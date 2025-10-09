ETV Bharat / sports

11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ: મહિલા વોટર પોલો ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં, ભારતની ચીન સામે 6-34 થી હાર

ચીને રમતની આક્રમક શરૂઆત કરી, પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં લીડ મેળવી અને મહિલા ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં ભારત પર 34-6 થી શાનદાર વિજય મેળવ્યો.

11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ
11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ (Information depertment)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 9, 2025 at 8:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે આયોજિત 11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપના છઠ્ઠા દિવસે, ભારતીય મહિલા વોટર પોલો ટીમ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં ચીન સામે 6-34 થી હારી ગઈ.

ચીને રમતની આક્રમક શરૂઆત કરી, પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં લીડ મેળવી અને મહિલા ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં ભારત પર 34-6 થી શાનદાર વિજય મેળવ્યો. લી પેઇયાંગ, લી લિન્યુન અને લી જિયાન્યુએ 7-7 ગોલ કર્યા અને સમગ્ર મેચ દરમિયાન સતત પ્રદર્શન કર્યું. હાન વેને 6 ગોલ કર્યા, જ્યારે વાંગ ઝિનએ 3 ગોલ કર્યા. શી જિંગજિયારોંગે 2 ગોલ કર્યા, અને વાંગ ઝુઆન અને લિયુ યાને એક-એક ગોલ કર્યો. ધ્રુતિ કાર્તિકેયા 3 ગોલ સાથે ભારત માટે ટોચની સ્કોરર રહી. કેપ્ટન વર્ષા સુરેશ, સફવા સાકીર અને ક્રિશા પુરોકાયસ્તાએ એક-એક ગોલ કર્યો.

11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ
11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ (Information depertment)

મહિલા ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં, જાપાને હાઇ-સ્કોરિંગ મેચમાં હોંગકોંગને 20-16 થી હરાવ્યું. જાપાન માટે શિબાતા કનાડેએ પાંચ ગોલ કર્યા, જ્યારે કેપ્ટન ફુકુડા શોકા અને એગુચી સેઇરાએ ચાર-ચાર ગોલ કર્યા. સાન્ડા યુમેકાએ ત્રણ, કોબાયાશી માહોએ બે, અને યામાદા કરીન અને શિઓનોશિતા કાહોએ એક-એક ગોલ કર્યો. હોંગકોંગ માટે, હો ચેઉક કિયુએ પાંચ ગોલ સાથે ટોચના સ્કોરરનો ખિતાબ મેળવ્યો, જ્યારે કેપ્ટન લાઉ ત્સે ચિંગે ત્રણ, એનજી હાઉ લામ ફ્રાન, લાઉ ક્વાન લિંગ અને લામ યિન નગાએ બે-બે ગોલ કર્યા, જ્યારે બાઉ હ્યુ લામ અને ચાન પાક યિનએ એક-એક ગોલ કર્યો.

કઝાકિસ્તાને સિંગાપોરને 10-7 થી હરાવ્યું. કઝાકિસ્તાનની વોરોન્ટ્સોવા ઓલ્ગા અને રુડનેવા યેલિઝાવેતાએ ત્રણ-ત્રણ ગોલ કર્યા, જ્યારે પોચિનોક ડારિયા, નોવિકોવા અન્ના, કેપ્ટન મિર્શિના અનાસ્તાસિયા અને ત્સોય અનાસ્તાસિયાએ એક-એક ગોલ કર્યો. સિંગાપોર માટે, ટીઓ જી સુઆન ત્રણ ગોલ સાથે ટોચના સ્કોરર રહ્યા, ત્યારબાદ યાપ જિંગ્ઝુઆન બે અને લિમ વાન જુન અને લી ઝુઆન હુઈએ એક-એક ગોલ કર્યો.

11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ
11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ (Information depertment)

થાઈલેન્ડે ખૂબ જ સ્પર્ધાત્મક મેચમાં ઉઝબેકિસ્તાનને 8-6 થી હરાવ્યું. થાઈલેન્ડ માટે કેપ્ટન થિનવિલાઈ જાનિસ્તા, પુઆંગટોંગ ક્રિત્સાના અને રુઆંગસપ્પાઈસન રુક્સિનાએ બે-બે ગોલ કર્યા, જ્યારે કોંગચાઓય થાનિતા અને ક્વાન્ટોંગટાનારી પિટ્ટાયાપોર્ન દરેકે એક-એક ગોલ કર્યો. ઉઝબેકિસ્તાનની ગાવશેલાશવિલી એલેનાએ ચાર ગોલ કર્યા, અને એન્ડ્રિયાખિના સોફિયા અને મુર્તઝાએવા કોમિલાએ એક-એક ગોલ કર્યો.

પુરુષોની વોટર પોલો ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં ઈરાને થાઈલેન્ડ પર 21-6 થી વિજય મેળવ્યો. ઈરાનના શમ્સ અરમાન અને સુકાની યઝદંખાહ મેહદીએ ચાર-ચાર ગોલ, અગાઈ કરીમ ઓમિદે ત્રણ ગોલ, મેહરીકોહનેશરી અલીરેઝા, બેહઝાદસબૌરી ફારબુદ અને ઘાવીદલહાજીગ અમીને બે-બે અને ઈરાનપોર્ટરી અશ્કાન, અધમ મેરસાદ, બરજેગ્રીશરીફાબાદ મેહદીએ એક-એક ગોલ કર્યા હતા અને સાદેરહાન મેહદીએ એક-એક ગોલ કર્યા હતા. થાઈલેન્ડ માટે ચાનીયોમ ફોન્ગસાથોને બે ગોલ કર્યા હતા, જ્યારે પોંગપ્રયુન સુથિયાર્ન, પેડપીનોંગ જીરામત, મનિજોન ઓહત્સાકોર્ન અને કેપ્ટન ચોમ્પોસાંગ પટ્ટાનિતે એક-એક ગોલ કર્યા હતા.

11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ
11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ (Information depertment)

પુરુષોની ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં બીજી તરફ ચીને સિંગાપોરને 18-12 થી હરાવ્યું. શેન ડિંગસોંગે પાંચ ગોલ સાથે આગળ રહ્યા, જ્યારે કેપ્ટન ચેન યિમિને ચાર ગોલ કર્યા, અને લુ યીએ ત્રણ ગોલ કર્યા. ચુ ચેન્ઘાઓ અને ઝાંગ બેઇએ બે ગોલ કર્યા, જ્યારે વાંગ બેઇ અને કાઇ યુહાઓએ એક-એક ગોલ કર્યો. સિંગાપોર માટે, ગોહ વેન ઝેએ પાંચ ગોલ કર્યા, જ્યારે ઓંગ ઇ કિન, કેપ્ટન રાજેન્દ્ર સંજીવ અને સી ટિએન ઇ જાડેન દરેકે બે ગોલ કર્યા, અને ચાન ડોમિનિક બો અને સેક જસ્ટિન કિન દરેકે એક ગોલ કર્યો.

જાપાને લોરે જુનના આઠ ગોલ અને કેપ્ટન ઉરા એનિશીના પાંચ ગોલની મદદથી હોંગકોંગને 29-12 થી હરાવ્યું. માએડા અત્સુયા અને માત્સુનો ર્યોસુકેએ ત્રણ-ત્રણ ગોલ કર્યા, જ્યારે તાકાહાશી હિકારુ અને સાકામાકી નારુએ બે-ત્રણ ગોલ કર્યા. છ અન્ય જાપાની ખેલાડીઓએ એક-એક ગોલ કર્યો. હોંગકોંગ માટે, ચાન લુટ યિન ત્રણ ગોલ, યુએન શિંગ યાઉ અને ઝાંગ ત્સે હિને બે-ત્રણ ગોલ કર્યા, અને પાંચ ખેલાડીઓએ એક-એક ગોલ કર્યો.

આ પણ વાંચો:

  1. 11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ 2025માં કઝાકિસ્તાને એક્રોબેટિક રૂટિનમાં વિજય સાથે આર્ટિસ્ટિક સ્વિમિંગનો ખિતાબ જીત્યો
  2. ટેબલ ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપમાં સોહમ ભટ્ટાચાર્ય અને કૌશા ભૈરપૂરે છવાયા, મેન્સ અને વિમેન્સ સિંગલ્સ ટાઇટલ જીત્યા

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIAN AQUATICS CHAMPIONSHIPWATER POLO QUARTER FINALS11TH ASIAN AQUATICS CHAMPIONSHIPSINDIA VS CHINA11TH ASIAN AQUATICS CHAMPIONSHIPS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.