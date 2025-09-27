ETV Bharat / sports

એશિયા કપ 2025: સુપર ફોરની છેલ્લી મેચ સુપર ઓવરમાં સમાપ્ત, ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે રોમાંચક મુકાબલો

IND vs SL એશિયા કપ 2025: એશિયા કપ 2025ની છેલ્લી સુપર ફોર મેચમાં ભારતે શ્રીલંકાને સુપર ઓવરમાં હરાવ્યું.

ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે રોમાંચક મુકાબલો
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે રોમાંચક મુકાબલો (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2025 at 6:52 AM IST

Updated : September 27, 2025 at 7:01 AM IST

હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલ મેચ પહેલા દુબઈમાં રમાયેલી ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની છેલ્લી સુપર ફોર મેચ સુપર ઓવરમાં સમાપ્ત થઈ. ભારતના 202 રનના જવાબમાં, શ્રીલંકા પણ 202 રન બનાવવામાં સફળ રહ્યું, જેના કારણે મેચનું પરિણામ સુપર ઓવરમાં આવ્યું.

ભારતની આ છઠ્ઠી જીત

સુપર ઓવરમાં ભારત માટે અર્શદીપે શાનદાર બોલિંગ કરી, શ્રીલંકાના બે બેટ્સમેન, કુસલ પરેરા અને શનાકાને 2 રનમાં આઉટ કર્યા. આનાથી ભારતને 3 રનનો લક્ષ્યાંક મળ્યો, જે કેપ્ટન સૂર્યા અને ગિલે હસરંગાના પહેલા જ બોલ પર ત્રણ રન બનાવીને પ્રાપ્ત કર્યો. ટૉઈ થયેલી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં આ ભારતની આ છઠ્ઠી જીત છે, જેમાં પાંચ જીત સુપર ઓવર દ્વારા અને એક બોલ-આઉટ દ્વારા મળ્યો છે.

અગાઉ, ભારતે અભિષેક શર્માના 61, તિલકના 49 અને સેમસનના 39 રનની મદદથી 202 રન બનાવ્યા હતા. આનાથી ભારત એશિયા કપ 2025માં 200 રનનો આંકડો પાર કરનાર પ્રથમ ટીમ બની હતી. 203 રનના જવાબમાં, શ્રીલંકાએ શાનદાર બેટિંગ કરી, અને પાથુન નિસંકાના 107, કુશલ પરેરાના 85 અને અંતે શનાકાના 11 બોલમાં 22 રનની મદદથી, શ્રીલંકાએ 202 રન બનાવીને મેચ ટૉઇ કરી. 58 બોલમાં 7 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગાની મદદથી 107 રન બનાવનારા નિસંકાને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો.

અંતિમ ઓવરમાં શ્રીલંકાને મેચ જીતવા માટે 12 રનની જરૂર હતી. જોકે, હર્ષિત રાણાએ શાનદાર બોલિંગ કરીને ટીમને 12 રન પણ ન બનાવવા દીધા. છેલ્લા બોલ પર ત્રણ રનની જરૂર હતી, પરંતુ શ્રીલંકાના બેટ્સમેનો ફક્ત બે જ રન બનાવી શક્યા.

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મહામુકાબલો

ટૂર્નામેન્ટની ફાઇનલ મેચ 28 સપ્ટેમ્બરે એટલે કે આવતીકાલે દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાશે. ટૂર્નામેન્ટમાં બંને ટીમો વચ્ચે આ ત્રીજી મેચ હશે. ભારતે અગાઉની બંને મેચ જીતી હતી.

ભારત અને શ્રીલંકાના 11 ખેલાડીઓ

ભારત: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ, હર્ષિત રાણા, કુલદીપ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી

શ્રીલંકા: પથુમ નિસાન્કા, કુસલ મેન્ડિસ(વિકેટકીપર), કુસલ પરેરા, ચરિથ અસલંકા(કેપ્ટન), ઝેનિથ લિયેંગે, કામિન્દુ મેન્ડિસ, દાસુન શનાકા, વાનિન્દુ હસરાંગા, દુષ્મંથા ચમીરા, મહિષ થેક્ષાના, નુવાન તુશારા.

