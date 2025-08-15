Independence Day 2025: આજે (15 ઓગસ્ટ) દેશભરમાં 79મો સ્વતંત્રતા દિવસ ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. કારણ કે આ દિવસે દેશને સત્તાવાર રીતે બ્રિટિશ રાજથી સ્વતંત્રતા મળી હતી. આ દિવસે દેશમાં સરકારી રજા હોય છે જેથી દરેક વ્યક્તિ આઝાદીનો ઉત્સવ ધામધૂમથી ઉજવી શકે. પરંતુ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ આ દિવસે પણ દેશને ગૌરવ અપાવવા માટે મેદાનમાં ઉતરી રહી છે.
1947 થી 2025 સુધી, ટીમ ઈન્ડિયાએ સ્વતંત્રતા દિવસ પર કુલ 6 મેચ રમી છે. જેમાંથી તેઓ બે જીતી અને ત્રણ હારી ગયા, જ્યારે એક મેચ અનિર્ણિત રહી. આજે, 15 ઓગસ્ટના રોજ, આપણે તે 6 મેચો પર એક નજર નાખવા જઈ રહ્યા છીએ, જે આ દિવસને વધુ યાદગાર બનાવે છે.
ભારત વિરુદ્ધ ઈંગ્લેન્ડ (15 ઓગસ્ટ 1952)
ભારતીય ટીમે 1952માં સ્વતંત્રતા દિવસની પહેલી મેચ રમી હતી. આ ટેસ્ટ પાંચ મેચની શ્રેણીનો ભાગ હતી. આ ટેસ્ટ મેચ 14 ઓગસ્ટથી 19 ઓગસ્ટ દરમિયાન ઓવલ ખાતે રમવાની હતી. જોકે, સતત વરસાદને કારણે મેચ રદ કરવામાં આવી હતી. આ મેચમાં, ઇંગ્લેન્ડે તેની પહેલી ઇનિંગમાં 326 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે ભારત ફક્ત 98 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું.
ભારત વિરુદ્ધ શ્રીલંકા (15 ઓગસ્ટ 2001)
15 ઓગસ્ટ 1852 ના રોજ રમાયેલી મેચના ૫૦ વર્ષ પછી, ભારતે સ્વતંત્રતા દિવસ પર ગાલેમાં શ્રીલંકા સામે ટેસ્ટ મેચ રમી. આ મેચ ભારતીય ચાહકો માટે કેટલીક કડવી યાદો છોડી ગઈ અને ભારતીય ટીમને શ્રીલંકાની ટીમ સામે 10 વિકેટથી કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ભારતે પ્રથમ ઇનિંગમાં ૧૮૭ રન અને બીજી ઇનિંગમાં 180 રન બનાવ્યા. જ્યારે શ્રીલંકાએ પ્રથમ ઇનિંગમાં 362 રન અને બીજી ઇનિંગમાં 6 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી.
ભારત વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ (15 ઓગસ્ટ 2014)
ત્યારબાદ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો મુકાબલો 15 ઓગસ્ટ 2014 ના રોજ લંડનના ઓવલ ખાતે ઇંગ્લેન્ડ સાથે થયો હતો. જ્યાં તેને યજમાન ટીમ તરફથી ઇનિંગ અને 244 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ મેચમાં, ઇંગ્લેન્ડના 486 રનના જવાબમાં, ભારત પ્રથમ ઇનિંગમાં 148 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું અને પછી ફોલોઓનનો સામનો કરવો પડ્યો હતો અને બીજી ઇનિંગમાં 94 રનમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
ભારત વિરુદ્ધ શ્રીલંકા (15 ઓગસ્ટ 2015)
12 થી 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન ગાલેમાં રમાયેલી ટેસ્ટ મેચમાં ભારત શ્રીલંકા સામે 63 રનથી હારી ગયું. આ મેચમાં ભારતે પહેલી ઇનિંગમાં ૩૭૫ અને બીજી ઇનિંગમાં 112 રન બનાવ્યા હતા જ્યારે યજમાન શ્રીલંકાએ 183 અને ૩૬૭ રન બનાવીને 63 રનથી મેચ જીતી હતી.
ભારત વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ (15 ઓગસ્ટ 2019)
ભારતને 15 ઓગસ્ટ 2019ના રોજ પહેલી જીત મળી હતી, જ્યારે તેમણે 15 ઓગસ્ટ 2019ના રોજ વનડેમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝને છ વિકેટથી હરાવ્યું હતું. આ મેચમાં કેપ્ટન વિરાટ કોહલીએ સદી ફટકારી હતી અને તે મેચનો સ્ટાર ખેલાડી બન્યો હતો.
ભારત વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ (15 ઓગસ્ટ 2021)
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો છેલ્લો સ્વતંત્રતા દિવસનો મેચ ૨૦૨૧માં રમાયો હતો, જ્યારે ભારતે લોર્ડ્સ ટેસ્ટમાં ઇંગ્લેન્ડ પર ઐતિહાસિક જીત નોંધાવી હતી. તે મેચમાં જસપ્રીત બુમરાહ અને મોહમ્મદ શમીએ 70 રનની ભાગીદારી કરી હતી, જેણે મુલાકાતી ટીમના 151 રનના વિજયમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. ભારતે પ્રથમ ઇનિંગમાં 364 રન બનાવ્યા હતા જ્યારે બીજી ઇનિંગ 298 રન પર ડિકલેર કરવામાં આવી હતી. ઇંગ્લેન્ડનો પ્રથમ ઇનિંગ 391 અને બીજો ઇનિંગ 120 રન પર પડી ગયો હતો.
