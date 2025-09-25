ઓસ્ટ્રેલિયા વનડે સિરિઝ માટે શ્રેયસ ઐયરને મળી મોટી જવાબદારી, ભારત A ટીમની જાહેરાત
ભારતીય પસંદગીકારોએ શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે વનડે શ્રેણી રમવા જઈ રહેલી ઈન્ડિયા એ ટીમની જાહેરાત કરી છે.
Published : September 25, 2025 at 1:04 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતની સિનિયર મેન્સ સિલેક્શન કમિટીએ ઓસ્ટ્રેલિયા A સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે ઇન્ડિયા A ટીમની જાહેરાત કરી છે. ટીમ ઇન્ડિયાના સ્ટાર ક્રિકેટર શ્રેયસ ઐયર, જેમણે તાજેતરમાં રેડ-બોલ ક્રિકેટમાંથી બ્રેક લીધો હતો, તેને કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે.
પસંદગીકારોએ ઈરાની કપ માટે રેસ્ટ ઓફ ઈન્ડિયા (ROI) ટીમની પણ જાહેરાત કરી છે. ઈન્ડિયા A 30 સપ્ટેમ્બરથી કાનપુરમાં પોતાની મેચ રમશે, જ્યારે ઈરાની કપ 1 ઓક્ટોબરથી નાગપુરમાં રણજી ટ્રોફી 2024-25 ચેમ્પિયન વિદર્ભ સામે રમાશે.
🚨 NEWS 🚨— BCCI (@BCCI) September 25, 2025
India A and Rest of India squads announced.
Details 🔽https://t.co/dxKoR98VzX
પ્રથમ ODI માટે ઇન્ડિયા A ટીમ:
શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), પ્રભસિમરન સિંહ (વિકેટકીપર), રિયાન પરાગ, આયુષ બદોની, સૂર્યાંશ શેડગે, વિપ્રજ નિગમ, નિશાંત સિંધુ, ગુર્જપનીત સિંહ, યુદ્ધવીર સિંહ, રવિ બિશ્નોઈ, અભિષેક પોરેલ (વિકેટકીપર), પ્રિયાંશ આર્ય, સિમરજીત સિંહ
બીજી અને ત્રીજી ODI માટે ભારત A ટીમ
શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, પ્રભસિમરન સિંઘ (વિકેટકીપર), રિયાન પરાગ, આયુષ બદોની, સૂર્યાંશ શેડગે, વિપ્રજ નિગમ, નિશાંત સિંધુ, ગુરજાપનીત સિંહ, યુદ્ધવીર સિંહ, રવિ બિશ્નોઈ, અભિષેક પોરેલ (વિકેટકીપર), હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ.
ઈરાની કપ માટે ટીમ
રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), અભિમન્યુ ઇશ્વરન, આર્યન જુયાલ (વિકેટકીપર), રૂતુરાજ ગાયકવાડ (વાઈસ-કેપ્ટન), યશ ધુલ, શેખ રશીદ, ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), તનુષ કોટિયન, માનવ સુથાર, ગુરનુર બ્રાર, ખલીલ અહેમદ, આકાશ દીપ, અશ્રુલ, સારાંશ જૈન.
શ્રેયસ અય્યરે BCCIને રેડ-બોલ બ્રેકની જાણ કરી
શ્રેયસ અય્યરે બીસીસીઆઈને રેડ બોલમાંથી નિવૃત્તિની જાણ કરી છે ક્રિકેટ. તેણે છ મહિનાનો વિરામ લેવાનો નિર્ણય જાહેર કર્યો છે. યુકેમાં પીઠની સર્જરી કરાવ્યા પછી અને સારી રીતે સ્વસ્થ થયા પછી, તેને તાજેતરમાં લાંબા ફોર્મેટ રમતી વખતે પીઠમાં ખેંચાણ અને જડતાનો અનુભવ થયો છે. તે આ સમયનો ઉપયોગ તેની સહનશક્તિ, સુગમતા અને ફિટનેસ સુધારવા માટે કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. આ નિર્ણયને કારણે તેને ઈરાની કપ માટે વિચારણામાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યો છે.
આ પણ વાંચો: