IND vs WI: રવિન્દ્ર જાડેજાએ ઇતિહાસ રચ્યો, હરભજનને પાછળ છોડીને ખાસ સિદ્ધિ મેળવી
ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાએ ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેણે હરભજન સિંહને પાછળ છોડી દીધો છે.
હૈદરાબાદ: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની બે ટેસ્ટ શ્રેણીની બીજી મેચ રોમાંચક તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે. દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહેલી આ ટેસ્ટ મેચમાં ભારતે પોતાનો પહેલો દાવ 5 વિકેટે 518 રન પર ડિકલેર કર્યો હતો. ત્યારબાદ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ પ્રથમ દાવમાં 248 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું, જેના કારણે ભારતને ફોલોઓન કરવાની ફરજ પડી હતી. ત્યારબાદ, બીજી દાવના ચોથા દિવસે, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ 390 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું, જેનાથી ભારતને જીત માટે 121 રનનો લક્ષ્યાંક મળ્યો હતો.
ભારતીય સ્પિનરે ઇતિહાસ રચ્યો
આ મેચમાં ભારતના સ્પિન બોલરોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ડાબા હાથના ઓર્થોડોક્સ સ્પિનર રવિન્દ્ર જાડેજાએ પોતાના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનથી ઇતિહાસ રચ્યો. તેણે ભૂતપૂર્વ ભારતીય ફાસ્ટ બોલર હરભજન સિંહને પાછળ છોડી દીધો અને એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો.
જાડેજાએ ભજ્જીને પાછળ છોડી દીધો
આ મેચમાં, રવિન્દ્ર જાડેજાએ પ્રથમ દાવમાં 19 ઓવરમાં 46 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી. ત્યારબાદ જાડેજાએ બીજી દાવમાં ફક્ત એક વિકેટ લીધી, જે હરભજન સિંહને પાછળ છોડી દીધો. જાડેજા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ઘરઆંગણે ભારત માટે ત્રીજા સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર બન્યો. અગાઉ, આ રેકોર્ડ હરભજનના નામે હતો. ઘરઆંગણે હરભજનના નામે 376 વિકેટ હતી, અને જાડેજાએ 377 વિકેટ સાથે તેને પાછળ છોડી દીધો.
નંબર 1 પર કુંબલે
આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ઘરઆંગણે સૌથી વધુ વિકેટ લેવાનો રેકોર્ડ ભૂતપૂર્વ ભારતીય લેગ-સ્પિનર અનિલ કુંબલેના નામે છે. કુંબલેએ ઘરઆંગણે ભારત માટે 476 વિકેટ લીધી છે. ભૂતપૂર્વ ઓફ સ્પિનર રવિચંદ્રન અશ્વિન ઘરેલુ 475 વિકેટ સાથે બીજા ક્રમે છે. હવે, જાડેજા અશ્વિનથી 98 વિકેટ પાછળ છે.
