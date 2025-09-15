ટીમ ઈન્ડિયાએ હાથ ન મિલાવ્યો તો ભડક્યું પાકિસ્તાન, પાકિસ્તાનના દિગ્ગજ ખેલાડીએ આપ્યું ભડકાઉ નિવેદન
ભારતે પાકિસ્તાનને 7 વિકેટથી હરાવ્યું. આ પછી, ભારતીય ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવ્યા નહીં, જેના કારણે વિવાદ સર્જાયો છે.
September 15, 2025
નવી દિલ્હી: એશિયા કપ 2025માં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે પાકિસ્તાનને 7 વિકેટથી હરાવ્યું છે. કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે સિક્સર ફટકારીને આ ભારતીય ટીમને વિજય અપાવ્યો. આ જીત પછી, ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ સાથે હાથ મિલાવ્યો ન હતો. ટીમ ઈન્ડિયા દ્વારા પહેલગામ હુમલામાં માર્યા ગયેલા ભારતીયોના સન્માનમાં આ કરવામાં આવ્યું હતું. હવે ઘણા ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરોએ ભારતીય ખેલાડીઓ દ્વારા પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ ન મિલાવવા અંગે પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો છે.
ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાન ક્રિકેટરની પ્રતિક્રિયા
પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રાશિદ લતીફે TOI સાથે વાત કરતા કહ્યું, 'યુદ્ધો પહેલા પણ થયા છે પરંતુ અમે હંમેશા હાથ મિલાવ્યા છે. આ બાબતો જીવન માટે કલંક બની રહેશે. તેઓ પોતપોતાના દેશોનું નેતૃત્વ કરે છે અને તેઓ એવું નથી માનતા કે હાથ ન મિલાવવો યોગ્ય હતો. પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા વિશે અભિપ્રાય રાખવો યોગ્ય છે પરંતુ જ્યારે તમે મેદાનમાં આવો છો, ત્યારે તમારે યોગ્ય રીતે રમવું જોઈએ. જો પાકિસ્તાન પહેલગામ આતંકવાદી હુમલામાં સામેલ હતું, તો જવાબદારોને પકડો. ભારતે યુદ્ધ લડવું પડ્યું અને પાછળ હટવું નહીં. મેદાન પર જે થયું તે યોગ્ય નહોતું.
પાકિસ્તાનના મુખ્ય કોચે અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો
ન્યૂઝીલેન્ડના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર અને પાકિસ્તાન ટીમના મુખ્ય કોચ માઈક હેસને મેચ પછી કહ્યું, 'પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ મેચ પછી ભારતીય ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવવા માંગતા હતા પરંતુ એવું થયું નહીં. આ ખોટું હતું'. આ મેચ પછી પ્રેઝન્ટેશન સમારોહમાં પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સલમાન અલી આગા પણ હાજર નહોતા. ભારતીય ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવ્યા વિના તેમણે પ્રેઝન્ટેશનમાં ભાગ લીધો ન હતો. આ પછી, ડ્રેસિંગ રૂમના દરવાજા બંધ કરી દેવામાં આવ્યા અને થોડા સમય પછી પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ મેદાન છોડી ગયા.
સૂર્યકુમાર યાદવે હાથ ન મિલાવવાનું કારણ જણાવ્યું
ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે પત્રકાર પરિષદમાં કહ્યું કે, અમે BCCI અને સરકાર સાથે સંપૂર્ણ સંમત છીએ. અમે નિર્ણય લીધો હતો કે અમે અહીં ફક્ત રમવા માટે આવ્યા છીએ. અમે યોગ્ય જવાબ આપ્યો. જીવનમાં કેટલીક બાબતો રમતગમતની ભાવનાથી આગળ વધે છે. મેચ પછીના પ્રેઝન્ટેશનમાં સૂર્યાએ કહ્યું કે, અમે પહેલગામના તમામ પીડિતો અને તેમના પરિવારો સાથે ઉભા છીએ. અમે આ વિજય અમારા સશસ્ત્ર દળોના સૈનિકોને સમર્પિત કરીએ છીએ જેમણે ઓપરેશન સિંદૂરમાં ભાગ લીધો હતો.
પાકિસ્તાન દ્વારા હાથ ન મિલાવવા અંગે વાત કરતા ભારતીય કોચ ગૌતમ ગંભીરે કહ્યું, 'એક ટીમ તરીકે અમે પહેલગામ હુમલાના પીડિતો સાથે એકતા દર્શાવવા માંગતા હતા. ઓપરેશન સિંદૂર માટે અમારા સૈનિકોનો આભાર'.
ભારતનો 7 વિકેટથી શાનદાર વિજય
પાકિસ્તાને ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરી અને 20 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને ફક્ત 127 રન બનાવ્યા. ભારતે 15.5 ઓવરમાં ફક્ત 3 વિકેટ ગુમાવીને 128 રનનો લક્ષ્યાંક મેળવ્યો અને 7 વિકેટથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો. ભારત તરફથી કુલદીપ યાદવે સૌથી વધુ 3 વિકેટ લીધી જ્યારે કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે 47 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી. અભિષેક શર્માએ 31 રન બનાવ્યા.
