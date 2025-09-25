એશિયા કપ 2025 ફાઇનલમાં પહોંચ્યું ભારત, અભિષેક શર્માની વિસ્ફોટક ઇનિંગ
એશિયા કપ 2025: ભારત બાંગ્લાદેશને 41 રનથી હરાવીને એશિયા કપની ફાઇનલમાં પહોંચનાર પ્રથમ ટીમ બની.
Published : September 25, 2025 at 12:37 PM IST
હૈદરાબાદ : એશિયા કપ 2025-સુપર ફોરની ચોથી મેચમાં ભારતે બાંગ્લાદેશને 41 રનથી હરાવ્યું. આ સાથે જે ભારતીય ટીમ એશિયા કપની 17મી સીઝનની ફાઇનલમાં પહોંચનાર પ્રથમ ટીમ બની છે.
ભારતે બાંગ્લાદેશને મેચમાં પટક્યું
પ્રથમ દાવમાં ભારતે 168 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. જેના જવાબમાં બાંગ્લાદેશ 127 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. સૈફ હસનના 51 બોલમાં 69 રન અને પરવેઝ હુસૈનના 21 રન સિવાય, અન્ય કોઈ બાંગ્લાદેશી બેટ્સમેન બે આંકડા સુધી પહોંચી શક્યો નહીં.
That’s all she wrote. India win & qualify for the Final! ✌🏻— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 24, 2025
The 🇮🇳 bowlers were on the money from the get go, choking the 🇧🇩 batters & cruising to a mammoth win.#INDvBAN #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/50JVbiaeFu
કુલદીપ યાદવે સપાટો બોલાવ્યો
ભારત તરફથી કુલદીપ યાદવ સૌથી સફળ બોલર રહ્યો, તેણે ચાર ઓવરમાં 18 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી. બુમરાહ અને વરુણ ધવન દરેકે બે વિકેટ લીધી, જ્યારે અક્ષર પટેલ અને તિલક વર્માએ એક-એક વિકેટ લીધી.
અભિષેક શર્માની વધુ એક વિસ્ફોટક ઇનિંગ
First Finalist 🔐— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 24, 2025
India have booked their berth in the Final and are guaranteed to take the field on Sunday, with an opportunity to fight for Asian glory! ✨#INDvBAN #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/izrkkmtYFC
અભિષેક શર્માએ વધુ એક શાનદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં 37 બોલમાં 6 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. અભિષેક શર્મા પ્લેયર ઓફ ધ મેચ બન્યો, અગાઉ પાકિસ્તાન સામેની તેની શાનદાર ઇનિંગ માટે આ એવોર્ડ મળ્યો હતો. આ ઉપરાંત ગિલે 19 બોલમાં 29 રન બનાવ્યા. અંતે, હાર્દિક પાંડ્યાએ 29 બોલમાં મહત્વપૂર્ણ 38 રન બનાવ્યા, જેનાથી ભારત 6 વિકેટે 168 રન સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી.
બાંગ્લાદેશ માટે રેશાદ હુસૈન સૌથી સફળ બોલર રહ્યો, તેણે 3 ઓવરમાં 27 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી. જ્યારે તન્ઝીમ, મુસ્તફિઝુર અને સૈફુદ્દીન દરેકે એક વિકેટ લીધી હતી.
સેમિફાઇનલ મેચમાં બાંગ્લાદેશ વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન
25 સપ્ટેમ્બરના રોજ પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે રમાનારી એશિયા કપ 2025 ની આગામી મેચ સેમિફાઇનલ હશે. કારણ કે વિજેતા ટીમ ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલમાં પહોંચનાર બીજી ટીમ બનશે અને ત્યારબાદ 28 સપ્ટેમ્બરે ટાઇટલ મેચમાં ભારતનો સામનો કરશે.
આ મેચ બાંગ્લાદેશ માટે એટલી જ મહત્વપૂર્ણ રહેશે જેટલી તે પાકિસ્તાન માટે છે. જો પાકિસ્તાન આ મેચ જીતી જાય છે, તો તે ટૂર્નામેન્ટમાં ત્રીજી વખત ભારત અને પાકિસ્તાન એકબીજા સામે ટકરાશે. વધુમાં, ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર હશે જ્યારે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટાઇટલ મેચ રમાશે.
