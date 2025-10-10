ETV Bharat / sports

બીજી ટેસ્ટ મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ખેલાડીઓ કાળી પટ્ટી બાંધી ઉતર્યા, આ દિગ્ગજ ખેલાડીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી

દિલ્હીમાં રમાઈ રહેલી બીજી ટેસ્ટ મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ખેલાડીઓએ હાથ પર કાળી પટ્ટી બાંધી છે.

બીજી ટેસ્ટ મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ખેલાડીઓ કાળી પટ્ટી બાંધી ઉતર્યા
બીજી ટેસ્ટ મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ખેલાડીઓ કાળી પટ્ટી બાંધી ઉતર્યા (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 10, 2025 at 1:24 PM IST

IND vs WI 2nd Test: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની બીજી ટેસ્ટ મેચ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. ભારતે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. આ મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ખેલાડીઓ કાળા હાથ પર પટ્ટા પહેરી રહ્યા છે.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ખેલાડીઓએ હાથ પર કાળી પટ્ટી બાંધી

વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ભૂતપૂર્વ ઓલરાઉન્ડર બર્નાર્ડ જુલિયનનું 4 ઓક્ટોબરના રોજ 75 વર્ષની વયે અવસાન થયું હતું. તેમના માનમાં, ખેલાડીઓએ કાળા હાથ પર પટ્ટા પહેર્યા હતા. ક્રિકેટ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ (CWI) એ શુક્રવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ખેલાડીઓએ ભારત સામેની બીજી ટેસ્ટના પહેલા દિવસે ભૂતપૂર્વ ખેલાડી બર્નાર્ડ જુલિયનના માનમાં કાળા હાથ પર પટ્ટી પહેરી ઉતર્યા હતા, જેનું ગયા અઠવાડિયે અવસાન થયું હતું. ઓલરાઉન્ડર જુલિયન 1975ની વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમનો સભ્ય હતો."

જુલિયનની ક્રિકેટ કારકિર્દી

1970ના દાયકામાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ઉદયમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવનાર જુલિયને 24 ટેસ્ટ મેચ રમી, 866 રન બનાવ્યા અને 50 વિકેટ લીધી. 12 વનડેમાં તેમણે 86 રન બનાવ્યા અને 18 વિકેટ લીધી. 1975 માં પ્રથમ પુરુષ વનડે વર્લ્ડ કપ જીતનારી વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ટીમનો તે ભાગ હતો. તે ટુર્નામેન્ટમાં, જુલિયને શ્રીલંકા સામે ગ્રુપ સ્ટેજ મેચમાં 20 રનમાં 4 અને સેમિફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે 27 રનમાં 4 વિકેટ લીધી હતી.

તેમણે 1975ના વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 37 બોલમાં 26 રન ફટકાર્યા હતા, જેનાથી તેમની ટીમને પ્રતિષ્ઠિત લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર ક્લાઇવ લોયડના નેતૃત્વ હેઠળ ટ્રોફી જીતવામાં મદદ મળી હતી. 1982/83 માં રંગભેદ યુગ દરમિયાન દક્ષિણ આફ્રિકાનો પ્રવાસ કરનારી બળવાખોર વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ટીમમાં જોડાયા બાદ તેમની ક્રિકેટ કારકિર્દીનો અંત આવ્યો હતો.

જુલિયને 1970 થી 1977 દરમિયાન ઈંગ્લિશ કાઉન્ટી ટીમ કેન્ટ માટે 179 મેચ રમી હતી, જેમાં 336 વિકેટ લીધી હતી અને 3,296 રન બનાવ્યા હતા. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ નવી દિલ્હીમાં શરૂ થઈ રહેલી ટેસ્ટ મેચમાં ભારત સામે મજબૂત પ્રદર્શન કરીને જુલિયનની નિર્ભયતાનું પુનરાવર્તન કરવાની આશા રાખશે, જ્યાં તેઓ બે મેચની શ્રેણીમાં 1-0 થી પાછળ છે.

પ્રથમ ટેસ્ટ એક ઇનિંગ અને 140 રનથી હાર

બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીની પહેલી મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી, જ્યાં ભારતે મુલાકાતી ટીમને એક ઇનિંગ અને 140 રનથી હરાવ્યું હતું, જે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ભારતનો ત્રીજો સૌથી મોટો વિજય હતો. વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ પોતાની પહેલી ઈનિંગમાં 162 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી, જ્યારે યજમાન ટીમે પોતાની ઈનિંગ 448/5 પર ડિકલેર કરી હતી, જેનાથી તેમને 286 રનની લીડ મળી હતી. ત્યારબાદ વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ પોતાની બીજી ઈનિંગમાં 146 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.

બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11

વેસ્ટ ઇન્ડીઝ: જોન કેમ્પબેલ, ટેગેનારીન ચંદ્રપોલ, એલિક એથાનાઝ, શાઈ હોપ, રોસ્ટન ચેઝ (કેપ્ટન), ટેવિન ઇમલાચ (વિકેટકીપર), જસ્ટિન ગ્રીવ્સ, જોમેલ વોરિકન, ખારી પિયર, એન્ડરસન ફિલિપ, જેડેન સીલ્સ

ભારત: યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ, સાઈ સુદર્શન, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, વોશિંગ્ટન સુંદર, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાજ

IND VS WI 2ND TESTIND VS WI

