અર્શદીપ સિંહ પાસે ઇતિહાસ રચવાની તક, ભારત માટે અત્યાર સુધી કોઈ બોલરે કર્યું નથી
એશિયા કપ 2025 ના બીજા મેચમાં ભારત-યુએઈ ટકરાશે. આ મેચમાં અર્શદીપ સિંહ પાસે ઇતિહાસ રચવાની તક હશે.
Published : September 10, 2025 at 3:34 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ આજે 10 સપ્ટેમ્બર (બુધવાર) ના રોજ યુએઈ સાથે એશિયા કપ 2025 ની પોતાની પહેલી મેચ રમવા જઈ રહી છે. આ મેચ આજે રાત્રે 8 વાગ્યાથી દુબઈના દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાના સૌથી સફળ ટી20 બોલર અર્શદીપ સિંહ પાસે ઈતિહાસ રચવાની તક હશે. આ મેચમાં અર્શદીપ સિંહ સદી ફટકારવાની આરે છે.
અર્શદીપ સિંહ પાસે ઈતિહાસ રચવાની તક છે
યુએઈ સામેની મેચમાં ભારતના ઝડપી બોલર અર્શદીપ સિંહ પાસે વિકેટની સદી ફટકારવાની તક હશે. તેની પાસે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 100 વિકેટ પૂર્ણ કરવાની તક હશે. અર્શદીપ સિંહ આમ કરવાથી માત્ર 1 વિકેટ દૂર છે. અર્શદીપે ભારત માટે અત્યાર સુધી 63 ટી20 મેચ રમી છે. આ દરમિયાન તેણે 99 વિકેટ લીધી છે. તેણે 8.30 ની ઈકોનોમી અને 18.3 ની એવરેજથી બોલિંગ કરી છે. તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 9 રનમાં 4 વિકેટ લેવાનું છે.
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ઇતિહાસમાં અર્શદીપ સિંહ સૌથી સફળ ટી20 બોલર છે. ભારત માટે અત્યાર સુધી કોઈ અન્ય બોલરે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં તેમનાથી વધુ વિકેટ લીધી નથી. આ મેચમાં 1 વિકેટ લેતાની સાથે જ, અર્શદીપ સિંહ ભારત માટે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 100 વિકેટ પૂર્ણ કરનાર પ્રથમ બોલર બનશે.
અર્શદીપ સિંહ ટોચ પર
અર્શદીપ સિંહે 7 જુલાઈ 2022 ના રોજ ઈંગ્લેન્ડ સામે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું. આ પછી, તેણે પાછળ વળીને જોયું નહીં અને ટૂંક સમયમાં જ તેણે યુઝવેન્દ્ર ચહલ, હાર્દિક પંડ્યા અને ભુવનેશ્વર કુમારને પાછળ છોડીને ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું.
હાલમાં, અર્શદીપ સિંહ ભારત માટે 99 વિકેટ સાથે ટોચ પર છે. ટોચના 5 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટ લેનારાઓમાં યુઝવેન્દ્ર ચહલ 96 સાથે, હાર્દિક પંડ્યા 94 સાથે, ભુવનેશ્વર કુમાર 90 સાથે અને જસપ્રીત બુમરાહ 89 વિકેટ સાથે ટોચ પર છે.
- અર્શદીપ સિંહ: મેચ- 63, વિકેટ- 99
- યુઝવેન્દ્ર ચહલ: મેચ- 80, વિકેટ- 96
- હાર્દિક પંડ્યા: મેચ- 113, વિકેટ- 94
- ભુવનેશ્વર કુમાર: મેચ- 87, વિકેટ- 90
- જસપ્રીત બુમરાહ: મેચ- 70, વિકેટ- 89
અર્શદીપ પાસે વિશ્વનો નંબર 1 બોલર બનવાની તક
આ સાથે, અર્શદીપ સિંહ પાસે સૌથી ઝડપી 100 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટ પૂર્ણ કરનાર વિશ્વનો નંબર 1 બોલર બનવાની પણ તક હશે. અત્યાર સુધી આ રેકોર્ડ બહેરીનના મધ્યમ ગતિના બોલર મોહમ્મદ રિઝવાન બટ્ટના નામે છે. તેણે 66મી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં 100 વિકેટ પૂર્ણ કરી હતી. હવે અર્શદીપ તેની 64મી મેચમાં આ સિદ્ધિ મેળવી શકે છે.
100 ટી20 વિકેટ લેનાર સૌથી ઝડપી બોલર
- રિઝવાન બટ્ટ (બહેરીન) - મેચ 66
- હારિસ રૌફ (પાકિસ્તાન) - મેચ 71
- માર્ક અદાયર (આયર્લેન્ડ) - મેચ 72
- બિલાલ ખાન (ઓમાન) - મેચ 72
- શાહીન શાહ આફ્રિદી (પાકિસ્તાન) - મેચ 74
