ભારત-પાકિસ્તાન મેચ પર વિલન બની જીવાત, મેચ અટકાવવાની ફરજ પડી

કોલંબોમાં સતત વરસાદને કારણે, આઉટફિલ્ડમાં જંતુઓનો ઉપદ્રવ થયો હતો, જેના કારણે મેચ રોકી દેવામાં આવી હતી.

ભારત-પાકિસ્તાન મેચ પર વિલન બની જીવાત
ભારત-પાકિસ્તાન મેચ પર વિલન બની જીવાત (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 5, 2025 at 8:52 PM IST

1 Min Read
હૈદરાબાદ: શ્રીલંકાના કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાઈ રહેલી ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની હાઇ-પ્રોફાઇલ છઠ્ઠી મેચમાં કંઈક એવું જોવા મળ્યું કે બંને ટીમના ખેલાડીઓ પરેશાન જોવા મળ્યા હતા.

મેદાન પર જંતુઓ ખેલાડીઓ માટે નોંધપાત્ર સમસ્યાઓનું કારણ બની રહ્યા હતા. પાકિસ્તાનની કેપ્ટન ફાતિમા સના પણ દવાનો છંટકાવ કરતી જોવા મળી હતી, પરંતુ તેનાથી કોઈ ફાયદો થયો નહીં. મેચ અટકાવી દેવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ મતદાન સ્ટાફ દ્વારા જીવાત નિયંત્રણના પગલાં લેવા માટે રમત અટકાવી દેવામાં આવી હતી. જોકે, ખેલાડીઓને હજુ પણ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

ભારત-પાકિસ્તાન મેચ પર વિલન બની જીવાત
ભારત-પાકિસ્તાન મેચ પર વિલન બની જીવાત (AP)

જીવાતોને કારણે કોલંબોમાં મેચ અટકાવી દેવામાં આવી હતી

છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી કોલંબોમાં સતત વરસાદને કારણે આઉટફિલ્ડ જંતુઓથી ભરાઈ ગયું હતું, જેના કારણે મેચ દરમિયાન બંને ટીમોના ખેલાડીઓને અસુવિધા અને અગવડતા થઈ હતી. 34 ઓવર પછી, મેચ અધિકારીઓએ જંતુઓ દૂર કરવા અને રમતની સ્થિતિ સુધારવા માટે અસ્થાયી રૂપે મેદાન છોડી દેવાનો નિર્ણય લીધો.

મેચનો સમય ઘટાડવામાં આવ્યો ન હતો

આ વિક્ષેપથી મેચનો સમયગાળો પ્રભાવિત થયો ન હતો, કારણ કે 15 મિનિટનો સ્ટોપેજ ઇનિંગ્સ બ્રેક ઘટાડીને ભરપાઈ કરવામાં આવશે અને કોઈ ઓવર કાપવામાં આવશે નહીં. આ વિરામ પછી, ટીમ ઈન્ડિયાએ 34 ઓવરથી વધુ સમય માટે પોતાનો દાવ ચાલુ રાખ્યો. ભારતીય ટીમ 50 ઓવરમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ અને ફક્ત 247 રન બનાવી શકી. ભારતના 248 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા પાકિસ્તાનનો સ્કોર 7 ઓવરમાં 1 વિકેટે 20 રન હતો. ભારત તરફથી હરલીન દેઓલે 46 અને રિચા ઘોષે 35 રન બનાવ્યા. પ્રતિકા રાવલે 32 અને જેમિમાહ રોડ્રિગ્ઝે 32 રન બનાવ્યા. પાકિસ્તાન તરફથી ડાયના બેગે સૌથી વધુ વિકેટ લીધી, તેમણે ચાર વિકેટ લીધી.

