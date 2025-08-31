ETV Bharat / sports

હોકી એશિયા કપ 2025: ભારતે જાપાનને 3-2થી હરાવ્યું, ચીને કઝાકિસ્તાનને 13-1થી હરાવ્યું

હોકી એશિયા કપના ત્રીજા દિવસે ભારતે જાપાનને 3-2થી હરાવ્યું. જ્યારે ચીને કઝાકિસ્તાનને 13-1થી હરાવ્યું.

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2025 at 7:26 PM IST

પટના/રાજગીર: હોકી એશિયા કપ 2025નો ત્રીજો દિવસ દર્શકો માટે ખૂબ જ ખાસ રહ્યો. રાજગીર ઇન્ટરનેશનલ હોકી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી બંને મેચ રોમાંચ અને ઉત્તેજનાથી ભરેલી હતી. દિવસની શરૂઆત ચીન અને કઝાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચથી થઈ હતી, જેમાં ચીને 13-1થી એકતરફી વિજય નોંધાવ્યો હતો. તે જ સમયે, દિવસનું સૌથી મોટું આકર્ષણ ભારત અને જાપાન વચ્ચે રમાયેલી મેચ હતી, જેમાં ભારતીય ટીમે કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહ અને મનદીપ સિંહના શાનદાર પ્રદર્શનને કારણે 3-2થી જીત મેળવી હતી. આ જીત સાથે, ભારતે તેના ગ્રુપમાં નંબર વન સ્થાન મેળવ્યું અને સેમિફાઇનલમાં પોતાનો રસ્તો મજબૂત બનાવ્યો.

ભારત-જાપાન મેચનો રોમાંચ: ભારત અને જાપાન વચ્ચેની મેચ શરૂઆતથી જ રોમાંચક રહી. પહેલી સીટી વાગતાની સાથે જ ભારતીય ખેલાડીઓએ આક્રમક રમત દર્શાવી અને શરૂઆતની મિનિટોમાં જ જાપાની ડિફેન્સ પર દબાણ બનાવ્યું. મેચની 3:16 મિનિટે, મનદીપ સિંહે શાનદાર ગોલ કરીને ભારતને 1-0ની લીડ અપાવી. થોડીક સેકન્ડ પછી, 4:41 વાગ્યે, કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહે પેનલ્ટી કોર્નરને ગોલમાં રૂપાંતરિત કરીને ભારતને 2-0 ની મજબૂત સ્થિતિમાં પહોંચાડ્યું.

બીજા ક્વાર્ટર સુધી ભારતીય ટીમનું વર્ચસ્વ: બીજા ક્વાર્ટરના અંત સુધી, ભારતીય ટીમે લીડ જાળવી રાખી અને દર્શકો ખુશ થઈ ગયા. સ્ટેડિયમમાં બેઠેલા ભારતીય સમર્થકો 'ભારત માતા કી જય' અને 'હરમનપ્રીત, મનદીપ ઝિંદાબાદ' જેવા નારા લગાવીને ખેલાડીઓને ઉત્સાહિત કરી રહ્યા હતા. મેચની 37મી મિનિટ સુધી, જાપાની ખેલાડીઓ ગોલ માટે ઝંખતા રહ્યા પરંતુ મેચ પણ મુશ્કેલ હતી.

જાપાનનો વાપસીનો પ્રયાસ: ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં, જાપાને કેટલાક તકો બનાવી પરંતુ ભારતીય ડિફેન્સ અને ગોલકીપરે શાનદાર બચાવ કર્યો. જોકે, 37:13 વાગ્યે, જાપાનના ખેલાડી કોસેઈ કાવાબેએ ગોલ કરીને સ્કોર 2-1 કર્યો અને મેચને રોમાંચક બનાવી પરંતુ ભારતે તેની લય ગુમાવી નહીં. ત્રીજા ક્વાર્ટરના અંતે 44:56 વાગ્યે, કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહે બીજો ગોલ કરીને ભારતને 3-1ની લીડ અપાવી.

કેપ્ટન હરમનપ્રીતનો દબદબો ચાલુ: ચોથા અને અંતિમ ક્વાર્ટરમાં જાપાને જોરદાર વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. 58:57 મિનિટે, કોસેઈ કાવાબેએ ફરીથી ગોલ કર્યો અને સ્કોર 3-2 થઈ ગયો. છેલ્લી મિનિટોમાં, જાપાની ખેલાડીઓએ બરાબરી કરવા માટે તમામ પ્રયત્નો કર્યા પરંતુ ભારતીય ડિફેન્સે તેમને સફળ થવા દીધા નહીં. અંતિમ સીટી વાગતાની સાથે જ આખું સ્ટેડિયમ તાળીઓ અને ભારત માતા કી જયના ​​નારાઓથી ગુંજી ઉઠ્યું. આ મેચમાં પણ ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહનું પ્રદર્શન મેચનું જીવન હતું. તેણે માત્ર બે ગોલ જ નહીં પરંતુ મેદાન પર પોતાની રણનીતિ અને નેતૃત્વ કૌશલ્યથી ટીમને મજબૂત પણ રાખી.

ચીને કઝાકિસ્તાનને હરાવ્યું: દિવસની પહેલી મેચ ચીન અને કઝાકિસ્તાન વચ્ચે રમાઈ હતી, જે એકતરફી સાબિત થઈ. કઝાકિસ્તાને મેચની શાનદાર શરૂઆત કરી. ૧ મિનિટ ૧૪ સેકન્ડે, અગમતી દુસેનજીએ પહેલો ગોલ કર્યો અને પોતાની ટીમને લીડ અપાવી પરંતુ આ પછી ચીને જોરદાર જવાબ આપ્યો. પરિસ્થિતિ એવી બની ગઈ કે કઝાકિસ્તાનના ખેલાડીઓ આખી મેચ દરમિયાન ગોલ માટે ઝંખતા રહ્યા.

ચીને ગોલનો વરસાદ કર્યો: 9:25 મિનિટે, ચીનના શિહાઓ ડુએ ગોલ કરીને સ્કોર 1-1 કર્યો. આ પછી, ચીને ગોલનો વરસાદ કર્યો. યાનલિન લુએ હેટ્રિક ફટકારી, જ્યારે બેનહાઈ ચેન, શિહાઓ ડુ, ચાંગલિયન લિન અને ઝિયાઓલોંગ ગુએ બે-બે ગોલ કર્યા. ક્વિજુન ચેન અને જિશેંગ ગાઓએ પણ એક-એક ગોલ કરીને ચીનનો સ્કોર 13 ગોલ સુધી પહોંચાડ્યો. કઝાકિસ્તાનના ખેલાડીઓ શરૂઆતની લીડ પછી સંપૂર્ણપણે વિખેરાઈ ગયા અને તેમની સતત ત્રીજી હારથી લીગ રાઉન્ડમાંથી બહાર થઈ ગયા.

દર્શકોનો ઉત્સાહ અને વાતાવરણ: રવિવારે રાજગીરનું આંતરરાષ્ટ્રીય હોકી સ્ટેડિયમ સંપૂર્ણપણે ભરેલું હતું. સવારથી જ હજારો દર્શકો ટિકિટ લઈને પહોંચ્યા અને બંને મેચનો આનંદ માણ્યો. બાળકો, યુવાનો અને મહિલાઓની મોટી હાજરીએ વાતાવરણને વધુ ખાસ બનાવ્યું. ભારત-જાપાન મેચમાં, દરેક ગોલ પર દર્શકો ખુશીથી કૂદી પડ્યા. આખું સ્ટેડિયમ ઢોલના અવાજ, ત્રિરંગી ધ્વજ અને જયઘોષથી ગુંજી ઉઠ્યું. જાપાન અને કઝાકિસ્તાન દ્વારા કરવામાં આવેલા ગોલ પર પણ દર્શકોએ તાળીઓ પાડી અને પોતાની ખેલદિલી દર્શાવી.

ભારતની મજબૂત સ્થિતિ: આ જીત પછી, ભારતે તેના ગ્રુપમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે. કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહ અને મનદીપ સિંહનું ઉત્તમ ફોર્મ ટીમ માટે સારો સંકેત છે. ભારત હવે સેમિફાઇનલ પર નજર રાખી રહ્યું છે અને ટીમનો આત્મવિશ્વાસ ઊંચો છે. તે જ સમયે, ચીનની મોટી જીતથી તેમના અભિયાનને પણ મજબૂત બનાવવામાં આવ્યું છે.

