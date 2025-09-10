એશિયા કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાની ધમાકેદાર શરૂઆત; મેચનો નિર્ણય માત્ર 27 બોલમાં થયો
એશિયા કપનો બીજો મેચ ભારત અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) ક્રિકેટ ટીમ વચ્ચે દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયો.
દુબઈ India Beat UAE in 2nd Match: ભારતે બીજી મેચમાં UAEને હરાવ્યું: એશિયા કપનો બીજો મેચ ભારત અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) ક્રિકેટ ટીમ વચ્ચે દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયો. આ મેચમાં ભારતીય ટીમે 9 વિકેટથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો છે. અપેક્ષા મુજબ, ટીમ ઈન્ડિયાએ ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત સરળ જીત સાથે કરી છે, જેમાં તેણે નિર્વિવાદ વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું છે.
UAEની બેટિંગ ખરાબ રીતે નિષ્ફળ ગઈ: આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. આ પછી, બેટિંગ કરવા ઉતરેલી UAE ટીમ ભારતીય બોલિંગ સામે સંપૂર્ણ 20 ઓવર પણ રમી શકી નહીં અને તેનો દાવ ફક્ત 13.1 ઓવરમાં જ સમાપ્ત થઈ ગયો. તેના બધા બેટ્સમેનો ફક્ત 57 રન બનાવી શક્યા. નોંધનીય છે કે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં ભારતીય ટીમ સામે આ કોઈપણ ટીમનો સૌથી ઓછો સ્કોર છે. UAE ટીમ 26 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી અને ત્યારબાદ તેની ઇનિંગ પત્તાના ઢગલા જેવી પડી ગઈ હતી. તેણે આગામી નવ વિકેટો માત્ર 27 રનમાં ગુમાવી દીધી હતી. ભારત માટે કુલદીપ યાદવે સૌથી વધુ ચાર, શિવમ દુબેએ ત્રણ અને જસપ્રીત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી અને અક્ષર પટેલે એક-એક વિકેટ લીધી હતી. ઓપનર અલીશાન શફરૂ (22) અને કેપ્ટન મોહમ્મદ વસીમ (19) સિવાય, UAEનો કોઈ પણ બેટ્સમેન બે આંકડા સુધી પહોંચી શક્યો ન હતો.
27 બોલમાં મેચ જીતી: વિવો માત્ર 57 રનમાં આઉટ થયા બાદ, આ મેચ જીતવી ટીમ ઈન્ડિયા માટે માત્ર એક ઔપચારિકતા હતી. ભારતીય ઓપનર અભિષેક શર્મા અને શુભમન ગિલે માત્ર 3.5 ઓવરમાં 48 રનની ભાગીદારી કરીને ટીમને ઝડપી જીત અપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. જોકે, આ દરમિયાન, આક્રમક બેટિંગ વચ્ચે, અભિષેક શર્મા 16 બોલમાં 30 રન બનાવ્યા બાદ આઉટ થયો હતો. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં બે ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. ભારતે અભિષેકના રૂપમાં 58 રનના સ્કોર પર પોતાની એકમાત્ર વિકેટ ગુમાવી દીધી. ઓપનર શુભમન ગિલ 20 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા અને ત્રીજા નંબરે બેટિંગ કરવા આવેલા સૂર્યકુમાર યાદવ 7 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા. યુએઈ તરફથી જુનૈદ સિદ્દીકીએ એકમાત્ર વિકેટ લીધી. હવે ટીમ ઈન્ડિયાનો આગામી મુકાબલો 14 સપ્ટેમ્બરે કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાન સામે થશે.
