IND VS PAK: આજે ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર, જાણો હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ, પિચ રિપોર્ટ અને સંભવિત પ્લેઇંગ-11

એશિયા કપ 2025 ના સુપર ફોર મેચમાં આજે ભારત અને પાકિસ્તાન આમને-સામને થશે. ચાલો જાણીએ આ મેચની વિગતો...

આજે ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર
આજે ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2025 at 12:47 PM IST

હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 ના બીજા સુપર ફોર મેચમાં ભારત અને પાકિસ્તાન ટકરાશે. બંને ટીમો આજે, 21 સપ્ટેમ્બર (રવિવાર) ના રોજ, દુબઈના દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રાત્રે 8 વાગ્યે ટકરાશે. આ મેચનું પ્રસારણ સોની નેટવર્ક પર કરવામાં આવશે. ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ સૂર્યકુમાર યાદવ કરશે, જ્યારે પાકિસ્તાનનું નેતૃત્વ સલમાન અલી આગા કરશે.

ભારત-પાકિસ્તાન હેડ-ટુ-હેડ

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ અને પાકિસ્તાની ક્રિકેટ ટીમ વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 14 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ મેચ રમાઈ છે. ટીમ ઈન્ડિયા આમાંથી 11 મેચ જીતી છે, જ્યારે પાકિસ્તાન ફક્ત 3 મેચ જીતી શક્યું છે. આ આંકડાઓ જોતાં, ભારત પાકિસ્તાન પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે.

પિચ રિપોર્ટ

દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમની પિચ સ્પિન બોલરો માટે અનુકૂળ સાબિત થઈ રહી છે. સ્પિન બોલરો ઓછા રન આપી રહ્યા છે ત્યારે વધુ વિકેટ લઈ રહ્યા છે. ઝડપી બોલરો માટે કેટલીક સહાય પણ ઉપલબ્ધ છે. બેટ્સમેન માટે આ પિચ પર રન બનાવવાનું થોડું મુશ્કેલ સાબિત થઈ રહ્યું છે.

દુબઈની પીચ પર સૌથી વધુ T20 સ્કોર 222 છે, જે ભારત દ્વારા રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે. અહીં સૌથી ઓછો સ્કોર 56 છે, જે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો છે. દુબઈની પીચ પર સરેરાશ સ્કોર 145-155 ની વચ્ચે છે. આ પીચ પર ટોસ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થાય છે. પીછો કરતી ટીમ માટે અહીં જીતવું સરળ રહ્યું છે.

આ ખેલાડીઓ પર રહેશે નજર

ભારત માટે, જસપ્રીત બુમરાહે બે મેચમાં 15.66 ની સરેરાશથી 3 વિકેટ લીધી છે અને 6.71 ના ઇકોનોમી રેટથી રન આપ્યા છે. તેથી, તે ટીમ માટે મુખ્ય પરિબળ સાબિત થઈ શકે છે. ભારત માટે, કુલદીપ યાદવે ત્રણ મેચમાં 8 વિકેટ લીધી છે. બોલિંગમાં બંને પર ધ્યાન આપવામાં આવશે. બેટિંગ સાથે, અભિષેક શર્મા ત્રણ મેચમાં 99 રન સાથે ટીમનો ટોપ સ્કોરર છે. સૂર્યાએ પણ ત્રણ મેચની બે ઇનિંગ્સમાં 54 રન બનાવ્યા છે. તિલક વર્માએ સમાન સંખ્યામાં મેચોમાં 60 રન બનાવ્યા છે.

પાકિસ્તાન માટે સતત ત્રણ મેચમાં 0 રન પર આઉટ થયેલા સૈમ અયુબ બોલ સાથે સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. તેમણે ત્રણ મેચમાં 6 વિકેટ લીધી છે. શાહીન આફ્રિદી મહત્વપૂર્ણ સમયે ટીમ માટે સતત રન બનાવી રહ્યા છે, બોલ કરતાં બેટથી વધુ. ફખર ઝમાને ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી બેટથી 60 રન બનાવ્યા છે. બધાની નજર તેના પર રહેશે.

ભારત-પાકિસ્તાન સંભવિત મેચ 11

ભારત: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ/વરુણ ચક્રવર્તી.

પાકિસ્તાન: સૈમ અયુબ, સાહિબઝાદા ફરહાન, મોહમ્મદ હરિસ (વિકેટકીપર), ફખર ઝમાન, સલમાન આઘા (કેપ્ટન), ખુશદિલ શાહ, હસન નવાઝ, મોહમ્મદ નવાઝ, શાહીન આફ્રિદી, હરિસ રૌફ, અબરાર અહેમદ.

