IND vs WI: શુભમન ગિલે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ખોલ્યા રહસ્યો, પ્રથમ ટેસ્ટમાં બુમરાહના પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સમાવેશ પર આપ્યું નિવેદન
ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની પ્રથમ ટેસ્ટ પહેલા પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા છે.
Published : October 1, 2025 at 7:50 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 2 ઓક્ટોબરથી વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે ટેસ્ટ મેચ રમવાની છે. મેચ પહેલા, ભારતના ટેસ્ટ કેપ્ટન શુભમન ગિલે મેચ પહેલાની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ઘણા મુખ્ય પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા. મેચ માટે પોતાની તૈયારીઓ વિશે બોલતા, શુભમન ગિલે કહ્યું, "ટેસ્ટ મેચ પહેલા અમારી પાસે થોડા દિવસની પ્રેક્ટિસ હતી, તેથી તે એક ઝડપી પરિવર્તન હતું. હું ફક્ત મારા ડિફેન્સ પર કામ કરવા અને મારી લયમાં આવવા માંગતો હતો. ફોર્મેટ બદલવું એ ટેકનિકલ કરતાં માનસિક બાબત વધુ છે."
શુભમન ગિલે કહ્યું, "અમે કેટલીક કઠિન અને મુશ્કેલ ક્રિકેટ રમવા માંગીએ છીએ. જો તમે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ટેસ્ટ મેચો જુઓ, તો તે પાંચ દિવસ સુધી ચાલી નથી. અમે ઇંગ્લેન્ડમાં રમેલી બધી ટેસ્ટ મેચો ખૂબ જ રોમાંચક રહી છે, અને મને લાગે છે કે તમે અમારી પાસેથી સારા, કઠિન અને ડિમાન્ડિંગ ક્રિકેટની અપેક્ષા રાખી શકો છો. અમે કોઈ સરળ વિકલ્પો શોધી રહ્યા નથી."
શું ગિલ પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ત્રણ પેસ બોલરોનો સમાવેશ કરવાનું વિચારશે?
ટીમ કોમ્બિનેશન વિશે બોલતા, શુભમન ગિલે કહ્યું, "તેઓ પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ત્રીજા ફાસ્ટ બોલરને સમાવવા માટે ઉત્સુક છે." જોકે, વિકેટના ભેજના સ્તરના આધારે મેચના દિવસે અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે. હવામાન અને પરિસ્થિતિઓના આધારે, અમે ત્રીજા ફાસ્ટ બોલરને સામેલ કરવા આતુર હોઈશું. અમે કાલે મેદાનનું નિરીક્ષણ કરીને અને વિકેટમાં કેટલી ભેજ છે તે જોઈને નિર્ણય લઈશું. અમે એવી વિકેટ પર રમવા માંગીએ છીએ જે બેટ્સમેન અને બોલર બંને માટે અનુકૂળ હોય.
ગિલે બુમરાહના સમાવેશ વિશે શું કહ્યું તે જાણો
શુભમન ગિલે જસપ્રીત બુમરાહના પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સમાવેશ અંગે પોતાનો અભિપ્રાય આપતા કહ્યું, "અમે મેચ-દર-મેચના આધારે નિર્ણય લઈશું, જે ટેસ્ટ મેચ કેટલો સમય ચાલે છે અને અમારા ફાસ્ટ બોલરો કેટલી ઓવર બોલિંગ કરે છે તેના પર આધાર રાખે છે. કંઈપણ પૂર્વનિર્ધારિત નથી. અમે ટેસ્ટ મેચ પૂરી થયા પછી અને મેચ પછી, અમારા ફાસ્ટ બોલરોની સ્થિતિ અને તેમની શારીરિક સ્થિતિના આધારે નિર્ણય લઈશું."
