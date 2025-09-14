ETV Bharat / sports

ભાવનગરમાં ભારત-પાકિસ્તાન મેચનો બહિષ્કાર: પહેલગામ પીડિતોના પરિવારે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું

એશિયા કપમાં આજે યોજાનારી ભારત-પાકિસ્તાન ક્રિકેટ મેચ અંગે પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. પહેલગામ પીડિતોના પરિવારોએ પણ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે.

ભાવનગરમાં ભારત-પાકિસ્તાન મેચનો બહિષ્કાર: પહેલગામ પીડિતોના પરિવારે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું
ભાવનગરમાં ભારત-પાકિસ્તાન મેચનો બહિષ્કાર: પહેલગામ પીડિતોના પરિવારે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2025 at 12:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: જો તમારે મેચ રમવી હોય, તો મારા 16 વર્ષના ભાઈને પાછો લાવો જેને ઘણી બધી ગોળીઓ વાગી હતી. આ વર્ષની શરૂઆતમાં પહેલગામમાં થયેલા ઘાતક આતંકવાદી હુમલામાં પોતાના પિતા અને ભાઈને ગુમાવનાર યુવાન સાવન પરમારના આ શબ્દો ભારત-પાકિસ્તાન ક્રિકેટ મેચ પ્રત્યે પીડિતોના પરિવારોની નિરાશા અને ગુસ્સાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

ભારત-પાકિસ્તાન મેચનો બહિષ્કાર

ભારત-પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમો આજે દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે ચાલી રહેલા એશિયા કપ 2025માં એકબીજાનો સામનો કરશે. જોકે, પીડિતોના પરિવારોએ મેચને મંજૂરી આપવા બદલ સરકારની ટીકા કરી છે અને કહ્યું છે કે તેઓ આ નિર્ણયથી ખૂબ જ નારાજ છે.

પહેલગામના પીડિતોના પરિવારે દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું

ગુજરાતના ભાવનગરના રહેવાસી સાવને પોતાનો દુઃખ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે ઓપરેશન સિંદૂર હવે "નકામું" લાગે છે. તેમણે ANI ને કહ્યું, 'જ્યારે અમને ખબર પડી કે ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચ યોજાઈ રહી છે, ત્યારે અમે ખૂબ જ નારાજ થયા. પાકિસ્તાન સાથે કોઈપણ પ્રકારનો સંબંધ ન હોવો જોઈએ. જો તમારે મેચ રમવી હોય તો મારા 16 વર્ષના ભાઈને પાછો લાવો જેને ઘણી બધી ગોળીઓ વાગી હતી. ઓપરેશન સિંદૂર હવે નકામું લાગે છે.

તેમની માતા કિરણ યતીશ પરમારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પ્રશ્ન કર્યો કે જો ઓપરેશન સિંદૂર હજુ પૂર્ણ થયું નથી, તો પછી મેચ કેમ યોજાઈ રહી છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે પીડિત પરિવારોના ઘા હજુ રૂઝાયા નથી.

પહેલગામ પીડિતની માતાએ પોતાની પીડા વ્યક્ત કરી

તેમણે કહ્યું, 'આ મેચ ન થવી જોઈએ. હું વડા પ્રધાન મોદીને પૂછવા માંગુ છું કે જ્યારે ઓપરેશન સિંદૂર હજુ પૂર્ણ થયું નથી, તો પછી આ ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચ કેમ થઈ રહી છે? હું દેશના તમામ લોકોને કહેવા માંગુ છું કે પહેલગામ આતંકવાદી હુમલામાં પોતાના પ્રિયજનો ગુમાવનારા પરિવારોને મળે અને તેઓ કેટલા દુઃખી છે તે જુએ. અમારા ઘા હજુ પણ તાજા છે'.

ટુર્નામેન્ટમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ પરનો ગુસ્સો 22 એપ્રિલે જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાથી ઉભો થયો છે, જેમાં પાકિસ્તાન પ્રાયોજિત આતંકવાદીઓ દ્વારા 26 પ્રવાસીઓ માર્યા ગયા હતા. ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા જવાબ આપ્યો, જે મે 2025 માં પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આતંકવાદી માળખા પર સચોટ હુમલો હતો.

આ હુમલાથી એટલા બધા પરિવારો પ્રભાવિત થયા છે કે મેચ પર પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે અને મેચનો બહિષ્કાર કરવાની માંગણીઓ થઈ રહી છે. શનિવારે, શિવસેનાના વડા ઉદ્ધવ ઠાકરેએ મેચને 'રાષ્ટ્રીય ભાવનાઓનું અપમાન' ગણાવ્યું. તેમણે કહ્યું, 'એશિયા કપ મેચનો બહિષ્કાર કરવો એ દુનિયાને આતંકવાદ પરના અમારા વલણથી વાકેફ કરવાની તક છે'.

આ પણ વાંચો:

  1. IND VS PAK: આજે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર, મેચ રાત્રે 8 વાગ્યે શરૂ થશે
  2. એશિયા કપ 2025: પાકિસ્તાને ઓમાનને 93 રનથી હરાવ્યું, મોહમ્મદ હારિસની શાનદાર ફટકાબાજી

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA PAKISTANIND VS PAK

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.