નવી દિલ્હી: ભારતે 2030માં અમદાવાદમાં આયોજીત થનારા કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટેની યજમાની માટે પોતાની સત્તાવાર દરખાસ્ત રજૂ કરી છે, જેને ભારત એક ઐતિહાસિક અને વૈશ્વિક રમતગમતની ક્ષણ તરીકે જોઈ રહ્યું છે.
આ પ્રતિનિધિમંડળનું નેતૃત્વ ગુજરાત સરકારના રમતગમત મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કર્યું હતું અને તેમાં ભારતીય ઓલિમ્પિક એસોસિએશન અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ એસોસિએશન (ભારત) ના પ્રતિનિધિઓ પણ સામેલ હતા. આ ક્ષણ કોમનવેલ્થ ગેમ્સના ભારતના વિઝનને એક સમાવિષ્ટ, ટકાઉ અને સાંસ્કૃતિક રીતે મૂલ્યવાન આયોજન તરીકે રજૂ કરે છે.
India submitted its proposal to host the 2030 Commonwealth Games in Amdavad on #NationalSportsDay in London.— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) August 30, 2025
The Centenary edition of the Games in 2030 will mark 100 years of the Movement, with a compact Games model rooted in sustainability, inclusivity, para-sport integration… pic.twitter.com/cwCyY2qPcn
ભારતીય સંસ્કૃતિ અને એકતાનો સંદેશ
રમતગમત મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતનો પ્રયાસ ફક્ત રમતગમતના આયોજનનો નથી, પરંતુ તે "વસુધૈવ કુટુમ્બકમ" ના પ્રાચીન ભારતીય દર્શન પર આધારિત છે - આખું વિશ્વ એક પરિવાર છે. તેમણે કહ્યું કે "અતિથિ દેવો ભવ" ના સિદ્ધાંત અનુસાર, ભારત કોમનવેલ્થ દેશોના તમામ પ્રતિનિધિઓ અને ખેલાડીઓનું આદરપૂર્વક સ્વાગત કરશે.
ડૉ. પી.ટી. ઉષાની પ્રતિક્રિયા
ઇન્ડિયન ઓલિમ્પિક એસોસિએશનના પ્રમુખ ડૉ.પી.ટી. ઉષાએ આ પ્રસંગે જણાવ્યું હતું કે, "આ ક્ષણ સમગ્ર ભારતની આકાંક્ષાઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. અમદાવાદમાં ગેમ્સનું આયોજન ભારતની રમત-ગમત ક્ષમતાઓ તેમજ આપણી સમાવિષ્ટ અને વૈવિધ્યસભર સંસ્કૃતિનું પ્રદર્શન કરશે."
અમદાવાદ: આધુનિક માળખાગત સુવિધા અને સુલભતા
રજૂ કરાયેલા પ્રસ્તાવમાં અમદાવાદને "કોમ્પેક્ટ અને સ્માર્ટ સ્પોર્ટ્સ સિટી" તરીકે રજૂ કરાયું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના સ્ટેડિયમ અને રમતગમત સંકુલ, ઝડપી અને સુગમ શહેરી પરિવહન વ્યવસ્થા, ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી રહેણાંક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે.
29 ઓગસ્ટનું ખાસ મહત્વ
આ પ્રસ્તાવ ભારતના રાષ્ટ્રીય રમત દિવસ, 29 ઓગસ્ટ, હોકીના દિગ્ગજ મેજર ધ્યાનચંદની જન્મજયંતિના દિવસે રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ભારત આ આયોજનને તેના રમત-ગમતના વારસાને માન આપવા અને યુવાનો માટે પ્રેરણા બનવાના ઉદ્દેશ્યથી જોઈ રહ્યું છે.
ભારતનું રમત-ગમતનું વધતું કદ
આ દરખાસ્ત દ્વારા ભારતે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે તે હવે ફક્ત રમતગમતના કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેતો દેશ નથી, પરંતુ તેનું સફળતાપૂર્વક આયોજન કરવામાં વૈશ્વિક પાવરહાઉસ બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. જો આ બોલી સ્વીકારવામાં આવે છે, તો 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માત્ર શતાબ્દી ઉજવણી જ નહીં પરંતુ ભારતના વૈશ્વિક રમતગમત નેતૃત્વની દિશામાં એક મોટી છલાંગ પણ બનશે.