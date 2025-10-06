ભારતે પાકિસ્તાનને હરાવીને ધમાકેદાર જીત મેળવી, ક્રાંતિ ગૌડ બની પ્લેયર ઓફ ધ મેચ
IND W vs PAK W: કોલંબોમાં રમાયેલી વર્લ્ડ કપની છઠ્ઠી મેચમાં ભારતીય મહિલા ટીમે પાકિસ્તાનને 88 રનથી હરાવ્યું.
Published : October 6, 2025 at 9:48 AM IST
કોલંબો: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ના છઠ્ઠા મેચમાં પાકિસ્તાનને 88 રનથી હરાવ્યું. હરમનપ્રીત કૌરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતનો આ ટુર્નામેન્ટમાં સતત બીજો વિજય હતો, જ્યારે ફાતિમા સનાની કેપ્ટનશીપ હેઠળ પાકિસ્તાનનો સતત બીજો પરાજય થયો. આ સાથે, ભારતે બે મેચમાંથી બે જીત સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચનું સ્થાન પાછું મેળવ્યું છે.
આ મેચમાં, ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરી અને 50 ઓવરમાં 10 વિકેટ ગુમાવીને 247 રન બનાવ્યા. ભારતના 248 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, પાકિસ્તાન 43 ઓવરમાં 159 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું, અને મેચ 88 રનથી હારી ગયું. આ મેચ માટે ક્રાંતિ ગૌરને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવી.
Kranti Gaud's sensational bowling performance wins her the @aramco POTM award against Pakistan 👊#INDvPAK #CWC25 pic.twitter.com/1NJYHZhK5d— ICC (@ICC) October 5, 2025
પાકિસ્તાની બેટિંગ નિષ્ફળ ગઈ
ભારતીય ટીમના જીતવા માટે 248 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, પાકિસ્તાને મુનીબા અલી અને સદફ શમાસ સાથે ઇનિંગની શરૂઆત કરી. પાકિસ્તાનની શરૂઆત નિરાશાજનક રહી, મુનીબા 2 રન બનાવીને રનઆઉટ થઈ ગઈ. ત્યારબાદ શમાસને ક્રાંતિ ગૌરે 6 રનમાં આઉટ કરી. આલિયા રિયાઝ પણ 2 રન બનાવીને ક્રાંતિ ગૌરનો શિકાર બની.
સિદ્રા અમીનની ઇનિંગ નિષ્ફળ ગઈ
ત્યારબાદ સિદ્રા અમીન અને નતાલિયા પરવેઝે 69 રનની ભાગીદારી કરી, પરંતુ બંનેમાંથી કોઈ પણ ટીમને મેચ જીતી શક્યું નહીં. નતાલિયાએ 46 બોલમાં 4 ચોગ્ગા સાથે 33 રન બનાવ્યા. સિદ્રા અમીન ટીમની ટોપ સ્કોરર રહી, તેણે 106 બોલમાં 9 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગા સાથે 81 રન બનાવ્યા. ભારત તરફથી ક્રાંતિ ગૌર અને દીપ્તિ શર્માએ ત્રણ-ત્રણ વિકેટ લીધી, અને સ્નેહા રાણાએ બે વિકેટ લીધી.
A perfect strike.— Amit Shah (@AmitShah) October 5, 2025
Dominating display of India's cricketing might by our Women's Cricket team in today's match in the ICC Women's World Cup.
Nation is proud of our team. Best wishes for your upcoming matches.#CWC25 pic.twitter.com/HRZP9GxqTv
હરલીન અને રિચા સહિત ભારતના બેટર્સે સારું પ્રદર્શન કર્યું
આ પહેલા ટીમ ઇન્ડિયા તરફથી સ્મૃતિ મંધાના અને પ્રતિકા રાવલે ઇનિંગની શરૂઆત કરી. મંધાનાએ 23 રન બનાવ્યા. પ્રતિકા રાવલે 37 બોલમાં પાંચ ચોગ્ગા સાથે 31 રન બનાવ્યા. ભારત તરફથી હરલીન દેઓલે 65 બોલમાં ચાર ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા સાથે 46 રન બનાવ્યા. કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે 19 રન બનાવ્યા, જ્યારે જેમીમા રોડ્રિગ્ઝ 32 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ. દીપ્તિ શર્માએ 25 રન અને સ્નેહા રાણાએ 20 રનનું યોગદાન આપ્યું. રિચા ઘોષે 20 બોલમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને બે છગ્ગાની મદદથી 35 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી. પાકિસ્તાન તરફથી ડાયના બેગે ચાર અને ફાતિમા સનાએ બે વિકેટ લીધી હતી.
