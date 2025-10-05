ETV Bharat / sports

ICC મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 માં આજે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર, મેચ બપોરે 3:00 વાગ્યે શરૂ થશે

બંને ટીમોએ અત્યાર સુધી ટુર્નામેન્ટમાં એક-એક મેચ રમી છે, જેમાં ભારતે શ્રીલંકાને હરાવ્યું છે અને પાકિસ્તાન બાંગ્લાદેશ સામે હારી ગયું છે.

આજે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર
આજે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર (AP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 5, 2025 at 1:15 PM IST

હૈદરાબાદ: ICC મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 માં આજે ભારત અને પાકિસ્તાન ફરી એકવાર ક્રિકેટના મેદાનમાં ટકરાવવા માટે તૈયાર છે. ભારત અને પાકિસ્તાન 30 દિવસમાં ચોથી વખત એકબીજા સામે ટકરાશે. અગાઉ, પુરુષોની ટીમે 2025 એશિયા કપમાં પાકિસ્તાનને ત્રણ વખત હરાવ્યું હતું.

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની આ મેચ મહિલા વર્લ્ડ કપની છઠ્ઠી મેચ છે, જે શ્રીલંકાના કોલંબોના પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ મેચ IST બપોરે 3:00 વાગ્યે શરૂ થશે. બંને ટીમોએ અત્યાર સુધી ટુર્નામેન્ટમાં એક-એક મેચ રમી છે, જેમાં ભારતે શ્રીલંકાને હરાવ્યું છે અને પાકિસ્તાન બાંગ્લાદેશ સામે હારી ગયું છે. ક્રિકેટ ચાહકો આ મેચ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર જોઈ શકે છે, જેનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ Jio Hotstar એપ પર ઉપલબ્ધ છે.

આમને સામને બંને ટીમો: મહિલા ક્રિકેટમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ક્યારેય કોઈ હરીફાઈ થઈ નથી. કારણ કે 2005 થી બંને ટીમો વચ્ચે કુલ 11 ODI મેચ રમાઈ છે, જેમાં ભારતે બધી જીતીને પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું છે.

કેવું રહેશે હવામાન: ઓસ્ટ્રેલિયા અને શ્રીલંકા વચ્ચે મહિલા વર્લ્ડ કપની 5મી મેચ 4 ઓક્ટોબરે કોલંબોમાં રમવાની હતી, પરંતુ વરસાદને કારણે, તે મેચ રદ કરવામાં આવી હતી, અને બંને ટીમોને પોઈન્ટ વહેંચવા પડ્યા હતા. આજે, ભારત અને પાકિસ્તાન ફરીથી એક જ મેદાન પર રમી રહ્યા છે. આ મેચમાં વરસાદની પણ અપેક્ષા છે. AccuWeather અહેવાલ આપે છે કે કોલંબોમાં વહેલી સવારે વરસાદની અપેક્ષા છે, જેના કારણે ટોસમાં વિલંબ થઈ શકે છે. જો કે, દિવસના મધ્યમાં હવામાન સાફ થશે, અને પછી રાત્રે પણ વરસાદની અપેક્ષા છે, જે મેચને અસર કરે તેવી શક્યતા છે.

કોલંબોની પિચ કેવી છે:

કોલંબોની પિચ બેટિંગ-ફ્રેન્ડલી હોવાની અપેક્ષા છે. જો કે, આ પિચ પર બોલરો માટે ઘણું ધ્યાન રાખવાનું રહેશે. પાકિસ્તાન અહીં બાંગ્લાદેશ સામે પોતાની છેલ્લી મેચ હારી ગયું હતું, પરંતુ તેમની ઝડપી બોલર મારુફા અખ્તરે કેટલીક ઉત્તમ સ્વિંગ બોલિંગ કરી હતી, જે સૂચવે છે કે પિચ બોલરો માટે કંઈક સંગ્રહિત છે.

બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઇંગ-11

ભારત: હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), પ્રતિકા રાવલ, સ્મૃતિ મંધાના, હરલીન દેઓલ, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), દીપ્તિ શર્મા, અમનજોત કૌર, રેણુકા સિંહ, સ્નેહ રાણા, શ્રી ચરાણી

પાકિસ્તાન: ફાતિમા સના (કેપ્ટન), મુનીબા અલી, ઓમૈમા સોહેલ, સિદરા અમીન, આલિયા રિયાઝ, સિદ્રા નવાઝ (વિકેટકીપર), નતાલિયા પરવેઝ, રમીન શમીમ, નશરા સંધુ, ડાયના બેગ, સાદિયા ઈકબાલ

