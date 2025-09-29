પાકિસ્તાની દિગ્ગજ ખેલાડીએ હરિસ રૌફ પર પ્રહાર કર્યા, કહ્યું 'હું નહીં, આખો દેશ ટીકા કરી રહ્યો છે'
ભારત-પાકિસ્તાન ફાઇનલ મેચમાં, ઝડપી બોલર હરિસ રૌફે માત્ર 3.5 ઓવરમાં 50 રન આપ્યા હતા.
Published : September 29, 2025 at 8:02 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતે એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને પાંચ વિકેટથી હરાવીને નવમી વખત ટ્રોફી જીતી. ટુર્નામેન્ટમાં કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાન સામે ટીમ ઇન્ડિયાનો આ ત્રીજો વિજય હતો. પાકિસ્તાન ફાઇનલ મેચમાં 146 રનનો બચાવ કરવામાં નિષ્ફળ ગયું, કારણ કે તેમના ફાસ્ટ બોલર હરિસ રૌફે એકલા 3.5 ઓવરમાં 50 રન આપ્યા હતા. આના કારણે પાકિસ્તાનમાં ભારે ટીકા થઈ છે.
પાકિસ્તાની દિગ્ગજ ખેલાડી હરિસ રૌફ પર પ્રહારો કર્યા
ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની દિગ્ગજ વસીમ અકરમે પણ ફાઇનલમાં ટીમના પ્રદર્શનથી નિરાશા વ્યક્ત કરી હતી અને ફાસ્ટ બોલર હરિસ રૌફની ટીકા કરવામાં અચકાયા નહીં. તેમણે રૌફને રન મશીન પણ કહ્યા. મેચ પછી, અકરમે સોની સ્પોર્ટ્સ પર કહ્યું, "દુર્ભાગ્યવશ, તે બોલર તરીકે રન મશીન છે, ખાસ કરીને ભારત સામે. હું તેની ટીકા નથી કરી રહ્યો, પરંતુ આખો દેશ તેની ટીકા કરી રહ્યો છે. જ્યાં સુધી તે રેડ-બોલ ક્રિકેટ નહીં રમે, ત્યાં સુધી તે સુધરશે નહીં." જો તે નહીં રમે, તો તમે તમારી ટીમમાં એવો ખેલાડી ઇચ્છતા નથી જે રેડ-બોલ ક્રિકેટ રમવાનો ઇનકાર કરે. તેણે ઓછામાં ઓછી ચાર કે પાંચ ફર્સ્ટ ક્લાસ મેચ રમવી જોઈએ.
Cometh the hour, cometh the man, cometh the biggie 😌💙— Sony LIV (@SonyLIV) September 28, 2025
Watch Dube take #TeamIndia home - #DPWORLDASIACUP2025, LIVE on #SonyLIV & #SonySportsNetwork TV Channels 📺#AsiaCup #INDvPAK pic.twitter.com/1yPhPPqxhi
તેણે વધુમાં કહ્યું કે રેડ-બોલ ક્રિકેટનો અનુભવ ન હોવાને કારણે તે દબાણ હેઠળ સારું પ્રદર્શન કરી શકતો નથી. તેનો બોલિંગ પર નિયંત્રણનો અભાવ છે કારણ કે તે રેડ-બોલ ક્રિકેટ રમતો નથી. પીસીબીએ બેસીને વિચારવાની જરૂર છે કે, 'જો તમે રેડ-બોલ ક્રિકેટ નથી રમતા, તો તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.' એ નોંધવું જોઈએ કે હરિસ રૌફે અત્યાર સુધીમાં ફક્ત એક જ ટેસ્ટ મેચ રમી છે, જ્યારે તેણે 50 વનડે અને 94 ટી20 મેચ રમી છે.
IND vs PAK 2025 ફાઇનલ મેચ
ફાઇનલ મેચમાં, ભારતે પાકિસ્તાનના 147 રનના લક્ષ્યાંકને 19.4 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને હાંસલ કર્યો. તિલક વર્માએ 53 બોલમાં અણનમ 69 રનની મેચવિનિંગ ઇનિંગ રમી. શિવમ દુબેએ પણ 22 બોલમાં 33 રન બનાવ્યા, જ્યારે સંજુ સેમસને 21 બોલમાં 24 રન બનાવ્યા. અગાઉ, ભારતે પાકિસ્તાનને 146 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું હતું, જેમાં સાહિબજાદા ફરહાને 57 અને ફખર ઝમાનએ 46 રન બનાવ્યા હતા. ભારત તરફથી કુલદીપ યાદવે સૌથી વધુ ચાર વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે બુમરાહ, વરુણ અને અક્ષરે બે-બે વિકેટ લીધી હતી.
આ પણ વાંચો: