IND VS WI 1ST TEST DAY 2: કેએલ રાહુલે સદી ફટકારી, શુભમન ગિલે અડધી સદી ફટકારી

ભારતીય ટીમે બીજા દિવસે રમત શરૂ કરી દીધી છે. કેએલ રાહુલે સદી ફટકારી છે.

કે એલ રાહુલ અને શુભમન ગિલ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2025 at 1:14 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીની પહેલી ટેસ્ટ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. મેચના બીજા દિવસે રમત ચાલુ છે. ભારતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 162 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું હતું. આ સાથે, ભારતે પ્રથમ દિવસની રમતના અંતે 2 વિકેટે 121 રન બનાવ્યા હતા. ભારતીય ટીમે હવે બીજા દિવસના પ્રથમ સત્રમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને 215 રન બનાવી લીધા છે.

IND vs WI દિવસ 2: પ્રથમ સત્ર - KL રાહુલે સદી ફટકારી

ભારતીય ટીમ માટે બીજા દિવસની શરૂઆત KL રાહુલ (53) અને શુભમન ગિલ (18) સાથે થઈ. તેઓએ દિવસની શરૂઆત ભારતના સ્કોર 121/2 થી કરી. કેપ્ટન શુભમન ગિલે 100 બોલમાં 5 ચોગ્ગા સાથે 50 રન બનાવીને પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કરી. ગિલે રાહુલ સાથે મળીને સ્કોર 188 સુધી પહોંચાડ્યો. ગિલને રોસ્ટન ચેઝ દ્વારા જસ્ટિન ગ્રીવ્સની બોલ પર આઉટ કરવામાં આવ્યો, જેનાથી વેસ્ટ ઈન્ડિઝને બીજા દિવસની પ્રથમ વિકેટ મળી.

ભારત માટે લંચ સમયે કેએલ રાહુલે પોતાની સદી પૂર્ણ કરી. રાહુલે 190 બોલમાં 12 ચોગ્ગાની મદદથી પોતાના 100 રન પૂર્ણ કર્યા. વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ધ્રુવ જુરેલ 14 રન સાથે ક્રીઝ પર રહ્યા. લંચ બ્રેક સુધી ભારતે 67 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને 218 રન બનાવ્યા હતા. આ સાથે, ભારતીય ટીમે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ પર 52 રનની લીડ મેળવી લીધી છે.

IND vs WI: પહેલો દિવસ કેવો રહ્યો?

આ મેચમાં, વેસ્ટ ઈન્ડિઝના કેપ્ટન રોસ્ટન ચેઝે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. લંચ બ્રેક સુધીના પહેલા સત્રમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 90 રનમાં 5 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. આ પછી, વેસ્ટ ઈન્ડિઝના બેટ્સમેનોએ બીજા સત્રમાં ફક્ત 72 રન ઉમેર્યા અને ટીમ 43.2 ઓવરમાં 162 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે, કેપ્ટન રોસ્ટન ચેઝે 26 રન અને જસ્ટિન ગેર્વેઈસે 32 રન બનાવ્યા. ભારત તરફથી, ઝડપી બોલરો સિરાજ અને બુમરાહએ શાનદાર બોલિંગ કરી, કુલ 7 વિકેટ લીધી. સિરાજે 4 વિકેટ લીધી, જ્યારે બુમરાહે 3 વિકેટ લીધી. કુલદીપે 2 વિકેટ લીધી, અને વોશિંગ્ટન સુંદરે 1 વિકેટ લીધી.

ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ પ્લેઈંગ ઈલેવન

ભારત: યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ, સાઈ સુદર્શન, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, વોશિંગ્ટન સુંદર, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાજ.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ: ટેજેનરીન ચંદ્રપોલ, જોન કેમ્પબેલ, એલિક એથાનાસે, બ્રાન્ડન કિંગ, શાઈ હોપ (વિકેટકીપર), રોસ્ટન ચેઝ (કેપ્ટન), જસ્ટિન ગ્રીવ્સ, જોમેલ વોરિકન, ખારી પિયર, જોહાન લાઈન અને જેડેન સીલ્સ.

