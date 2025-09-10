'દુનિયા જીતતા પહેલા, ચાલો એશિયા જીતીએ'... BCCI એ વિડિયો બહાર પાડ્યો

ETV Bharat / sports

હૈદરાબાદ: આજે 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ એશિયા કપ 2025 ની બીજી મેચમાં ભારત અને UAE એકબીજા સામે ટકરાશે. આ મેચ દુબઈમાં રમાશે જે ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 8 વાગ્યે શરૂ થશે. આ ગ્રુપ 'A' ની પહેલી મેચ છે જેમાં ભારત, UAE તેમજ પાકિસ્તાન અને ઓમાનનો સમાવેશ થાય છે. ગ્રુપ B ની પહેલી મેચ 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ અફઘાનિસ્તાન અને હોંગકોંગ વચ્ચે રમાઈ હતી, જેમાં અફઘાનિસ્તાને 94 રનથી મોટી જીત નોંધાવી હતી.

ભારતે પોતાનું અભિયાન શરૂ કરતા પહેલા, BCCI એ એક વીડિયો શેર કર્યો છે જેમાં કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ કહી રહ્યા છે કે દુનિયા જીતતા પહેલા, ચાલો એશિયા જીતીએ. સૌથી વધુ 8 વખત એશિયા કપનો ખિતાબ જીતવા પર, ટીમ ઈન્ડિયાના ઉપ-કપ્તાન શુભમન ગિલે કહ્યું, 'ચોક્કસ કહીએ તો, આઠ વખત.' વીડિયોમાં બેટ્સમેન તિલક વર્માને એમ કહેતા પણ સાંભળી શકાય છે કે ટુર્નામેન્ટમાં કોઈ પણ પ્રતિસ્પર્ધીને હળવાશથી ન લઈ શકાય.

એશિયાની સૌથી સફળ ટીમ

તમને જણાવી દઈએ કે ભારતીય ટીમ એશિયા કપના ઇતિહાસમાં અત્યાર સુધીમાં આઠ વખત (1984, 1988, 1990-91,1995, 2010, 2016, 2018 અને 2023) ટાઇટલ જીતવામાં સફળ રહી છે. આ વખતે પણ ટીમ ઇન્ડિયાને એશિયા કપ ટ્રોફી જીતવાની સ્પષ્ટ દાવેદાર માનવામાં આવી રહી છે. 15 ખેલાડીઓની આ ટીમ રમતના તમામ પાસાઓને આવરી લે છે અને બેટિંગ અને બોલિંગ બંને વિભાગોમાં જરૂરી ક્ષમતા પ્રદાન કરે છે.

ભારત 10 સપ્ટેમ્બરે UAE સામે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે, જ્યારે પાકિસ્તાન સામેની હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ 14 સપ્ટેમ્બરે દુબઈમાં રમાશે. ત્યારબાદ ભારત 19 સપ્ટેમ્બરે અબુ ધાબીમાં ઓમાન સામે પોતાની છેલ્લી ગ્રુપ મેચ રમશે.

બહુ-રાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાં પ્રદર્શન

એ પણ નોંધનીય છે કે ભારતીય ટીમે 2023 થી બહુરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. જેમાં તેમણે કુલ ત્રણ ટ્રોફી જીતી હતી જ્યારે તેઓ એક ટુર્નામેન્ટમાં રનર્સ-અપ રહ્યા હતા.

2023 થી બહુરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનું પ્રદર્શન

  • વિજેતા - એશિયા કપ 2023
  • રનર અપ - વર્લ્ડ કપ 2023
  • વિજેતા - T20 વર્લ્ડ કપ 2024
  • વિજેતા - ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025

એશિયા કપ માટે ભારતીય ટીમ

સૂર્ય કુમાર યાદવ (કેપ્ટન), શુભમન ગિલ (વાઈસ-કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, જિતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી, કુલદીપ યાદવ, સંજુ સેમસન, હર્ષિત રાણા, રિંકુ સિંહ.

રિઝર્વ ખેલાડીઓઃ પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, વોશિંગ્ટન સુંદર, રિયાન પરાગ, ધ્રુવ જુરેલ, યશસ્વી જયસ્વાલ.

