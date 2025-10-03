ETV Bharat / sports

ભારત-પાકિસ્તાન મેચ પહેલા દિગ્ગજ ખેલાડીએ કહી મોટી વાત, હાથ ન મિલાવવા વિશે તેમણે શું કહ્યું જાણો છો?

IND vs PAK: ભારત-પાકિસ્તાન મેચ અંગે ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે હરમનની ટીમને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે.

ભારત-પાકિસ્તાન
ભારત-પાકિસ્તાન (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2025 at 7:54 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 માં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો બીજો મુકાબલો 5 ઓક્ટોબરે કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે પાકિસ્તાન સામે રમાશે. આ મેચ પહેલા, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર અને પસંદગીકાર સબા કરીમે ખુલાસો કર્યો છે કે ટુર્નામેન્ટમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે કઈ ટીમો સૌથી મુશ્કેલ સ્પર્ધા ઉભી કરશે.

ભારત જીત્યા પછી મેદાનમાં ઉતરશે અને પાકિસ્તાન હાર્યા પછી

ભારત શ્રીલંકાને 59 રનથી હરાવ્યા પછી કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાન સામે આ હાઇ-વોલ્ટેજ મેચમાં ઉતરી રહ્યું છે, જ્યારે પાકિસ્તાન બાંગ્લાદેશ સામે 7 વિકેટથી હાર્યા પછી મેદાનમાં ઉતરશે. અગાઉ, સબા કરીમે જણાવ્યું હતું કે ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડ ભારત માટે મુશ્કેલ પડકાર ઉભો કરશે.

વર્લ્ડ કપમાં કઈ ટીમો ભારત માટે મુશ્કેલી ઉભી કરશે?

સબા કરીમે ભારત-પાકિસ્તાન મેચ વિશે કહ્યું, "ના, બિલકુલ નહીં. મને લાગે છે કે ભારતની સૌથી મુશ્કેલ સ્પર્ધા ટોચની ટીમો, ખાસ કરીને ઓસ્ટ્રેલિયા, ઇંગ્લેન્ડ, દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ સામે હશે." પાકિસ્તાન ક્વોલિફાયરમાં આગળ નીકળી ગયું છે, અને હું આ ટીમ વિશે જે કંઈ કહી શકું છું, ખાસ કરીને જ્યારે તેઓ ભારત જેવી ટીમનો સામનો કરશે, મને નથી લાગતું કે ભારત આ સમયે પાકિસ્તાનની ચિંતા કરશે.

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "હું જાણું છું કે તેઓ આ વર્લ્ડ કપમાં એક સમયે એક મેચ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. પરંતુ મારું માનવું છે કે જ્યારે ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ અને મેં ઉલ્લેખ કરેલી અન્ય ટીમોનો સામનો કરશે ત્યારે આગળ વધુ મુશ્કેલ પડકારો હશે, પાકિસ્તાનનો નહીં."

શું ભારત-પાકિસ્તાન મહિલા ટીમો હાથ મિલાવશે?

જેમ સૂર્યકુમાર યાદવ અને તેમની કંપનીએ હાથ મિલાવ્યા ન હતા, તેમ હરમનપ્રીત અને તેની ટીમ પાસેથી પણ હાથ મિલાવાનું ટાળવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે, ખાસ કરીને કારણ કે ICC ના રમતના નિયમો મેચ પછી હાથ મિલાવવાનું ફરજિયાત નથી. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના તણાવપૂર્ણ રાજકીય સંબંધો છેલ્લા કેટલાક સમયથી ક્રિકેટના મેદાન પર સ્પષ્ટ થઈ રહ્યા છે.

