ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બીજી ટેસ્ટમાં શાનદાર શરુઆત, ભારતનો સ્કોર એક વિકેટે 150 રન

ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બીજી ટેસ્ટ મેચ આજથી દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે.

ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બીજી ટેસ્ટ મેચ
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બીજી ટેસ્ટ મેચ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 10, 2025 at 12:58 PM IST

IND vs WI 2nd Test: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીની બીજી અને અંતિમ મેચ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. ભારતે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. કેએલ રાહુલ 38 રન બનાવી આઉટ થયો હતો.

પ્રથમ સત્ર સમાપ્ત

પહેલા સત્રમાં કુલ 28 ઓવર રમાઈ હતી, જે દરમિયાન ભારતે એક વિકેટ ગુમાવી હતી, જેમાંથી એક વિકેટ KL રાહુલ (38)ની હતી. ભારતનો કુલ સ્કોર એક વિકેટ ગુમાવીને 94 રન છે. જયસ્વાલ 40 રન સાથે ક્રીઝ પર છે અને સુદર્શન 16 રન સાથે ક્રીઝ પર છે. આ સત્રમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝની એકમાત્ર વિકેટ જોમેલ વોરિકની હતી, જેમણે કેએલ રાહુલને શાનદાર સ્પિન બોલિંગથી વિકેટ પાછળ સ્ટમ્પ કર્યો હતો. તે સમયે ભારતનો કુલ સ્કોર 58 રન હતો.

બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11

શુભમન ગિલની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમ યથાવત છે, જ્યારે રોસ્ટન ચેઝની વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ટીમમાં બે મોટા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. બ્રાન્ડન કિંગ અને જોહાન લાઈનના સ્થાને એન્ડરસન ફિલિપ અને ટેવિમ ઇમ્લાચનો ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

વેસ્ટ ઇન્ડીઝ: જોન કેમ્પબેલ, ટેગેનરાઇન ચંદ્રપોલ, એલિક એથાનાઝ, શાઈ હોપ, રોસ્ટન ચેઝ (કેપ્ટન), ટેવિમ ઇમ્લાચ (વિકેટકીપર), જસ્ટિન ગ્રીવ્સ, જોમેલ વોરિકન, ખારી પિયર, એન્ડરસન ફિલિપ, જેડેન સીલ્સ

ભારત: યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ, સાઈ સુદર્શન, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, વોશિંગ્ટન સુંદર, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાજ

ટોસ સમયે કેપ્ટનોએ શું કહ્યું?

ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા બાદ ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલે કહ્યું કે પહેલા દિવસે પીચ બેટિંગ માટે સારી દેખાતી હતી. "અમે ફક્ત અમારા સારા ફોર્મને ચાલુ રાખવા અને પાછલી મેચના અમારા પ્રદર્શનને પુનરાવર્તિત કરવા માંગીએ છીએ."

વેસ્ટ ઈન્ડિઝના કેપ્ટન રોસ્ટન ચેઝે કહ્યું, "અમે પણ પહેલા બેટિંગ કરવા માંગતા હતા. પીચ સૂકી લાગે છે, તેથી ચિંતા કરવાની કોઈ વાત નથી. બેટિંગ ગ્રુપ તરીકે, અમે ઘણી ચર્ચા કરી છે અને આખી 90 ઓવર બેટિંગ કરવાનો પ્રયાસ કરીશું."

ભારત શ્રેણીમાં 1-0થી આગળ

બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીની પહેલી મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી, જ્યાં ભારતે મુલાકાતી ટીમને એક ઇનિંગ અને 140 રનથી હરાવી હતી, જે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ભારતનો ત્રીજો સૌથી મોટો વિજય હતો. વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો પ્રથમ દાવ 162 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયો હતો, જ્યારે યજમાન ટીમે 448/5 પર ડિકલેર કર્યો હતો, જેનાથી તેમને 286 રનની લીડ મળી હતી. ત્યારબાદ વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો બીજો દાવ 146 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયો હતો.

