IND W vs PAK W: ભારતે પાકિસ્તાનને 248 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો, પાકિસ્તાનની નબળી શરુઆત
ટીમ ઈન્ડિયાએ ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની છઠ્ઠી મેચમાં પાકિસ્તાનને જીતવા માટે 248 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો.
Published : October 5, 2025 at 8:05 PM IST|
Updated : October 5, 2025 at 8:53 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત અને પાકિસ્તાનની મહિલા ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 મેચ રમાઈ રહી છે. ટોસ હાર્યા બાદ પહેલા બેટિંગ કરતા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે 50 ઓવરમાં 10 વિકેટ ગુમાવીને 247 રન બનાવ્યા. ભારત તરફથી દીપ્તિ શર્મા અને હરલીન દેઓલે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા હતા.
ભારત તરફથી પાકિસ્તાનને 248 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો
ટીમ ઈન્ડિયા તરફથી સ્મૃતિ મંધાના અને પ્રતિકા રાવલે ઇનિંગની શરૂઆત કરી. તેમણે 8.6 ઓવરમાં પ્રથમ વિકેટ માટે 48 રન ઉમેર્યા હતા. ભારતને પહેલો ફટકો ત્યારે પડ્યો જ્યારે મંધાનાને પાકિસ્તાની કેપ્ટન ફાતિમા સનાએ 23 રન બનાવીને LBW આઉટ કરી. મંધાના બાદ પ્રતિકા રાવલે પણ ડગઆઉટમાં પરત ફર્યા. તેણીએ 37 બોલમાં 5 ચોગ્ગા સાથે 31 રન બનાવ્યા. તેણીને સાદિયા ઇકબાલ દ્વારા બોલ્ડ કરવામાં આવી હતી.
હરલીન દેઓલે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા
આ પછી, હરલીન દેઓલે એક છેડો પકડી રાખ્યો પરંતુ તે ફક્ત 46 રનથી વધુ રન બનાવી શકી. તેણીએ 65 બોલનો સામનો કર્યો અને 4 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગા ફટકાર્યા. કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર 19 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ, ડાયના બેગના બોલ પર સિદ્રા નવાઝના હાથે કેચ પાછળ રહી ગઈ. જેમીમા રોડ્રિગ્ઝ પણ 37 બોલમાં 5 ચોગ્ગા સાથે 32 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ.
દીપ્તિ અને સ્નેહાએ મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું
આ પછી, દીપ્તિ શર્માએ સ્નેહા રાણા સાથે મળીને ભારતની ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી હતી. ટીમને 200 રનથી વધુનો સ્કોર બનાવ્યો. દીપ્તિએ 33 બોલમાં 1 ચોગ્ગા સાથે 25 રન બનાવ્યા, જ્યારે રાણાએ 33 બોલમાં 2 ચોગ્ગા સાથે 20 રનનું યોગદાન આપ્યું. રિચા ઘોષે અંતિમ ઓવરમાં ટીમ માટે શાનદાર બેટિંગ કરી, 20 બોલમાં અણનમ 35 રન બનાવ્યા, જેમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને બે છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે, જેના કારણે ભારતે કુલ 248 રન બનાવ્યા. પાકિસ્તાન માટે ડાયના બેગે ચાર અને ફાતિમા સનાએ બે વિકેટ લીધી.
