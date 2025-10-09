ETV Bharat / sports

શુભમન ગિલે રોહિત અને વિરાટ પર આપ્યું મોટું નિવેદન, 2027 વર્લ્ડ કપ ટીમ પ્લાનિંગનો સંકેત આપ્યો

શુભમન ગિલ ઓસ્ટ્રેલિયામાં વનડે કેપ્ટન તરીકે પોતાની પહેલી શ્રેણી રમશે.

રોહિત અને વિરાટ
રોહિત અને વિરાટ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 9, 2025 at 6:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ઇંગ્લેન્ડમાં ટેસ્ટ કેપ્ટન તરીકે પોતાની પહેલી ટેસ્ટ શ્રેણી રમનાર શુભમન ગિલ હવે ઓસ્ટ્રેલિયામાં પોતાની પહેલી ODI શ્રેણી રમશે. BCCIએ તાજેતરમાં જ તેમને નવા ODI કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે, જ્યારે રોહિત શર્માને બેટ્સમેન તરીકે જાળવી રાખવામાં આવ્યા છે.

અમદાવાદમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની પહેલી ટેસ્ટમાં ભારતની જીત બાદ શુભમનને આ નવી જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. બંને ટીમો વચ્ચેની બીજી ટેસ્ટ 10 ઓક્ટોબરથી દિલ્હીમાં રમાશે. આ મેચ પહેલા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ગિલે સંકેત આપ્યો હતો કે વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા જેવા દિગ્ગજ બેટ્સમેન 2027માં ટીમની યોજનાઓમાં કેન્દ્ર સ્થાને રહેશે.

T20 અને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂકેલા કોહલી અને રોહિત હવે 15 ઓક્ટોબરે ઓસ્ટ્રેલિયા જતા પહેલા ભારતીય ટીમમાં જોડાશે અને ત્યારબાદ 19 ઓક્ટોબરે પર્થમાં ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં જોવા મળશે.

IND vs WI બીજી ટેસ્ટ પહેલા ગિલની પ્રેસ કોન્ફરન્સ

મેચ પહેલાની પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન ગિલને રોહિત અને વિરાટના ODI ભવિષ્ય વિશે પૂછવામાં આવ્યું હતું, જેના જવાબમાં તેમણે જવાબ આપ્યો હતો કે, "તેઓ બંને પાસે જે અનુભવ છે અને તેમણે ભારત માટે જેટલી મેચ જીતી છે, તેનાથી ભારત માટે આટલી બધી મેચ જીતનારા ખેલાડીઓ બહુ ઓછા છે. અને જે ખેલાડીઓ પાસે આ પ્રકારની કુશળતા, તે પ્રકારની ગુણવત્તા, તે પ્રકારના અનુભવની સાથે, દુનિયામાં ખૂબ જ ઓછા ખેલાડીઓ છે જેમની પાસે આ બધું છે. તેથી, તે અર્થમાં, હું ખૂબ ખુશ છું."

ગિલે એમ પણ કહ્યું કે તેમને આશા છે કે T20 વર્લ્ડ કપ અને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં ભારતની જીત માટે કેપ્ટનશીપ કરનાર રોહિત 50 ઓવરના ફોર્મેટમાં ડ્રેસિંગ રૂમમાં જે વાતાવરણ લાવ્યો હતો તે ચાલુ રાખશે. તેમણે ઉમેર્યું, "મને રોહિત ભાઈ પાસેથી ઘણા ગુણો વારસામાં મળ્યા છે, એક તો તેમનો શાંત સ્વભાવ, અને તેમના સાથી ખેલાડીઓમાં તેઓ જે પ્રકારની મિત્રતા કેળવે છે તે કંઈક છે જેની હું ઈચ્છા રાખું છું. આ ગુણો હું તેમની પાસેથી લેવા માંગુ છું."

"છેલ્લા કેટલાક મહિના મારા માટે ખૂબ જ રોમાંચક રહ્યા છે."

મે મહિનામાં ટેસ્ટ કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત થયા બાદ શુભમન ગિલે કહ્યું કે તેઓ રાષ્ટ્રીય ટીમનું નેતૃત્વ કરવાનો સન્માન અનુભવે છે. તેમણે કહ્યું, "દેખીતી રીતે, આ એક મોટી જવાબદારી અને તેનાથી પણ મોટું સન્માન છે, તેથી હું આ ફોર્મેટમાં મારા દેશનું નેતૃત્વ કરવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું. હા, એ પણ સાચું છે કે છેલ્લા કેટલાક મહિના મારા માટે ખૂબ જ રોમાંચક રહ્યા છે. પરંતુ હું ભવિષ્ય માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું."

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "હું શક્ય તેટલો વર્તમાનમાં રહેવા માંગુ છું અને મેં અથવા અમે એક ટીમ તરીકે શું પ્રાપ્ત કર્યું છે તેના પર પાછળ ફરીને જોવા માંગુ છું. હું ફક્ત આગળ જોવા માંગુ છું અને આવનારા મહિનાઓમાં આપણા માટે જે કંઈ સંગ્રહિત છે તેને જીતી લેવા માંગુ છું."

આ પણ વાંચો:

  1. શું કેપ્ટનશીપ ગુમાવ્યા પછી BCCI રોહિત શર્માનો પગાર કાપશે? જાણો નિયમ શું છે
  2. રોહિતના સ્ટાઇલિશ લુકે ચાહકોને કર્યા મોહિત, લોકોના જીત્યા દિલ

For All Latest Updates

TAGGED:

SHUBMAN GILLIND VS WI 2ND TESTODI CAPTAIN SHUBMAN GILLROHIT AND VIRATODI CAPTAIN SHUBMAN GILL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.