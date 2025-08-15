ETV Bharat / sports

15 ઓગસ્ટના રોજ બે મહાન ખેલાડીઓએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને કહ્યું અલવિદા, કારણ જાણીને તમને નવાઈ લાગશે - INDEPENDENCE DAY 2025

સ્વતંત્રતા દિવસે, બે દિગ્ગજ ભારતીય ક્રિકેટરોએ નિવૃત્તિ લઈને બધાને ચોંકાવી દીધા.

રૈના-ધોની
રૈના-ધોની (AFP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2025 at 2:56 PM IST

2 Min Read

independence day 2025: આજે દેશભરમાં સ્વતંત્રતા દિવસ ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. દરેક વ્યક્તિ એકબીજાને સ્વતંત્રતા પર અભિનંદન આપી રહ્યા છે. એક તરફ આજનો દિવસ દેશવાસીઓ માટે ખુશીનો દિવસ છે, તો બીજી તરફ, આ દિવસ ભારતીય ક્રિકેટ પ્રેમીઓની કડવી યાદોને પણ તાજી કરે છે. કારણ કે આ દિવસે ભારતના બે દિગ્ગજ ખેલાડીઓએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા કહ્યું હતું. 79મા સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે, આજે આપણે તે બે મહાન ખેલાડીઓ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

ધોની-રૈના 15 ઓગસ્ટે નિવૃત્ત થયા: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન એમએસ ધોનીએ જુલાઈ 2019 માં ન્યુઝીલેન્ડ સામે પોતાની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ મેચ રમી હતી. પરંતુ તેમણે 15 ઓગસ્ટ, 2020 ના રોજ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વીડિયો શેર કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. ક્રિકેટ જગત હજુ ધોનીના નિવૃત્તિના સમાચારમાંથી બહાર આવ્યું ન હતું કે થોડા કલાકો પછી, ભારતીય ટીમના અન્ય એક દિગ્ગજ ખેલાડી સુરેશ રૈનાએ પણ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વીડિયો શેર કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા કહ્યું.

બંને મહાન ખેલાડીઓના ક્રિકેટ મેદાન છોડીને જવાની કહાની તેમની ગાઢ મિત્રતા દર્શાવે છે. એટલા માટે ધોનીને 'થલા' પણ કહેવામાં આવે છે અને રૈનાને 'ચિન્ના થલા' પણ કહેવામાં આવે છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં સાથે રમવા ઉપરાંત, આ બંને ખેલાડીઓ IPLમાં એક જ ટીમ CSK માટે પણ રમ્યા હતા. રૈનાએ IPL રમવાનું છોડી દીધું હતું પરંતુ ધોની હજુ પણ રમી રહ્યો છે.

મિત્રતાનો પાયો ક્યારે નખાયો: સુરેશ રૈનાએ પોતાની આત્મકથા (બિલીવ) માં લખ્યું છે કે એમએસ ધોની સાથેની તેમની મિત્રતાનો પાયો 2005 દુલીપ ટ્રોફી દરમિયાન નખાયો હતો. તે દિવસોમાં, ફેબ્રુઆરી 2005 માં, ગ્વાલિયરમાં એક મેચ રમાઈ રહી હતી. જેમાં રૈના ધોનીના આત્મવિશ્વાસ અને આક્રમક રમવાની શૈલીથી ખૂબ પ્રભાવિત થયા હતા. આ પછી, બંને બેંગ્લોરમાં સિનિયર ભારતીય ટીમ માટે આયોજિત પ્રેક્ટિસ સેશનમાં પણ સાથે જોવા મળ્યા. સમય જતાં, તેમની મિત્રતા એટલી હદે વધી ગઈ કે તેઓ ડ્રેસિંગ રૂમ શેર કરવા લાગ્યા.

આ પણ વાંચો:

  1. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030ની યજમાની માટે ભારતની બિડને મંજૂરી…! મુખ્ય શહેર તરીકે અમદાવાદનો પ્રસ્તાવ મૂકાયો
  2. સચિન તેંડુલકરના પુત્ર અર્જુન તેંડુલકરે પ્રખ્યાત ઉદ્યોગપતિની દીકરી સાથે કરી સગાઈ

independence day 2025: આજે દેશભરમાં સ્વતંત્રતા દિવસ ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. દરેક વ્યક્તિ એકબીજાને સ્વતંત્રતા પર અભિનંદન આપી રહ્યા છે. એક તરફ આજનો દિવસ દેશવાસીઓ માટે ખુશીનો દિવસ છે, તો બીજી તરફ, આ દિવસ ભારતીય ક્રિકેટ પ્રેમીઓની કડવી યાદોને પણ તાજી કરે છે. કારણ કે આ દિવસે ભારતના બે દિગ્ગજ ખેલાડીઓએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા કહ્યું હતું. 79મા સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે, આજે આપણે તે બે મહાન ખેલાડીઓ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

ધોની-રૈના 15 ઓગસ્ટે નિવૃત્ત થયા: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન એમએસ ધોનીએ જુલાઈ 2019 માં ન્યુઝીલેન્ડ સામે પોતાની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ મેચ રમી હતી. પરંતુ તેમણે 15 ઓગસ્ટ, 2020 ના રોજ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વીડિયો શેર કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. ક્રિકેટ જગત હજુ ધોનીના નિવૃત્તિના સમાચારમાંથી બહાર આવ્યું ન હતું કે થોડા કલાકો પછી, ભારતીય ટીમના અન્ય એક દિગ્ગજ ખેલાડી સુરેશ રૈનાએ પણ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વીડિયો શેર કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા કહ્યું.

બંને મહાન ખેલાડીઓના ક્રિકેટ મેદાન છોડીને જવાની કહાની તેમની ગાઢ મિત્રતા દર્શાવે છે. એટલા માટે ધોનીને 'થલા' પણ કહેવામાં આવે છે અને રૈનાને 'ચિન્ના થલા' પણ કહેવામાં આવે છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં સાથે રમવા ઉપરાંત, આ બંને ખેલાડીઓ IPLમાં એક જ ટીમ CSK માટે પણ રમ્યા હતા. રૈનાએ IPL રમવાનું છોડી દીધું હતું પરંતુ ધોની હજુ પણ રમી રહ્યો છે.

મિત્રતાનો પાયો ક્યારે નખાયો: સુરેશ રૈનાએ પોતાની આત્મકથા (બિલીવ) માં લખ્યું છે કે એમએસ ધોની સાથેની તેમની મિત્રતાનો પાયો 2005 દુલીપ ટ્રોફી દરમિયાન નખાયો હતો. તે દિવસોમાં, ફેબ્રુઆરી 2005 માં, ગ્વાલિયરમાં એક મેચ રમાઈ રહી હતી. જેમાં રૈના ધોનીના આત્મવિશ્વાસ અને આક્રમક રમવાની શૈલીથી ખૂબ પ્રભાવિત થયા હતા. આ પછી, બંને બેંગ્લોરમાં સિનિયર ભારતીય ટીમ માટે આયોજિત પ્રેક્ટિસ સેશનમાં પણ સાથે જોવા મળ્યા. સમય જતાં, તેમની મિત્રતા એટલી હદે વધી ગઈ કે તેઓ ડ્રેસિંગ રૂમ શેર કરવા લાગ્યા.

આ પણ વાંચો:

  1. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030ની યજમાની માટે ભારતની બિડને મંજૂરી…! મુખ્ય શહેર તરીકે અમદાવાદનો પ્રસ્તાવ મૂકાયો
  2. સચિન તેંડુલકરના પુત્ર અર્જુન તેંડુલકરે પ્રખ્યાત ઉદ્યોગપતિની દીકરી સાથે કરી સગાઈ

For All Latest Updates

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY 2025INDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.