ભારત-પાકિસ્તાન ફાઇનલ પહેલા કોચનું મોટું નિવેદન, ટીમ ઇન્ડિયા સામે શું પ્લાન છે તે જણાવ્યું?

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલ પહેલા, પાકિસ્તાનના મુખ્ય કોચે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે.

ભારત-પાકિસ્તાન ફાઇનલ પહેલા કોચનું મોટું નિવેદન
ભારત-પાકિસ્તાન ફાઇનલ પહેલા કોચનું મોટું નિવેદન (IANS)
હૈદરાબાદ: એશિયા કપ ફાઇનલ 28 સપ્ટેમ્બરે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાશે. દબાણ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ પર રહેશે, કારણ કે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ પહેલાથી જ લીગ સ્ટેજમાં અને પછી સુપર ફોરમાં પાકિસ્તાનને હરાવી ચૂકી છે. હવે, પાકિસ્તાન પર સતત ત્રીજી હાર ટાળવા અને એશિયા કપ 2025 ટ્રોફી જીતવાનું દબાણ હશે.

ભારત અને પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ વચ્ચે તણાવ

આ દરમિયાન, ભારતીય અને પાકિસ્તાની ક્રિકેટરો વચ્ચે મેદાન પર તણાવ જોઈ શકાય છે. લીગ મેચમાં, ભારતીય ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, ત્યારબાદ સુપર ફોર મેચમાં વિવાદાસ્પદ હાવભાવ કરવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે બંને ટીમો વચ્ચે વિવાદ વધુ વધ્યો હતો. હવે, પાકિસ્તાન બાંગ્લાદેશને 11 રનથી હરાવીને ફાઇનલમાં પહોંચી ગયું છે. બાંગ્લાદેશ સામેની જીત બાદ, પાકિસ્તાનના મુખ્ય કોચ માઇક હેસને એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ભારત સામેની ફાઇનલ મેચ વિશે પૂછવામાં આવતા એક મહત્વપૂર્ણ જવાબ આપ્યો.

માઇક હેસને એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું

માઇક હેસને કહ્યું, "મારો સંદેશ ક્રિકેટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો છે. અમે તે જ કરીશું." તમે (મીડિયા) કદાચ મારા કરતાં આ બાબતો વિશે વધુ જાણો છો. હું ક્રિકેટમાં કામ કરું છું. બોડી લેંગ્વેજની વાત કરીએ તો, હાઈ-પ્રેશર મેચો દરમિયાન હંમેશા જુસ્સો જોવા મળે છે, ખરું ને? અમારું ધ્યાન સારું રમવા પર રહેશે.

હવે, એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલમાં, ક્રિકેટ ચાહકો ફરી એકવાર બંને ટીમોના ખેલાડીઓ પર નજર રાખશે. હરિસ રૌફે ભારત સામે વિમાન ક્રેશ કરવાનું નાટક કરવાનું વિવાદાસ્પદ કૃત્ય કર્યું, જ્યારે સાહિબજાદા ફરહાને બંદૂક ચલાવીને ઉજવણી કરી. હવે, બધાની નજર ફાઇનલ પર રહેશે કે શું બંને ટીમોના ખેલાડીઓ ફરીથી વિવાદોમાં ફસાય છે કે વિવાદોથી બચીને ફાઇનલ મેચ રમશે.

ફાઇનલ મેચ 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાશે

એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલ મેચ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાશે. એપ્રિલમાં પહેલગામમાં પાકિસ્તાની આતંકવાદીઓએ 26 નિર્દોષ લોકોની હત્યા કરી ત્યારથી આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત અને પાકિસ્તાન પહેલી વાર આમને-સામને થયા છે. ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ દરમિયાન સૂર્યકુમાર યાદવે પાકિસ્તાની કેપ્ટન સાથે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ભારતીય ખેલાડીઓએ મેચ પછી પાકિસ્તાની ટીમ સાથે હાથ મિલાવવાનો પણ ઇનકાર કર્યો હતો. સુપર ફોર મેચમાં પણ આવું જ જોવા મળ્યું.

