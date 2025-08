ETV Bharat / sports

Eng vs Ind: પાંચમાં ટેસ્ટ મેચના પહેલા દિવસે વરસાદે મેચ બગાડી, કરુણ નાયરની 50 ના આધારે ભારતે બનાવ્ચા 206 રન - ENG VS IND 5TH TEST HIGHLIGHTS

કરુણ નાયરની 50 ના આધારે ભારતે બનાવ્ચા 206 રન ( AP )

Published : August 1, 2025 at 9:47 AM IST | Updated : August 1, 2025 at 10:21 AM IST

India vs England: લંડનના ઓવલ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની ટેસ્ટ સિરીઝની અંતિમ મેચ રમાઈ રહી છે. આ મેચના પહેલા દિવસે ઇંગ્લેન્ડે ટોસ જીતીને ભારતને બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. આ ટેસ્ટનો પહેલો દિવસ વરસાદને કારણે વિક્ષેપિત થયો હતો, જ્યાં ટીમ ઈન્ડિયાએ પહેલા દિવસની રમતના અંત સુધીમાં 64 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 206 રન બનાવ્યા હતા. પાંચમાં ટેસ્ટ મેચમાં પહેલા દિવસે વરસાદે મેચ બગાડી (AP) ભારતે પહેલા સેશનમાં જ 2 વિકેટ ગુમાવી દીધી ભારત તરફથી યશસ્વી જયસ્વાલ અને કેએલ રાહુલે ઇનિંગની શરૂઆત કરી. ટીમને પહેલો ઝટકો યશસ્વી જયસ્વાલના રૂપમાં મળ્યો. તેણે 9 બોલમાં 2 રન બનાવ્યા અને ગુસ એટકિન્સનના બોલ પર LBW આઉટ થયો. રાહુલ અને જયસ્વાલ મળીને પ્રથમ વિકેટ માટે ફક્ત 10 રન જ ઉમેરી શક્યા.ત્યારબાદ ભારતે પહેલા સત્રમાં કેએલ રાહુલના રૂપમાં પોતાની બીજી વિકેટ ગુમાવી દીધી. રાહુલ 40 બોલમાં 1 ચોગ્ગાની મદદથી માત્ર 14 રન બનાવી શક્યો. કરુણ નાયરની 50 ના આધારે ભારતે બનાવ્ચા 206 રન (AP) આ મેચમાં 23 ઓવર પછી વરસાદ શરૂ થઈ ગયો. જેથી મેચ બંધ કરવામાં આવી અને લંચ એકસાથે લેવામાં આવ્યો. રમત ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:30 વાગ્યે ફરી શરૂ થઈ અને વરસાદને કારણે ફરીથી રમત અટકાવવામાં આવી તે પહેલાં ફક્ત 6 ઓવરની રમત રમાઈ શકી.

