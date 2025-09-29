ભારતના પ્રવાસમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને મોટો ઝટકો, બે ઝડપી બોલરો ટેસ્ટ શ્રેણીમાંથી બહાર
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીની પહેલી મેચ 2 ઓક્ટોબરથી અમદાવાદમાં શરૂ થશે.
Published : September 29, 2025 at 8:48 PM IST
હૈદરાબાદ: બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી માટે ભારતના પ્રવાસે આવેલી વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ટીમને બે મોટા આંચકાનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ટીમના બે ફાસ્ટ બોલરો ઈજાને કારણે આખી શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયા છે, જ્યારે સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર અને ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન જેસન હોલ્ડરે રિપ્લેસમેન્ટ તરીકે ટીમમાં જોડાવાનો ઇનકાર કર્યો છે.
ફાસ્ટ બોલર અલ્ઝારી જોસેફ પીઠની ઈજાને કારણે ટેસ્ટ શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. તેણે 40 ટેસ્ટ મેચોમાં 33.46 ની સરેરાશથી 124 વિકેટ લીધી છે અને બેટથી 770 રન બનાવ્યા છે. અગાઉ, ફાસ્ટ બોલર શમર જોસેફને અજ્ઞાત ઈજાને કારણે શ્રેણીમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ક્રિકેટ બોર્ડે શું કહ્યું?
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ક્રિકેટ બોર્ડે જણાવ્યું હતું કે અલ્ઝારીને પીઠની ઈજાની ફરિયાદ હતી, અને સ્કેનથી પીઠના નીચેના ભાગમાં ઈજા હોવાનું બહાર આવ્યું છે જેને સાજા થવા માટે થોડો સમય લાગશે.
બોર્ડે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર જેસન હોલ્ડરે આયોજિત તબીબી પ્રક્રિયાનો હવાલો આપીને જોસેફના રિપ્લેસમેન્ટ તરીકે પસંદગીનો ઇનકાર કર્યો હતો. પરિણામે, અલ્ઝારીના સ્થાને જેડિયા બ્લેડ્સને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
Squad Update 🚨— Windies Cricket (@windiescricket) September 29, 2025
Alzarri Joseph has been ruled out of the upcoming test series against India due to a lower back injury.
After complaints of discomfort, scans revealed a degeneration of the previously resolved lower back injury. pic.twitter.com/k4DfzLb0e7
બ્લેડ્સે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ માટે ત્રણ ODI અને ચાર T20I રમ્યા છે અને નેપાળ સામે ચાલી રહેલી T20I શ્રેણી પછી વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ટીમમાં જોડાય તેવી અપેક્ષા છે.
વેસ્ટ ઇન્ડીઝને બીજો ફટકો
ભારત સામેની ટેસ્ટ મેચો પહેલા વેસ્ટ ઇન્ડીઝને આ બીજો મોટો ફટકો છે. અગાઉ, ફાસ્ટ બોલર શમર જોસેફ ઈજાને કારણે શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો અને તેના સ્થાને નવા ફાસ્ટ-બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર જોહાન લાઈનને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો.
Meanwhile, Jediah Blades who has been capped in One Day Internationals and T20 Internationals has been drafted in as cover for the two tests following the ongoing series against Nepal.— Windies Cricket (@windiescricket) September 29, 2025
ભારત વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ટેસ્ટ શેડ્યૂલ
વેસ્ટ ઇન્ડીઝ 2 ઓક્ટોબરે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત સામે પ્રથમ ટેસ્ટ રમશે. બીજી મેચ 10 ઓક્ટોબરે નવી દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝની અપડેટેડ ટેસ્ટ ટીમ: રોસ્ટન ચેઝ (કેપ્ટન), જોમેલ વોરિકન (ઉપ-કેપ્ટન), કેવલન એન્ડરસન, એલિક એથાનાઝ, જોન કેમ્પબેલ, ટેગેનારીન ચંદ્રપોલ, જસ્ટિન ગ્રીવ્સ, શાઈ હોપ, ટેવિન ઈમલાચ, જોહાન લાઈન, જેડિયા બ્લેડ્સ, બ્રાન્ડન કિંગ, એન્ડરસન ફિલિપ, ખારી પિયર, જેડેન સીલ્સ.
