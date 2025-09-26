કેએલ રાહુલની શાનદાર બેટિંગ... ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રેકોર્ડ રનનો પીછો કરતી ટીમ ઇન્ડિયા
લખનૌના મેદાન પર ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા A ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે રમાયેલી બીજી બિનસત્તાવાર ટેસ્ટ મેચમાં ટીમ ઇન્ડિયાએ 5 વિકેટથી જીત મેળવી.
Published : September 26, 2025 at 6:19 PM IST
IND A vs AUS A Match : ભારત A અને ઓસ્ટ્રેલિયા A વચ્ચે બે મેચની બિનસત્તાવાર ટેસ્ટ શ્રેણીની બીજી મેચમાં, ટીમ ઇન્ડિયાએ 412 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો અને શ્રેણી 1-0 થી જીતી લીધી. કેએલ રાહુલ અને સાઈ સુદર્શને ભારત A ટીમની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. બંને બેટ્સમેનોએ સદી ફટકારી. વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે આગામી બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીને ધ્યાનમાં લેતા, કેએલ રાહુલ અને સાઈ સુદર્શનનું આ પ્રદર્શન ચોક્કસપણે સિનિયર ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ રાહત રહેશે.
રાહુલની 176 રનની અણનમ ઇનિંગ: ત્રીજા દિવસે ઓસ્ટ્રેલિયા A ને 185 રન સુધી રોક્યા બાદ, તેમને ચોથી ઇનિંગમાં 412 રનનો લક્ષ્યાંક આપવામાં આવ્યો હતો. કેએલ રાહુલ અને સાઈ સુદર્શને ટીમ ઇન્ડિયાના સ્કોરનો પીછો કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. ત્રીજા દિવસે રિટાયર્ડ હર્ટ થયેલા રાહુલે ચોથા દિવસે બેટિંગ કરી અને અંત સુધી અણનમ 176 રન બનાવ્યા. રાહુલ ઉપરાંત, સાઈ સુદર્શને પણ સદી ફટકારી, આઉટ થયા પહેલા 100 રન બનાવ્યા. સુકાની ધ્રુવ જુરેલે પણ 56 રન બનાવ્યા. ભારત A એ તેમની પ્રથમ ઇનિંગમાં ફક્ત 194 રન બનાવ્યા, જેના કારણે ઓસ્ટ્રેલિયા A ને પ્રથમ ઇનિંગમાં 420 રન બનાવ્યા બાદ મોટી લીડ મળી.
India A shines in Lucknow with a commanding win! @klrahul ’s brilliant 176*, Sai Sudharsan’s composed century, and @dhruvjurel21 ’s valuable 56 paved the way for victory over Australia A in the unofficial Test. Proud of the team! @BCCI pic.twitter.com/bgVoFzYTyt— Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) September 26, 2025
43 વર્ષમાં ચોથી ઇનિંગનો સૌથી મોટો સ્કોર: હકીકતમાં, રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં 400 થી વધુ રનના લક્ષ્ય સુધી પહોંચવું ક્યારેય સરળ નથી, ભલે ગમે તે પરિસ્થિતિ હોય. પરંતુ ધ્રુવ જુરેલની આગેવાની હેઠળ ભારત A એ આ વિશાળ લક્ષ્યને સરળતાથી પ્રાપ્ત કર્યું. આ 43 વર્ષમાં ભારતીય ભૂમિ પર ચોથી ઇનિંગનો સૌથી સફળ પીછો હતો. રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં ટીમ A દ્વારા આ સૌથી સફળ રન પીછો છે.
ટીમ A માટે સૌથી સફળ રન ચેઝ (રેડ-બોલ ક્રિકેટ):
- 412 રન, ભારત A વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા A, લખનૌ, 2025
- 367 રન, ઓસ્ટ્રેલિયા A વિરુદ્ધ શ્રીલંકા A, હંબનટોટા, 2022
- 365 રન, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ A વિરુદ્ધ ઈંગ્લેન્ડ A, સેન્ટ જોન્સ, 2006
- 365 રન, ન્યુઝીલેન્ડ A વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા A, લિંકન, 2023
- 340 રન, ભારત A વિરુદ્ધ નોટિંગહામ શાયર, ટ્રેન્ટ બ્રિજ, 2003
બોલિંગમાં માનવ સુથારની મુખ્ય ભૂમિકા: સ્પિનર માનવ સુથારે લખનૌના એકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી બીજી બિનસત્તાવાર ટેસ્ટ મેચમાં ટીમ A માટે સૌથી વધુ આઠ વિકેટ લીધી. દરમિયાન, આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનનો ભાગ રહેલા મોહમ્મદ સિરાજે કુલ ત્રણ વિકેટ લીધી. બંને ટીમો હવે 30 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થતી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમશે, જેમાં શ્રેયસ ઐયર ટીમ ઈન્ડિયા Aનું નેતૃત્વ કરશે. આ ODI શ્રેણીની ત્રણેય મેચ કાનપુરના ગ્રીન પાર્ક સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
