IND VS PAK: આજે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર, મેચ રાત્રે 8 વાગ્યે શરૂ થશે

આજે એશિયા કપ 2025 માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચ યોજાવા જઈ રહી છે. આ મહાન મેચ પહેલા દરેક નાની-મોટી વિગતો જાણો..

આજે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર
આજે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2025 at 12:48 PM IST

નવી દિલ્હી: એશિયા કપ 2025 માં આજે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એક શાનદાર મુકાબલો થવા જઈ રહ્યો છે. આ મેચ આજે રાત્રે 8 વાગ્યે શરૂ થશે. જે દુબઈના દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ મેચમાં ભારતનો કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ રહેશે, જ્યારે પાકિસ્તાનનો કેપ્ટન સલમાન અલી આગા હશે. આ મેચ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક અને ડીડી સ્પોર્ટ્સ પર ટેલિકાસ્ટ થશે, જ્યારે તેનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ સોની લાઈવ એપ પર ઉપલબ્ધ થશે. તો આ મેચ પહેલા, ભારત-પાકિસ્તાન હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ, પિચ રિપોર્ટ, હવામાન રિપોર્ટ અને બંને ટીમોના સંભવિત પ્લેઈંગ ઈલેવન અને મહત્વપૂર્ણ ખેલાડીઓ વિશે જાણીએ.

ભારત-પાકિસ્તાન હેડ ટુ હેડ

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 13 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાઈ છે. આ 13 ટી20 મેચમાંથી ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે 10 મેચ જીતી છે. બીજી તરફ, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમે અત્યાર સુધીમાં ભારત સામે માત્ર 3 મેચ જીતી છે. આંકડા મુજબ, ટીમ ઈન્ડિયાને પાકિસ્તાન પર ભારે ફાયદો છે.

પિચ રિપોર્ટ

દુબઈના દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમનું મેદાન સ્પિન બોલરો માટે વધુ મદદરૂપ સાબિત થાય છે. જોકે, આ પીચ પર ઝડપી બોલરો માટે સારી ગતિ અને ઉછાળો ઉપલબ્ધ છે. આ પીચ પર બેટ્સમેન માટે રન પણ ઉપલબ્ધ છે. એકવાર બેટ્સમેન અહીં સેટ થઈ જાય, પછી તે સરળતાથી રન બનાવી શકે છે. આ પીચ પર ભારત માટે પહેલી મેચમાં સ્પિનર ​​કુલદીપ યાદવે 4 વિકેટ અને શિવમ દુબેએ 3 વિકેટ લીધી હતી.

ટી20માં આ પીચનો સૌથી વધુ સ્કોર 222 છે જે ભારતે બનાવ્યો હતો. જ્યારે સૌથી ઓછો સ્કોર 56 છે જે વેસ્ટ ઈન્ડિઝના નામે નોંધાયેલ છે. આ પીચનો સરેરાશ સ્કોર 145-155 ની વચ્ચે છે. આ મેદાન પર અત્યાર સુધીમાં કુલ 93 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાઈ છે. આ દરમિયાન, પહેલા બેટિંગ કરનારી ટીમે 46 મેચ જીતી છે અને બીજા દાવમાં લક્ષ્યનો પીછો કરતી ટીમે 47 મેચ જીતી છે. આવી સ્થિતિમાં, આ પીચ પર ટોસ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બની જશે કારણ કે અહીં ઝાકળ પણ પડી રહ્યું છે, જેના કારણે કેપ્ટન પહેલા બોલિંગનો નિર્ણય પણ લઈ શકે છે.

હવામાન

દુબઈમાં હવામાન ખૂબ જ ગરમ છે. મેચની શરૂઆતમાં પણ અહીં ખૂબ ભેજ અને ગરમી હોય છે. દુબઈમાં ભેજ અને ગરમી 44 ડિગ્રી સુધી જઈ રહી છે. જોકે, રાત્રે તાપમાન 30 ડિગ્રીની નજીક રહે છે. દુબઈમાં યોજાનારી ભારત-પાકિસ્તાન મેચમાં વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી. આવી સ્થિતિમાં, દર્શકોને આખી મેચ જોવા મળશે.

ભારત-પાકિસ્તાનના આ ખેલાડીઓ પર નજર રહેશે

આ મેચમાં, ભારત તરફથી સૂર્યકુમાર યાદવ અને પાકિસ્તાન તરફથી ફખર ઝમાન બેટિંગમાં જોવા મળશે. સૂર્યાએ 80 T20 મેચમાં 2605 રન બનાવ્યા છે, જ્યારે ફખરએ 95 મેચમાં 1227 રન બનાવ્યા છે. સૂર્યા ઉપરાંત, અભિષેક શર્મા ભારત માટે મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે. જે મોટી હિટિંગ માટે જાણીતો છે. બોલિંગની વાત કરીએ તો, કુલદીપ યાદવ ભારત માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે જ્યારે મોહમ્મદ નવાઝ પાકિસ્તાન માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. કુલદીપે 41 T20 મેચોમાં 73 વિકેટ લીધી છે અને નવાઝે 71 T10 મેચોમાં 71 વિકેટ લીધી છે.

ભારત-પાકિસ્તાન સંભવિત પ્લેઈંગ-11

ભારત: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ, તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી/અર્શદીપ સિંહ.

પાકિસ્તાનઃ સાહિબજાદા ફરહાન, સૈમ અયુબ, ફખર ઝમાન, સલમાન આગા (કેપ્ટન), હસન નવાઝ, મોહમ્મદ હરિસ (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ નવાઝ, ફહીમ અશરફ, શાહીન શાહ આફ્રિદી, સુફિયાન મુકીમ, અબરાર અહેમદ.

