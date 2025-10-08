ETV Bharat / sports

ઓસ્ટ્રેલિયામાં ભારતનો દબદબો, અંડર-19 ટીમે કાંગારૂઓને હરાવ્યા, બે દિવસમાં ટેસ્ટ મેચ જીતી લીધી

ભારતની અંડર-19 ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર-19 ટીમ સામે ચાર દિવસીય યુથ ટેસ્ટ મેચ બે દિવસમાં જીતીને શ્રેણી 2-0 થી ક્લીન સ્વીપ કરી.

વૈભવ સૂર્યવંશી
વૈભવ સૂર્યવંશી (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 8, 2025 at 4:01 PM IST

હૈદરાબાદ: વૈભવ સૂર્યવંશી અને આયુષ માતે જેવા યુવા સ્ટાર્સ ધરાવતી ભારતીય અંડર-19 ક્રિકેટ ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયામાં પોતાની છાપ છોડી દીધી છે. ટીમે બે ટેસ્ટની યુથ સિરીઝ 2-0 થી જીતી લીધી. ભારતે શ્રેણીની બીજી મેચ માત્ર બે દિવસમાં 7 વિકેટથી જીતી લીધી.

ભારતની અંડર-19 ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયામાં છાપ છોડી

ભારતીય અંડર-૧૯ ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયન અંડર-૧૯ ટીમ સાથે ત્રણ વનડે અને બે ટેસ્ટ મેચ માટે ઓસ્ટ્રેલિયાનો પ્રવાસ કર્યો હતો. ભારતે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 2-0 થી જીતી હતી. અગાઉ, ભારતીય અંડર-૧૯ ટીમે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીમાં ઓસ્ટ્રેલિયન અંડર-19 ટીમને 3-0 થી હરાવી ક્લીન સ્વીપ હાંસલ કર્યો હતો. ભારતીય અંડર-૧૯ ટીમે પ્રથમ ટેસ્ટ ઇનિંગ્સ અને 58 રનથી જીતી હતી. ભારતે હવે બીજી ટેસ્ટ 7 વિકેટથી જીતી હતી. અગાઉ, પ્રથમ વનડે 7 વિકેટથી, બીજી વનડે 51 રનથી અને ત્રીજી વનડે 167 રનના મોટા માર્જિનથી જીતી હતી.

આ ભારતીય ખેલાડીઓ તેજસ્વી રીતે ચમક્યા

આ પ્રવાસમાં ઘણા ભારતીય ખેલાડીઓ તેજસ્વી રીતે ચમક્યા અને ટીમની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું. ODI માં, વેદાંત ત્રિવેદીએ બે અડધી સદી સાથે 173 રન, અભિજ્ઞાન કુંડુએ બે અડધી સદી સાથે 158 રન અને વૈભવ સૂર્યવંશીએ એક અડધી સદી સાથે 124 રન બનાવ્યા. કનિષ્ક ચૌહાણે છ વિકેટ અને ખિલન પટેલે પાંચ વિકેટ લીધી. ટેસ્ટમાં, વેદાંત ત્રિવેદીએ એક સદી સાથે 198 રન અને વૈભવ સૂર્યવંશીએ એક સદી સાથે 133 રન બનાવ્યા. દિપેશ દેવેન્દ્રને 10 વિકેટ અને ખિલન પટેલે આઠ વિકેટ લીધી હતી.

કેવી રહી મેચ

ભારતની અંડર-19 ટીમે બુધવારે મેકેના ગ્રેટ બેરિયર રીફ એરેના ખાતે ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર-19 સામેની બીજી યુથ ટેસ્ટના બીજા દિવસે સાત વિકેટથી વિજય મેળવ્યો, જેમાં ચાર દિવસમાં જ વિજય થયો. ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ પ્રથમ ઇનિંગમાં 43.3 ઓવરમાં 135 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. હેઇન્ઝ અને ખિલાન પટેલની ભારતીય બેટ્સમેન જોડીએ ત્રણ-ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે ઉદ્ધવ મોહન અને દીપેશ દેવેન્દ્રને અનુક્રમે બે અને એક વિકેટ લીધી.

ભારતની બેટિંગ પણ નિષ્ફળ ગઈ, તેઓ 51.4 ઓવરમાં 171 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયા, જેમાં કેસી બાર્ટને ચાર વિકેટ લીધી. બીજી ઇનિંગ શરૂ થાય તે પહેલાં ભારતીય ટીમ માત્ર 36 રનની લીડ મેળવી શકી. યજમાન ટીમ બીજા ઇનિંગમાં માત્ર 116 રન જ બનાવી શકી. ભારતને જીતવા માટે 81 રનનો લક્ષ્યાંક મળ્યો હતો.

