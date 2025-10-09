11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ: મહિલા વોટર પોલો ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં, ભારતની ચીન સામે 6-34 થી હાર
October 9, 2025
અમદાવાદ: વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે આયોજિત 11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપના છઠ્ઠા દિવસે, ભારતીય મહિલા વોટર પોલો ટીમ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં ચીન સામે 6-34 થી હારી ગઈ.
ચીને રમતની આક્રમક શરૂઆત કરી, પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં લીડ મેળવી અને મહિલા ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં ભારત પર 34-6 થી શાનદાર વિજય મેળવ્યો. લી પેઇયાંગ, લી લિન્યુન અને લી જિયાન્યુએ 7-7 ગોલ કર્યા અને સમગ્ર મેચ દરમિયાન સતત પ્રદર્શન કર્યું. હાન વેને 6 ગોલ કર્યા, જ્યારે વાંગ ઝિનએ 3 ગોલ કર્યા. શી જિંગજિયારોંગે 2 ગોલ કર્યા, અને વાંગ ઝુઆન અને લિયુ યાને એક-એક ગોલ કર્યો. ધ્રુતિ કાર્તિકેયા 3 ગોલ સાથે ભારત માટે ટોચની સ્કોરર રહી. કેપ્ટન વર્ષા સુરેશ, સફવા સાકીર અને ક્રિશા પુરોકાયસ્તાએ એક-એક ગોલ કર્યો.
મહિલા ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં, જાપાને હાઇ-સ્કોરિંગ મેચમાં હોંગકોંગને 20-16 થી હરાવ્યું. જાપાન માટે શિબાતા કનાડેએ પાંચ ગોલ કર્યા, જ્યારે કેપ્ટન ફુકુડા શોકા અને એગુચી સેઇરાએ ચાર-ચાર ગોલ કર્યા. સાન્ડા યુમેકાએ ત્રણ, કોબાયાશી માહોએ બે, અને યામાદા કરીન અને શિઓનોશિતા કાહોએ એક-એક ગોલ કર્યો. હોંગકોંગ માટે, હો ચેઉક કિયુએ પાંચ ગોલ સાથે ટોચના સ્કોરરનો ખિતાબ મેળવ્યો, જ્યારે કેપ્ટન લાઉ ત્સે ચિંગે ત્રણ, એનજી હાઉ લામ ફ્રાન, લાઉ ક્વાન લિંગ અને લામ યિન નગાએ બે-બે ગોલ કર્યા, જ્યારે બાઉ હ્યુ લામ અને ચાન પાક યિનએ એક-એક ગોલ કર્યો.
કઝાકિસ્તાને સિંગાપોરને 10-7 થી હરાવ્યું. કઝાકિસ્તાનની વોરોન્ટ્સોવા ઓલ્ગા અને રુડનેવા યેલિઝાવેતાએ ત્રણ-ત્રણ ગોલ કર્યા, જ્યારે પોચિનોક ડારિયા, નોવિકોવા અન્ના, કેપ્ટન મિર્શિના અનાસ્તાસિયા અને ત્સોય અનાસ્તાસિયાએ એક-એક ગોલ કર્યો. સિંગાપોર માટે, ટીઓ જી સુઆન ત્રણ ગોલ સાથે ટોચના સ્કોરર રહ્યા, ત્યારબાદ યાપ જિંગ્ઝુઆન બે અને લિમ વાન જુન અને લી ઝુઆન હુઈએ એક-એક ગોલ કર્યો.
થાઈલેન્ડે ખૂબ જ સ્પર્ધાત્મક મેચમાં ઉઝબેકિસ્તાનને 8-6 થી હરાવ્યું. થાઈલેન્ડ માટે કેપ્ટન થિનવિલાઈ જાનિસ્તા, પુઆંગટોંગ ક્રિત્સાના અને રુઆંગસપ્પાઈસન રુક્સિનાએ બે-બે ગોલ કર્યા, જ્યારે કોંગચાઓય થાનિતા અને ક્વાન્ટોંગટાનારી પિટ્ટાયાપોર્ન દરેકે એક-એક ગોલ કર્યો. ઉઝબેકિસ્તાનની ગાવશેલાશવિલી એલેનાએ ચાર ગોલ કર્યા, અને એન્ડ્રિયાખિના સોફિયા અને મુર્તઝાએવા કોમિલાએ એક-એક ગોલ કર્યો.
પુરુષોની વોટર પોલો ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં ઈરાને થાઈલેન્ડ પર 21-6 થી વિજય મેળવ્યો. ઈરાનના શમ્સ અરમાન અને સુકાની યઝદંખાહ મેહદીએ ચાર-ચાર ગોલ, અગાઈ કરીમ ઓમિદે ત્રણ ગોલ, મેહરીકોહનેશરી અલીરેઝા, બેહઝાદસબૌરી ફારબુદ અને ઘાવીદલહાજીગ અમીને બે-બે અને ઈરાનપોર્ટરી અશ્કાન, અધમ મેરસાદ, બરજેગ્રીશરીફાબાદ મેહદીએ એક-એક ગોલ કર્યા હતા અને સાદેરહાન મેહદીએ એક-એક ગોલ કર્યા હતા. થાઈલેન્ડ માટે ચાનીયોમ ફોન્ગસાથોને બે ગોલ કર્યા હતા, જ્યારે પોંગપ્રયુન સુથિયાર્ન, પેડપીનોંગ જીરામત, મનિજોન ઓહત્સાકોર્ન અને કેપ્ટન ચોમ્પોસાંગ પટ્ટાનિતે એક-એક ગોલ કર્યા હતા.
પુરુષોની ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં બીજી તરફ ચીને સિંગાપોરને 18-12 થી હરાવ્યું. શેન ડિંગસોંગે પાંચ ગોલ સાથે આગળ રહ્યા, જ્યારે કેપ્ટન ચેન યિમિને ચાર ગોલ કર્યા, અને લુ યીએ ત્રણ ગોલ કર્યા. ચુ ચેન્ઘાઓ અને ઝાંગ બેઇએ બે ગોલ કર્યા, જ્યારે વાંગ બેઇ અને કાઇ યુહાઓએ એક-એક ગોલ કર્યો. સિંગાપોર માટે, ગોહ વેન ઝેએ પાંચ ગોલ કર્યા, જ્યારે ઓંગ ઇ કિન, કેપ્ટન રાજેન્દ્ર સંજીવ અને સી ટિએન ઇ જાડેન દરેકે બે ગોલ કર્યા, અને ચાન ડોમિનિક બો અને સેક જસ્ટિન કિન દરેકે એક ગોલ કર્યો.
જાપાને લોરે જુનના આઠ ગોલ અને કેપ્ટન ઉરા એનિશીના પાંચ ગોલની મદદથી હોંગકોંગને 29-12 થી હરાવ્યું. માએડા અત્સુયા અને માત્સુનો ર્યોસુકેએ ત્રણ-ત્રણ ગોલ કર્યા, જ્યારે તાકાહાશી હિકારુ અને સાકામાકી નારુએ બે-ત્રણ ગોલ કર્યા. છ અન્ય જાપાની ખેલાડીઓએ એક-એક ગોલ કર્યો. હોંગકોંગ માટે, ચાન લુટ યિન ત્રણ ગોલ, યુએન શિંગ યાઉ અને ઝાંગ ત્સે હિને બે-ત્રણ ગોલ કર્યા, અને પાંચ ખેલાડીઓએ એક-એક ગોલ કર્યો.
