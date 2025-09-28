એશિયા કપ: ભારત અને પાકિસ્તાન 41 વર્ષમાં પહેલી વાર ફાઈનલમાં ટકરાશે, આજે 9મી વખત ટાઇટલ જીતવા ઉતરશે ટીમ
એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલમાં ભારત અને પાકિસ્તાન એકબીજા સામે ટકરાશે. એશિયા કપના ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર બનશે જ્યારે બંને ટીમો ફાઇનલમાં આમને-સામને હશે.
Published : September 28, 2025 at 10:14 AM IST
હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાશે. ટાઇટલ ટક્કર આજે 28 સપ્ટેમ્બર, રવિવારના રોજ દુબઈમાં યોજાઈ રહી છે. ભારત અને પાકિસ્તાન બંનેએ પોતપોતાના સુપર ફોર મેચમાં બાંગ્લાદેશને હરાવીને ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું છે. તો ચાલો આ ટાઇટલ ટક્કર વિશે કેટલીક રસપ્રદ વાતો જાણીએ.
41 વર્ષ અને 16 સિઝનમાં આ પહેલી વાર બનશે
એશિયા કપના ઈતિહાસમાં આ પહેલી વાર છે, જ્યારે બે કટ્ટર હરીફ ટીમો એશિયા કપ ફાઇનલમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. એશિયા કપ ટૂર્નામેન્ટના 41 વર્ષના ઇતિહાસ અને 16 સિઝનમાં, ભારત અને પાકિસ્તાન ક્યારેય ફાઇનલમાં એકબીજા સામે ટકરાયા નથી. 2025ની ફાઇનલ ટૂર્નામેન્ટમાં ભારતની 11મી ફાઇનલ હશે. ભારત નવમી વખત ટ્રોફી જીતવાનું લક્ષ્ય રાખશે. દરમિયાન, પાકિસ્તાન છઠ્ઠી વખત ફાઇનલમાં રમશે અને ત્રીજી વખત ટૂર્નામેન્ટ જીતવાનું લક્ષ્ય રાખશે.
ભારત અને પાકિસ્તાને ક્યારે ક્યારે જીતી ટૂર્નામેન્ટ
ભારતે 1984માં તેની શરૂઆતની સિઝનમાં એશિયા કપ જીત્યો હતો, તેમજ 1988, 1990, 1995, 2010, 2016, 2018 અને 2023માં પણ જીત મેળવી હતી. પાકિસ્તાને 2000 અને 2012માં એશિયા કપ જીત્યો હતો. હવે, 2025માં, આમાંથી એક ટીમ તેના નામે વધુ એક ખિતાબ ઉમેરશે.
ભારતની T20 ફોર્મેટમાં બીજી ફાઇનલ
બંને ટીમો T20 ફોર્મેટમાં બીજી વખત એશિયા કપ ફાઇનલમાં રમશે. ભારતે 2016માં T20 એશિયા કપ જીત્યો હતો. ૨૦૨૨ની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાન શ્રીલંકા સામે હારી ગયું હતું. હવે, પાકિસ્તાન પહેલી વાર T20 એશિયા કપ જીતવાનો પ્રયાસ કરશે. ભારત બીજી વખત એશિયા કપ T20 ટાઇટલ જીતવાનું લક્ષ્ય રાખશે.
એશિયા કપ 2025માં ભારત-પાકિસ્તાન ત્રીજી વખત ટકરાશે
ભારતીય ટીમ એશિયા કપ 2025માં અત્યાર સુધીમાં બે વાર પાકિસ્તાન સામે રમી ચૂકી છે. 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ લીગ સ્ટેજ મેચમાં ભારતે પાકિસ્તાનને 7 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. ત્યારબાદ સુપર ફોરમાં પાકિસ્તાન ભારત સામે 6 વિકેટથી હારી ગયું હતું. ભારત અને પાકિસ્તાન હવે ત્રીજી વખત એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલમાં એકબીજા સામે ટકરાશે.
આ એશિયા કપમાં, ભારતીય ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ પણ મિલાવ્યો ન હતો. આનાથી વિવાદ થયો, અને પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ મેચ દરમિયાન વિચિત્ર રીતે ઉજવણી કરતા જોવા મળ્યા. હવે, ફાઇનલમાં આ સંઘર્ષ વધુ વધી શકે છે.