025માં ગયા રવિવારે ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ મેચ રમાઈ હતી. આ મેચમાં ભારતે એકતરફી મેચમાં પાકિસ્તાનને 7 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. સૂર્યકુમાર યાદવે વિજયી છગ્ગો ફટકારીને પાકિસ્તાનને હરાવ્યું હતું. આ પછી, ભારતીય ટીમના સભ્યોએ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
આ પછી, સમગ્ર વિશ્વમાં અને એશિયામાં ક્રિકેટ મેદાન પર પાકિસ્તાનનું અપમાન થઈ રહ્યું છે. દુબઈના દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં ભારતીય ટીમે મેચ જીત્યા પછી પાકિસ્તાની ટીમના ખેલાડીઓ સાથે હાથ ન મિલાવવાનો પ્લાન કોનો હતો? આ યોજના કેવી રીતે અમલમાં મૂકવામાં આવી? ચાલો તમને તેના વિશે જણાવીએ.
હાથ ન મિલાવવાની યોજના કોણે બનાવી?
ટેલિકોમ એશિયા સ્પોર્ટના અહેવાલ મુજબ, ભારતીય ટીમના ખેલાડીઓ દ્વારા હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કરવાનો વિચાર મુખ્ય કોચ ગંભીરનો હતો, જેમણે ભારતીય ખેલાડીઓને પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવવાની મનાઈ ફરમાવી હતી અને તેમને તેમના કટ્ટર હરીફો સાથે કોઈપણ પ્રકારની દલીલ ટાળવા પણ કહ્યું હતું.
તમને જણાવી દઈએ કે, ભારત-પાકિસ્તાન મેચ પહેલા, ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે ટીમને સંબોધિત કરી હતી અને તેમને સોશિયલ મીડિયાથી દૂર રહેવા અને મેચ વિશે મીડિયામાં ચાલી રહેલી બધી ચર્ચાઓને અવગણવાની સલાહ આપી હતી. આ સાથે, તેમણે ખેલાડીઓને કહ્યું કે તેઓએ ફક્ત પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે મેચ રમવાની છે.
તમને જણાવી દઈએ કે, 2025 ની શરૂઆતમાં પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલામાં 26 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા બાદ, સોશિયલ મીડિયા પર આ મેચનો બહિષ્કાર કરવાની માંગણીઓનો વરસાદ શરૂ થયો હતો. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ટીકાકારોએ ભારતીય ખેલાડીઓને તેમના કટ્ટર હરીફ સામે મેદાનમાં ઉતરવા બદલ દેશદ્રોહી પણ કહ્યા હતા.
ગંભીરે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં મોટી વાત કહી
ટેલિકોમ એશિયા સ્પોર્ટનો દાવો છે કે ગંભીરે ટીમને કહ્યું હતું કે, 'સોશિયલ મીડિયા પર ઓછો સમય વિતાવો, ઘોંઘાટ વાંચવાનું બંધ કરો. તમારું કામ ભારત માટે રમવાનું છે. પહેલગામમાં શું થયું તે ભૂલશો નહીં. હાથ મિલાવો નહીં, વાત ન કરો. ફક્ત મેદાનમાં જાઓ, તમારું શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરો અને ભારત માટે જીત મેળવો'.
ખેલાડીઓએ ગંભીરના સૂચનનું પાલન કર્યું અને કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ટોસ પહેલા અને પછી પોતાના પાકિસ્તાની કેપ્ટન સલમાન અલી આગા સાથે હાથ મિલાવ્યા નહીં. આ પછી, મેચ જીત્યા પછી ભારતીય ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવ્યા નહીં. અહેવાલ મુજબ, પાકિસ્તાની કેપ્ટન સલમાન અલી આગા અને મુખ્ય કોચ માઈક હેસન પાછળથી ભારતીય ડ્રેસિંગ રૂમમાં ગયા પરંતુ કોઈ ખેલાડી તેમનું સ્વાગત કરવા આગળ આવ્યો નહીં.
