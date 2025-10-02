ETV Bharat / sports

IND vs WI: વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ પહેલા દિવસે 162 રનમાં ઓલઆઉટ, સિરાજ અને બુમરાહએ 7 વિકેટ લીધી

ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે આજથી અમદાવાદમાં પહેલી ટેસ્ટ મેચ રમાઈ રહી છે.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ પહેલા દિવસે 162 રનમાં ઓલઆઉટ
વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ પહેલા દિવસે 162 રનમાં ઓલઆઉટ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2025 at 2:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીની પહેલી મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. સિરાજ અને બુમરાહની ઘાતક બોલિંગને કારણે, વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ પ્રથમ દિવસે 162 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. સિરાજે 14 ઓવરમાં ચાર વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે બુમરાહે એટલી જ ઓવરમાં ત્રણ વિકેટ લીધી હતી. કુલદીપે બે વિકેટ લીધી હતી, અને સુંદરે એક વિકેટ લીધી હતી.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ 162 રનમાં ઓલઆઉટ

લંચ બ્રેક પછી જ્યારે બીજું સત્ર શરૂ થયું, ત્યારે મુલાકાતી ટીમ પાંચ વિકેટે 90 રન પર હતી. જોકે, વેસ્ટ ઈન્ડિઝના બેટ્સમેનો વધુ સમય ટકી શક્યા નહીં, અને બાકીના પાંચ ખેલાડીઓ 72 રન ઉમેરીને પેવેલિયન પાછા ફર્યા. કેપ્ટન ચેઝે 26 રન બનાવ્યા, અને જસ્ટિન ગ્રેવ્સે 32 રન બનાવ્યા. આ સિવાય, અન્ય કોઈ બેટ્સમેન ખાસ કંઈ કરી શક્યો નહીં. દરમિયાન, ભારતીય બોલિંગ ઉત્તમ હતી, ખાસ કરીને ઝડપી બોલર સિરાજ અને બુમરાહ, જેમણે કુલ સાત વિકેટ લીધી. સિરાજે ચાર વિકેટ લીધી, જ્યારે બુમરાહે ત્રણ વિકેટ લીધી. કુલદીપ યાદવે બે વિકેટ લીધી અને વોશિંગ્ટન સુંદરે એક વિકેટ લીધી.

IND vs WI: પ્રથમ દિવસનું પ્રથમ સત્ર

મહેમાન ટીમના કેપ્ટન રોસ્ટન ચેઝે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. તેમનો નિર્ણય મૂર્ખામીભર્યો સાબિત થયો, કારણ કે લંચ બ્રેક સુધીમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝની અડધી ટીમ 90 રનમાં આઉટ થઈ ગઈ હતી. કુલ 42 રનમાં ચાર વિકેટ ગુમાવી ચૂકેલી મુલાકાતી ટીમે લંચ પહેલા જ 90 રનમાં પોતાની પાંચમી વિકેટ ગુમાવી દીધી. કુલદીપ યાદવે 26 રન બનાવીને શાઈ હોપને આઉટ કરીને ભારતને પાંચમી સફળતા અપાવી, જ્યારે કેપ્ટન રોસ્ટન ચેઝ 22 રન સાથે ક્રીઝ પર રહ્યા. મોહમ્મદ સિરાજે પણ સાત ઓવરમાં ત્રણ વિકેટ લીધી, જેમાં ટેગેનારીન ચંદ્રપોલ (0), એલિક એથાનાઝ (12) અને બ્રાન્ડન કિંગ (13)નો સમાવેશ થાય છે. બુમરાહે પણ એક વિકેટ લીધી: જોન કેમ્પબેલ, જેણે આઠ રન બનાવ્યા.

કોહલી અને રોહિત વિના હોમ ટેસ્ટ મેચ

આ મેચ 2010 પછી વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા કે રવિચંદ્રન અશ્વિન વિના ભારતનો પહેલો હોમ ટેસ્ટ મેચ છે. એ પણ નોંધનીય છે કે વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 25 ટેસ્ટમાં ભારતીય ટીમ સામે એક પણ મેચ જીતી નથી. છેલ્લી વખત વેસ્ટ ઈન્ડિઝે મે 2002 માં ભારતને ટેસ્ટ મેચમાં હરાવ્યું હતું.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ટોસ જીત્યો

ટોસ જીત્યા પછી, વેસ્ટ ઈન્ડિઝના કેપ્ટન રોસ્ટન ચેઝે જાહેરાત કરી કે તેઓ બે ફાસ્ટ બોલર, બે સ્પિનર ​​અને એક ઓલરાઉન્ડરને મેદાનમાં ઉતારશે. ટીમે ડાબોડી સ્પિનર ​​ખારી પિયર અને ફાસ્ટ બોલર જોહાન લિયોનને પણ ડેબ્યૂ આપ્યું.

ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલ, જે કેપ્ટન તરીકે પોતાની પહેલી હોમ ટેસ્ટ રમી રહ્યા છે, તેમણે જણાવ્યું કે જસપ્રીત બુમરાહ અને મોહમ્મદ સિરાજ સાથે ઉપ-કેપ્ટન રવિન્દ્ર જાડેજા, વોશિંગ્ટન સુંદર અને કુલદીપ યાદવ જોડાશે, જ્યારે નીતિશ કુમાર રેડ્ડી ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર રહેશે.

આ પણ વાંચો:

  1. જુનાગઢમાં યોજાયેલ રાજ્ય કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધામાં અમદાવાદ શહેર વિજેતા, અહીંથી ગુજરાતની ટીમની થશે પસંદગી
  2. એશિયા કપ ટ્રોફી વિવાદ: મોહસીન નકવી જય શાહ પાસેથી આટલું પણ શીખી ના શક્યા, આખો વિવાદ કેવી રીતે ટાળી શકાયો હોત

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS WI 2025IND VS WINARENDRA MODI STADIUMIND VS WI 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.