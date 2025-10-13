ETV Bharat / sports

IND vs WI ટેસ્ટ મેચ: વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ ભારત સામે ઇનિંગની હારથી બચી, મહેમાન ટીમનો સ્કોર 300 ને પાર

મેચના ત્રીજા દિવસે, વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ફોલો-ઓનનો સામનો કરતી વખતે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું.

શાઈ હોપ અને કેમ્પબેલ
શાઈ હોપ અને કેમ્પબેલ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 13, 2025 at 1:31 PM IST

હૈદરાબાદ: દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની બીજી ટેસ્ટ મેચના ચોથા દિવસે લંચ બોલાવવામાં આવ્યો છે. મહેમાન ટીમને ઇનિંગ હારથી બચવા માટે હવે ફક્ત 18 રનની જરૂર છે. શાઈ હોપ 92 રન બનાવીને રમી રહ્યા છે, અને કેપ્ટન રોસ્ટન ચેઝ 23 રન બનાવીને રમી રહ્યા છે.

ચોથો દિવસે લંચ બ્રેક સુધી

જ્યારે વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ચોથા દિવસે પોતાની ઇનિંગ શરૂ કરી, ત્યારે તેમને ઇનિંગ હારથી બચવા માટે 97 રનની જરૂર હતી. હવે લંચ પૂરો થઈ ગયો છે, ત્યારે મહેમાન ટીમને ઇનિંગ હારથી બચવા માટે ફક્ત 18 રનની જરૂર છે. જોન કેમ્પબેલ અને શાઈ હોપ વચ્ચે ત્રીજી વિકેટ માટે 177 રનની શાનદાર ભાગીદારીને કારણે આ શક્ય બન્યું છે. કેમ્પબેલે 115 રન બનાવ્યા, જ્યારે શાઈ હોપ હજુ પણ 92 રન બનાવીને ટકી રહ્યો છે. કેપ્ટન રોસ્ટન ચેઝ હવે તેમને ટેકો આપી રહ્યો છે, જેઓ 23 રન બનાવીને રમી રહ્યા છે. જાડેજાએ કેમ્પબેલને LBW આઉટ કર્યો ત્યારે ભારત આ સત્રમાં ફક્ત એક જ વિકેટ લઈ શક્યું.

મેચના ત્રીજા દિવસે, વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ફોલો-ઓનનો સામનો કરતી વખતે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. કેમ્પબેલના અણનમ 87 અને શાઈ હોપના અણનમ 66 રનના કારણે, મુલાકાતી ટીમે ત્રીજા દિવસની રમતના અંતે તેમના બીજા દાવમાં 2 વિકેટે 173 રન બનાવ્યા.

ત્રીજા દિવસની રમત કેવી રહી?

ભારતના પ્રથમ દાવના 518 રનના જવાબમાં, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ત્રીજા દિવસે 248 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું, જેના કારણે મુલાકાતીઓને ફોલોઓન કરવાની ફરજ પડી. પ્રથમ દાવમાં કોઈ પણ બેટ્સમેન સારું પ્રદર્શન કરી શક્યા નહીં, જેમાં એલિક અથાન્જેએ સૌથી વધુ 41 રન બનાવ્યા. ભારત તરફથી કુલદીપ યાદવે 5 વિકેટ, જાડેજાએ 3 વિકેટ, જ્યારે બુમરાહ અને સિરાજે 1-1 વિકેટ લીધી.

ફોલોઓન પર, વેસ્ટ ઈન્ડિઝની બીજી દાવમાં જોન કેમ્પબેલ (87) અને શાઈ હોપ (66) ના યોગદાનને કારણે નોંધપાત્ર પ્રદર્શન કર્યું. બંને ખેલાડીઓએ અત્યાર સુધીમાં ત્રીજી વિકેટ માટે 150 થી વધુ રનની ભાગીદારી કરી છે અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝને ઇનિંગ્સ હાર ટાળવાની આશા આપી છે.

બંને ટીમો માટે 11 ખેલાડીઓ

વેસ્ટ ઇન્ડીઝ: જોન કેમ્પબેલ, ટેગેનારીન ચંદ્રપોલ, એલિક એથાનાઝ, શાઈ હોપ, રોસ્ટન ચેઝ (કેપ્ટન), ટેવિન ઇમલાચ (વિકેટકીપર), જસ્ટિન ગ્રીવ્સ, જોમેલ વોરિકન, ખારી પિયર, એન્ડરસન ફિલિપ, જેડેન સીલ્સ

ભારત: યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ, સાઈ સુદર્શન, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, વોશિંગ્ટન સુંદર, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાજ

