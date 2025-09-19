ETV Bharat / sports

સુપર સન્ડે પર ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મહા મુકાબલો, જાણો છેલ્લી પાંચ મેચ કોણે જીતી અને કોનો હાથ ઉપર છે

એશિયા કપ 2025: ભારત અને પાકિસ્તાન રવિવારે આમને-સામને થશે. તે પહેલાં, ચાલો બંને ટીમો વચ્ચેની છેલ્લી પાંચ મેચ પર એક નજર કરીએ.

રવિવારે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચ ટક્કર
રવિવારે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચ ટક્કર (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2025 at 8:42 PM IST

હૈદરાબાદ: રવિવારે એશિયા કપમાં ભારત અને પાકિસ્તાન ફરી એકવાર આમને-સામને થશે. બંને ટીમો 19 સપ્ટેમ્બરે દુબઈમાં ફરી એકવાર આમને-સામને થશે, જ્યાં તેઓ પોતાનો પહેલો સુપર ફોર મેચ રમશે. અગાઉ, બંને ટીમો 14 સપ્ટેમ્બરે લીગ સ્ટેજમાં મળી હતી, જ્યાં ભારતીય ટીમે પાકિસ્તાનને સાત વિકેટથી હરાવ્યું હતું અને તેમના ખેલાડીઓ સાથે હાથ પણ મિલાવ્યા નહોતા. હવે, આ બંને ટીમો ફરી ટકરાય તે પહેલાં, આપણે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાયેલી છેલ્લી પાંચ મેચો પર એક નજર નાખીશું.

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે છેલ્લા પાંચ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ભારતનો હાથ ઉપર રહ્યો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ભારતે ચાર મેચ જીતી છે, જ્યારે પાકિસ્તાને ફક્ત એક જ જીતી છે. પરિણામે, રવિવારના મેચમાં ભારતનો ફાયદો રહેશે.

ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન (8 ઓગસ્ટ, 2022)

એશિયા કપમાં 8 ઓગસ્ટ, 2022 ના રોજ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એક ટી20 મેચ રમાઈ હતી. આ મેચમાં પાકિસ્તાને 147 રન બનાવ્યા હતા, અને ભારતે 5 વિકેટથી 148 રનથી મેચ જીતી હતી. ભુવનેશ્વર કુમારે 4 વિકેટ લીધી, જ્યારે વિરાટ કોહલી અને રવિન્દ્ર જાડેજાએ 35-35 રનનું યોગદાન આપ્યું.

ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન (4 સપ્ટેમ્બર, 2022)

4 સપ્ટેમ્બર, 2022 ના રોજ એશિયા કપ 2022 માં પાકિસ્તાન અને ભારત વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી. આ મેચમાં ભારતે 181 રન બનાવ્યા હતા. વિરાટ કોહલીએ 60 રનની ઇનિંગ રમી હતી. મોહમ્મદ રિઝવાનના 71 અને મોહમ્મદ નવાઝના 42 રનની મદદથી પાકિસ્તાને ભારતને 5 વિકેટથી હરાવ્યું હતું.

ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન (23 ઓક્ટોબર, 2022)

23 ઓક્ટોબર, 2022 ના રોજ T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન ભારત અને પાકિસ્તાન ટકરાયા હતા. આ મેચમાં પાકિસ્તાને શાન મસૂદના ૫૨ અને ઇફ્તિખાર અહેમદના 51 રનની મદદથી 159 રન બનાવ્યા હતા. વિરાટ કોહલીના 82 અને હાર્દિક પંડ્યાના 40 રનની મદદથી ભારતે 4 વિકેટથી મેચ જીતી હતી.

ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન (9 જૂન, 2024)

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપ મેચ 9 જૂન, 2024 ના રોજ ન્યૂયોર્કમાં રમાઈ હતી. ભારતે ઋષભ પંતના 42 રનની મદદથી 119 રન બનાવ્યા હતા. જસપ્રીત બુમરાહની 3 વિકેટ અને હાર્દિક પંડ્યાની 2 વિકેટના કારણે ભારતે પાકિસ્તાનને 113 રન સુધી રોકી દીધું હતું અને મેચ 6 રનથી જીતી હતી.

ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન (14 સપ્ટેમ્બર, 2025)

ચાલુ એશિયા કપ 2025માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે લીગ સ્ટેજ મેચ 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ રમાઈ હતી. આ મેચમાં પાકિસ્તાને સાહિબજાદા ફરહાનના 40 અને શાહીન આફ્રિદીના 33 રનની મદદથી 127 રન બનાવ્યા હતા. ભારતે 3 વિકેટ ગુમાવીને લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું અને 7 વિકેટથી મેચ જીતી લીધી. ભારત તરફથી કુલદીપ યાદવે 3 વિકેટ લીધી.

ભારત અને પાકિસ્તાન ટી20 હેડ-ટુ-હેડ

ભારત અને પાકિસ્તાની ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 14 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ મેચ રમાઈ છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે 11 મેચ જીતી છે. પાકિસ્તાને ફક્ત 3 મેચ જીતી છે. આ આંકડાઓના આધારે, ભારત પાકિસ્તાનથી ઘણું આગળ છે.

