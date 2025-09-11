ETV Bharat / sports

ભારત-પાકિસ્તાન મેચ રદ? મામલો સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યો, એશિયા કપ મેચને લઈને આવ્યું મોટું અપડેટ

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ રદ કરવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે. જેનો જવાબ હવે આવી ગયો છે.

ભારત-પાકિસ્તાન મેચ
ભારત-પાકિસ્તાન મેચ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2025 at 12:52 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: એશિયા કપ 2025 9 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થઈ ગયો છે. 8 ટીમોની આ ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી માત્ર 2 મેચ રમાઈ છે. જ્યારે અફઘાનિસ્તાને પહેલી મેચમાં હોંગકોંગને હરાવ્યું હતું, તો બીજી મેચમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે UAE પર રેકોર્ડ જીત નોંધાવી હતી. આ ટુર્નામેન્ટમાં, ટીમ ઈન્ડિયા 14 સપ્ટેમ્બર એટલે કે રવિવારે કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાન સાથે પોતાનો બીજો મુકાબલો રમવા જઈ રહી છે.

આ મુકાબલો એશિયા કપ 2025 ની છઠ્ઠી મેચમાં દુબઈના દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. તે પહેલા, સુપ્રીમ કોર્ટે આ મુકાબલામાં મોટો નિર્ણય લીધો છે. ખરેખર, પહેલગામ હુમલા અને ઓપરેશન સિંદૂર પછી ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના પરસ્પર સંબંધો સારા નથી. આવી સ્થિતિમાં, હવે ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ મેચ રદ કરવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે.

અરજી કોણે દાખલ કરી?

તમને જણાવી દઈએ કે ભારત-પાકિસ્તાન મેચ રદ કરવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પીઆઈએલ દાખલ કરવામાં આવી છે. આ અરજી 4 કાયદાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી છે, જેનું નેતૃત્વ ઉર્વશી જૈન કરી રહ્યા છે. આ અરજીમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના સંબંધો અને આતંકવાદને પ્રોત્સાહન આપવાના પાકિસ્તાનના વલણને ધ્યાનમાં રાખીને ભારત-પાકિસ્તાન ક્રિકેટ મેચ રદ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, 'દેશો વચ્ચે ક્રિકેટનો હેતુ સદ્ભાવના અને મિત્રતા દર્શાવવાનો છે પરંતુ પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા અને ઓપરેશન સિંદૂર પછી જ્યારે આપણા લોકો શહીદ થયા અને આપણા સૈનિકોએ બધું દાવ પર લગાવી દીધું, પાકિસ્તાન સાથે રમવાથી વિપરીત સંદેશ મળે છે કે જ્યારે આપણા સૈનિકોએ પોતાના જીવનું બલિદાન આપ્યું, ત્યારે આપણે તે જ દેશ સાથે રમતની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ જે આતંકવાદીઓને આશ્રય આપી રહ્યો છે. એશિયા કપમાં ક્રિકેટ મેચ રાષ્ટ્રીય હિતો, સશસ્ત્ર દળો અને સમગ્ર રાષ્ટ્રના મનોબળ માટે હાનિકારક છે'.

અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, 'ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ક્રિકેટ મેચ રમવાથી એ દેખાય છે કે મનોરંજન અને આવક ઉત્પન્ન કરવી આપણા બહાદુર સૈનિકો અને નાગરિકોના જીવન કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ છે. આ સુનિશ્ચિત મેચ ભારતના તમામ નાગરિકોની લાગણીઓની મજાક સિવાય કંઈ નથી. BCCI ને યુવા બાબતો અને રમત મંત્રાલયના નિયંત્રણ/ક્ષેત્ર હેઠળ લાવવા માટે પગલાં લેવાનો સમય આવી ગયો છે'.

અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટનો જવાબ

હવે આ અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટનો જવાબ આવી ગયો છે. આ અરજીને હવે સુપ્રીમ કોર્ટે ફગાવી દીધી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાનારી ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની આગામી એશિયા કપ ક્રિકેટ મેચ રદ કરવાની માંગ કરતી અરજી પર તાત્કાલિક સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. એક વકીલે જસ્ટિસ જેકે મહેશ્વરી અને વિજય બિશ્નોઈની બેન્ચ સમક્ષ આ બાબતનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. વકીલે બેન્ચને આ મામલો તાત્કાલિક સુનાવણી માટે મોકલવા વિનંતી કરી હતી. બેન્ચે કહ્યું, "આમાં ઉતાવળ શું છે? આ એક મેચ છે, તેને થવા દો. આ રવિવારે મેચ છે. શું કરી શકાય?".

