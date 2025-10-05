ETV Bharat / sports

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે પણ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ ન મિલાવવાની નીતિ ચાલુ રાખી, ટોસ સમયે હાથ ન મિલાવ્યા

ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર અને પાકિસ્તાની કેપ્ટન ફાતિમા સનાએ ટોસ સમયે એકબીજા સાથે હાથ મિલાવ્યા ન હતા.

ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર અને પાકિસ્તાનની કેપ્ટન ફાતિમા સના (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 5, 2025 at 4:01 PM IST

હૈદરાબાદ: મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 ની છઠ્ઠી મેચ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કોલંબોમાં રમાઈ રહી છે. પાકિસ્તાનની કેપ્ટન ફાતિમા સનાએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો.

ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે ટોસ દરમિયાન કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાની કેપ્ટન સાથે હાથ મિલાવ્યો ન હતો, જે સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ ન મિલાવવાની નીતિ ચાલુ રાખી રહી છે. અગાઉ, ભારતીય પુરુષ ટીમ એશિયા કપ 2025 માં ત્રણ વખત પાકિસ્તાનનો સામનો કરી હતી, પરંતુ તેઓએ ત્રણેય વખત હાથ મિલાવ્યો ન હતો.

ટોસ સમયે બંને કેપ્ટનોએ શું કહ્યું?

ટોસ સમયે, પાકિસ્તાનની કેપ્ટન ફાતિમા સનાએ જાહેરાત કરી કે તેઓ પહેલા બોલિંગ કરશે, કારણ કે પિચ થોડી ભેજવાળી દેખાતી હતી, જે શરૂઆતમાં બોલરોને આશા છે કે મદદ કરશે. તેણીએ ટીમમાં ફેરફારની પણ જાહેરાત કરી, જેમાં ઓમૈમા સોહેલની જગ્યાએ સદાફ શમાસનો સમાવેશ થશે. લક્ષ્ય વિશે પૂછવામાં આવતા, સનાએ કહ્યું, "આશા છે કે, અમે આજે વધુ સારું ક્રિકેટ રમીશું, અને 250 થી ઓછી કોઈપણ વસ્તુ એક સારો લક્ષ્ય હશે."

ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે કહ્યું, "વર્લ્ડ કપ પહેલા અમારી અહીં સારી શ્રેણી રહી. અમે સકારાત્મક વિચાર કરી રહ્યા છીએ અને સારું પ્રદર્શન કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ." તેણીએ એમ પણ કહ્યું કે ટીમમાં એક ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં બીમાર અમનજોત કૌરના સ્થાને રેણુકા ઠાકુરને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.

બંને ટીમોની પ્લેઇંગ-11

ભારત: પ્રતીક રાવલ, સ્મૃતિ મંધાના, હરલીન દેઓલ, હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), જેમીમા રોડ્રિગ્સ, દીપ્તિ શર્મા, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), સ્નેહ રાણા, રેણુકા સિંહ ઠાકુર, ક્રાંતિ ગૌડ, શ્રી ચારણી

પાકિસ્તાન: મુનીબા અલી, સદાફ શમાસ, સિદ્રા અમીન, રમીન શમીમ, આલિયા રિયાઝ, સિદ્રા નવાઝ (વિકેટકીપર), ફાતિમા સના (કેપ્ટન), નતાલિયા પરવેઝ, ડાયના બેગ, નશરા સંધુ, સાદિયા ઇકબાલ

