ટીમ ઈન્ડિયાએ ઓસ્ટ્રેલિયાને આપ્યો વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસનો સૌથી મોટો રનચેઝ, મંધાના અને પ્રતીકાની શાનદાર બેટિંગ
ભારતને હરાવવા માટે ઓસ્ટ્રેલિયાએ વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ રનનો પીછો કરવો પડશે.
Published : October 12, 2025 at 8:38 PM IST
વિશાખાપટ્ટનમ: છેલ્લી પાંચ વિકેટ માત્ર 21 રનમાં પડી ગઈ. આમ છતાં, ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે રવિવારે વિશાખાપટ્ટનમમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયા સામે વર્લ્ડ કપ મેચમાં સૌથી વધુ સ્કોરનો રેકોર્ડ બનાવ્યો, જે ઓપનર સ્મૃતિ મંધાના અને પ્રતીકા રાવલ વચ્ચે 155 રનની ભાગીદારીને આભારી છે. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ભારતે બંને ઓપનરોની અડધી સદીના કારણે સ્કોરબોર્ડ પર 330 રન બનાવ્યા. જો તેઓ 48.5 ઓવરમાં ઓલઆઉટ ન થયા હોત, તો આ આંકડો વધુ હોત.
જોકે, જો સાત વખતના ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયાએ જીતવું હોય, તો તેણે આજે રેકોર્ડ લક્ષ્યનો પીછો કરવો પડશે. મહિલા વર્લ્ડ કપમાં વિજય માટે પીછો કરાયેલ મહત્તમ લક્ષ્ય 302 રન છે. પ્રથમ ત્રણ મેચમાં બિનઅસરકારક રહ્યા બાદ, મંધાનાની બેટિંગ આજે ભારતીયો સામે ચમકી. ટુર્નામેન્ટની પોતાની પહેલી અડધી સદી પૂરી કર્યા પછી, તે સદી ફટકારવાના ટ્રેક પર હતી. પરંતુ તેને 80 રન માટે પેવેલિયન પરત ફરવું પડ્યું. આ પહેલા, ભારતની ઉપ-કેપ્ટન અનેક રેકોર્ડ બનાવી ચૂકી છે.
Putting up a sensational performance at the 🔝 of the order 🫡— BCCI Women (@BCCIWomen) October 12, 2025
Smriti Mandhana 🤝 Pratika Rawal
Scorecard ▶ https://t.co/VP5FlL2S6Y#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvAUS | @mandhana_smriti pic.twitter.com/QEPaNc7q8A
તે મહિલા વનડેમાં એક કેલેન્ડર વર્ષમાં 1,000 રન બનાવનારી પ્રથમ બેટ્સમેન બની. ત્યારબાદ, તે મહિલા ક્રિકેટમાં 5,000 રનનો આંકડો પૂર્ણ કરનારી સૌથી નાની ઉંમરની બેટ્સમેન બની, જે આવું કરનારી પાંચમી ખેલાડી બની. મંધાનાની 80 રનની ઇનિંગ 66 બોલમાં હતી, જેમાં નવ ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. મંધાનાની સાથે, બીજી ઓપનર પ્રતિક્ષાએ પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. બંનેએ 100 રનની ભાગીદારી કરનારી ભારતની પ્રથમ ઓપનિંગ જોડી તરીકે છઠ્ઠી વખત રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો. પ્રતિક્ષાએ આજે વર્લ્ડ કપ સ્ટેજ પર તેની પ્રથમ અડધી સદી અને તેની કારકિર્દીની સાતમી સદી પૂર્ણ કરી.
Annabel Sutherland notches up a maiden five-wicket haul 👌— ICC (@ICC) October 12, 2025
Watch #INDvAUS LIVE in your region, #CWC25 broadcast details here ➡️ https://t.co/ULC9AuHifh pic.twitter.com/mVSWquG15s
જ્યારે મંધાના આક્રમક હતી, ત્યારે પ્રતિક્ષાએ તેની સંતુલિત ઇનિંગથી મોટા સ્કોરનો પાયો નાખ્યો. મંધાનાના 155 રન પર આઉટ થવાથી ટીમનો વેગ તૂટી ગયો. ત્યારબાદ, પ્રતિક્ષા 30.1 ઓવરમાં 95 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ, જેના કારણે ભારત 192 રનમાં જ આઉટ થઈ ગયું. તેની મુખ્ય ઇનિંગ, જે 96 બોલમાં આવી હતી, તેમાં 10 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. ત્યારબાદ, કોઈની ઇનિંગ લાંબો સમય ટકી ન હતી. હરલીન દેઓલ પણ અડધી સદી તરફ આગળ વધી રહી હતી, પરંતુ ત્રીજા ક્રમાંકિત બેટ્સમેન બેજવાબદાર શોટ રમી અને 38 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ. કેપ્ટન હરમનપ્રીત માત્ર 22 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ.
જેમિમા રોડ્રિગ્સ અને રિચા ઘોષની પાંચમી વિકેટની ભાગીદારીએ ભારતને ત્રણ સદીના આંકડાને પાર પહોંચાડ્યું. જેમિમાએ 21 બોલમાં 33 રનની ઝડપી ઇનિંગ રમી. રિચાર્ડ બેટ, જેમણે પાછલી મેચમાં ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી, તેણે 22 બોલમાં 32 રન બનાવ્યા. જ્યારે જેમિમા 44.5 ઓવરમાં આઉટ થઈ, ત્યારે ભારતનો સ્કોર છ વિકેટે 309 રન હતો. ત્યારબાદ, નીચલા ક્રમની બેટિંગ ઢીલી પડી ગઈ. ભારત સાત બોલ બાકી રહેતા 330 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું.
એનાબેલ સધરલેન્ડે 9.5 ઓવરમાં 40 રન આપીને પાંચ વિકેટ ઝડપી હતી. સોફી મોલિનેક્સે 10 ઓવરમાં 75 રન આપીને ત્રણ વિકેટ ઝડપી હતી. હવે જોવાનું એ રહે છે કે શું ક્રાન્તી ગૌડા અને શ્રી ચરણિરાએ સ્ટાર ઓસ્ટ્રેલિયન બેટિંગ લાઇન-અપને રોકી શકશે અને યાદગાર વર્લ્ડ કપ વિજય મેળવી શકશે.
વર્લ્ડ કપમાં ભારતના સૌથી વધુ ત્રણ ઇનિંગ્સ:
330 ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ - 2025
317-8 વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વિરુદ્ધ - 2022
284-6 વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વિરુદ્ધ 2013
આ પણ વાંચો: