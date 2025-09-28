ETV Bharat / sports

IND vs PAK ફાઇનલ: ટિકિટો વેચાઈ ગઈ, દુબઈ પોલીસે નવી સુરક્ષા માર્ગદર્શિકા જારી કરી

આજે દુબઈમાં એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલમાં ભારત અને પાકિસ્તાન એકબીજા સામે ટકરાશે.

IND vs PAK ફાઇનલ: ટિકિટો વેચાઈ ગઈ
IND vs PAK ફાઇનલ: ટિકિટો વેચાઈ ગઈ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2025 at 5:31 PM IST

હૈદરાબાદ: એશિયા કપના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ફાઇનલ મેચ યોજાવાની છે. ક્રિકેટ ચાહકો આ હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ જોવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે. 28,000 સીટો ધરાવતું દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ આ ઐતિહાસિક મુકાબલાનું સાક્ષી બનશે, મેચના લગભગ 12 કલાક પહેલા બધી ટિકિટો વેચાઈ ગઈ હતી.

અગાઉ, જ્યારે ભારત અને પાકિસ્તાન ગ્રુપ સ્ટેજ અને સુપર ફોર સ્ટેજમાં એકબીજા સામે આવ્યા હતા, ત્યારે ભારતમાં પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા બાદ કેટલાક ચાહકો દ્વારા મેચોનો બહિષ્કાર કરવાની હાકલને કારણે તે મેચોની બધી ટિકિટો વેચાઈ ન હતી. અહેવાલો અનુસાર, 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચમાં આશરે 20,000 દર્શકો હાજર રહ્યા હતા, જ્યારે 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ સુપર ફોર મેચમાં 17,000 દર્શકો હાજર રહ્યા હતા.

દુબઈ પોલીસે માર્ગદર્શિકા જારી કરી

આ મોટી મેચ જોવા માટે દુબઈ સ્ટેડિયમમાં દર્શકોની મોટી ભીડ એકઠી થશે, જેના કારણે દુબઈ પોલીસે નવી સુરક્ષા માર્ગદર્શિકા જારી કરી છે. આ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કાનૂની કાર્યવાહીમાં પરિણમી શકે છે. આયોજકોએ ભાર મૂક્યો છે કે ટિકિટ ધારકોનો સહયોગ દરેકની સલામતી માટે જરૂરી છે. દુબઈ પોલીસે ફાઇનલ મેચમાં ભારત-પાકિસ્તાની દર્શકોની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને આ પગલું ભર્યું છે.

પોલીસ વહીવટીતંત્રે ચાહકોને સ્ટેડિયમમાં વહેલા પહોંચવા, સુરક્ષા તપાસમાં સહકાર આપવા અને સ્ટેડિયમના નિયમોનું પાલન કરવા વિનંતી કરી છે. ટિકિટ ધારકોને મેચ શરૂ થવાના ઓછામાં ઓછા ત્રણ કલાક પહેલા પહોંચવા વિનંતી કરવામાં આવી છે. વધુમાં, ફટાકડા, જ્વાળાઓ, લેસર પોઇન્ટર અને કોઈપણ જ્વલનશીલ અથવા જોખમી સામગ્રી લાવવાની સખત મનાઈ છે.

ભારતીય ટીમનું પ્રદર્શન

ભારતીય ટીમ અત્યાર સુધી ટુર્નામેન્ટમાં અપરાજિત રહી છે, જ્યારે પાકિસ્તાન ભારત સામે બે વાર હાર્યા બાદ ફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે. પાકિસ્તાન ગ્રુપ સ્ટેજમાં સાત વિકેટથી અને સુપર ફોર સ્ટેજમાં છ વિકેટથી હારી ગયું હતું. ભારતે એશિયા કપ ટ્રોફી આઠ વખત ઉંચકી છે અને નવમી વખત તેને ઉંચકી લેવાનો પ્રયાસ કરશે. પાકિસ્તાન, જેણે ફક્ત બે વાર ટાઇટલ જીત્યું હતું, હવે ત્રીજી વખત ટુર્નામેન્ટ કબજે કરવાનો પ્રયાસ કરશે.

