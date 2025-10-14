ભારતે વેસ્ટ ઇન્ડિઝને કર્યું ક્લીન સ્વીપ, બીજી ટેસ્ટમાં 7 વિકેટથી આપી હાર
IND vs WI બીજી ટેસ્ટ: ભારતીય ટીમે વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો 121 રનનો લક્ષ્યાંક 3 વિકેટ ગુમાવીને પ્રાપ્ત કર્યો.
Published : October 14, 2025 at 12:06 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 1:04 PM IST
IND vs WI 2nd Test : દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડિઝ વચ્ચે રમાયેલી બીજી મેચમાં, યજમાન ટીમે મહેમાનોને 7 વિકેટથી હરાવીને શ્રેણી 2-0 થી જીતી લીધી. ટેસ્ટ મેચના પાંચમા દિવસે લંચ પહેલા ભારતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો 121 રનનો લક્ષ્યાંક 3 વિકેટ ગુમાવીને પ્રાપ્ત કર્યો. કેએલ રાહુલે 58 રન બનાવ્યા, અને ધ્રુવ જુરેલ 6 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા.
શુભમન ગિલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતીય ટેસ્ટ ટીમનો આ પ્રથમ ટેસ્ટ શ્રેણી વિજય છે. અગાઉ, ગિલે ઇંગ્લેન્ડમાં પાંચ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 2-2 થી ડ્રો કરવામાં સફળતાપૂર્વક આગેવાની લીધી હતી. દરમિયાન, વેસ્ટ ઈન્ડિઝના કેપ્ટન રોસ્ટન ચેઝે શરમજનક રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. ક્રેગ બ્રેથવેટ પછી તે વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો બીજો કેપ્ટન બન્યો, જેણે કેપ્ટન તરીકે પોતાની પહેલી પાંચ ટેસ્ટ મેચ ગુમાવી.
A victory to savour! 👌— BCCI (@BCCI) October 14, 2025
KL Rahul provides the finishing touches as #TeamIndia seal the win in Delhi and take the series 2⃣-0⃣ 👏
Scorecard ▶ https://t.co/GYLslRyLf8#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/X4iDpGKbTd
ભારતીય ટેસ્ટ ટીમે 2022 થી 2025 દરમિયાન વેસ્ટ ઇન્ડિઝ સામે સતત 10 ટેસ્ટ શ્રેણી જીતી છે, જે કોઈપણ ટીમ સામે સૌથી વધુ સતત ટેસ્ટ શ્રેણી જીતના રેકોર્ડમાં દક્ષિણ આફ્રિકાની બરાબરી છે.
કોઈપણ પ્રતિસ્પર્ધી સામે સૌથી વધુ ટેસ્ટ શ્રેણી જીત
- 10 ભારત વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ (2002-25)
- 10 દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ (1998-24)
- 9 ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ (2000-22)
- 8 ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ (1989-2003)
- 8 શ્રીલંકા વિરુદ્ધ ઝિમ્બાબવે (1996-20)
જયસ્વાલ, ગિલ અને રાહુલની શાનદાર બેટિંગ
આ મેચમાં, ભારતીય ઓપનર યશસ્વી જયસ્વાલે પ્રથમ ઇનિંગમાં ટોચ પર 175 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી, જ્યારે કેપ્ટન ગિલે અણનમ 129 રન બનાવ્યા હતા. બંને ખેલાડીઓની શાનદાર ઇનિંગને કારણે, ભારતે 518/5 પર ડીકલેર કરી અને મેચ પર પોતાની પકડ મજબૂત કરી. જયસ્વાલે 22 ચોગ્ગાની મદદથી 175 રન બનાવ્યા, જ્યારે ગિલે તેની 129 રનની ઇનિંગમાં 16 ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા ફટકાર્યા.
બીજી ઇનિંગમાં, કેએલ રાહુલનો ચમકવાનો વારો આવ્યો. યજમાન ટીમ ઓછા સ્કોરનો પીછો કરી રહી હતી, છતાં રાહુલે એક છેડો પકડીને સ્થિરતા પ્રદાન કરી. તે 58 રન પર અણનમ રહ્યો અને ટીમને 121 રનના લક્ષ્ય સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી.
The perfect blend of composure and carnage! A statement shot from @klrahul! 💥— Star Sports (@StarSportsIndia) October 14, 2025
Catch the LIVE action 👉 https://t.co/UvJkWiyYk6#INDvWI 👉 2nd Test, Day 5 | Live Now on Star Sports & JioHotstar pic.twitter.com/REkIaOYBxL
કેમ્પબેલ અને હોપે ટીમને ઇનિંગ્સ હારથી બચાવી
વેસ્ટ ઇન્ડીઝને પહેલી મેચમાં ઇનિંગ્સ અને 140 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, અને બીજી મેચમાં પણ ઇનિંગ્સ હારનો ભય હતો. તેઓ પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં 248 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયા હતા, જેના કારણે ભારતને ફોલોઓન કરવાની ફરજ પડી હતી, જે યજમાન ટીમથી 270 રન પાછળ હતું.
પરંતુ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ટીમે બીજી ઇનિંગ્સમાં શાનદાર બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું અને જોન કેમ્પબેલ (115) અને શાઈ હોપ (103) વચ્ચે ત્રીજી વિકેટ માટે 177 રનની ભાગીદારીએ ટીમને ઇનિંગ્સ હારથી બચાવી. કેપ્ટન ચેઝના 40 અને ગ્રેવ્સના અણનમ 50 રનથી વેસ્ટ ઇન્ડીઝે બીજી ઇનિંગ્સમાં 390 રન બનાવ્યા, જેનાથી તેમને ભારત પર 120 રનની લીડ મળી.
કુલદીપ યાદવે આઠ વિકેટ લીધી
ભારતીય સ્પિનર કુલદીપ યાદવે મેચમાં પોતાની સ્પિન બોલિંગનો જાદુ બતાવ્યો, કેરેબિયન બેટ્સમેનોને છેતર્યા. તેણે પહેલી ઇનિંગમાં 82 રન આપીને પાંચ વિકેટ લીધી હતી, અને બીજી ઇનિંગમાં ત્રણ વિકેટ લઈને બોલિંગ કૌશલ્યનું પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેણે સ્પિનરો માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓનો પૂરો ફાયદો ઉઠાવ્યો અને વિરોધી ટીમ માટે તમામ પ્રકારની સમસ્યા ઉભી કરી.
આ શ્રેણી પછી, ભારતીય ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે જશે, જ્યાં તેઓ ત્રણ વન ડે અને પાંચ T20 મેચ રમશે. પહેલી વનડે 19 ઓક્ટોબરે રમાશે, જેમાં વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા ખેલાડીઓ તરીકે મેદાનમાં પાછા ફરશે.
આ પણ વાંચો...