ETV Bharat / sports

IND vs WI: રવિન્દ્ર જાડેજાએ ઇતિહાસ રચ્યો, હરભજનને પાછળ છોડીને ખાસ સિદ્ધિ મેળવી

ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાએ ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેણે હરભજન સિંહને પાછળ છોડી દીધો છે.

રવિન્દ્ર જાડેજા
રવિન્દ્ર જાડેજા (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 13, 2025 at 6:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની બે ટેસ્ટ શ્રેણીની બીજી મેચ રોમાંચક તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે. દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહેલી આ ટેસ્ટ મેચમાં ભારતે પોતાનો પહેલો દાવ 5 વિકેટે 518 રન પર ડિકલેર કર્યો હતો. ત્યારબાદ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ પ્રથમ દાવમાં 248 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું, જેના કારણે ભારતને ફોલોઓન કરવાની ફરજ પડી હતી. ત્યારબાદ, બીજી દાવના ચોથા દિવસે, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ 390 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું, જેનાથી ભારતને જીત માટે 121 રનનો લક્ષ્યાંક મળ્યો હતો.

ભારતીય સ્પિનરે ઇતિહાસ રચ્યો

આ મેચમાં ભારતના સ્પિન બોલરોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ડાબા હાથના ઓર્થોડોક્સ સ્પિનર ​​રવિન્દ્ર જાડેજાએ પોતાના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનથી ઇતિહાસ રચ્યો. તેણે ભૂતપૂર્વ ભારતીય ફાસ્ટ બોલર હરભજન સિંહને પાછળ છોડી દીધો અને એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો.

જાડેજાએ ભજ્જીને પાછળ છોડી દીધો

આ મેચમાં, રવિન્દ્ર જાડેજાએ પ્રથમ દાવમાં 19 ઓવરમાં 46 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી. ત્યારબાદ જાડેજાએ બીજી દાવમાં ફક્ત એક વિકેટ લીધી, જે હરભજન સિંહને પાછળ છોડી દીધો. જાડેજા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ઘરઆંગણે ભારત માટે ત્રીજા સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર બન્યો. અગાઉ, આ રેકોર્ડ હરભજનના નામે હતો. ઘરઆંગણે હરભજનના નામે 376 વિકેટ હતી, અને જાડેજાએ 377 વિકેટ સાથે તેને પાછળ છોડી દીધો.

નંબર 1 પર કુંબલે

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ઘરઆંગણે સૌથી વધુ વિકેટ લેવાનો રેકોર્ડ ભૂતપૂર્વ ભારતીય લેગ-સ્પિનર ​​અનિલ કુંબલેના નામે છે. કુંબલેએ ઘરઆંગણે ભારત માટે 476 વિકેટ લીધી છે. ભૂતપૂર્વ ઓફ સ્પિનર ​​રવિચંદ્રન અશ્વિન ઘરેલુ 475 વિકેટ સાથે બીજા ક્રમે છે. હવે, જાડેજા અશ્વિનથી 98 વિકેટ પાછળ છે.

આ પણ વાંચો:

  1. જુનાગઢની જેન્સીનો ટેનિસની રમતમાં વધુ એક દબદબો, દિલ્હી ખાતે યોજાયેલ રાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાં બની ચેમ્પિયન
  2. ઇંગ્લેન્ડ સામેની ત્રણ મેચની T20I સિરીઝ માટે કિવી ટીમની જાહેરાત, ટીમમાં સ્ટાર બેટ્સમેનની વાપસી

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS WI 2ND TESTIND VS WIRAVINDRA JADEJA RECORDRAVINDRA JADEJAIND VS WI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.