એશિયા કપ 2025: ભારત એશિયાનું ચેમ્પિયન બન્યું, તિલક વર્મા મેચનો હીરો, PM મોદીએ ટીમ ઈન્ડિયાને આપ્યા અભિનંદન

એશિયા કપ ફાઈનલમાં ભારતે પાકિસ્તાનને 5 વિકેટે હરાવ્યું છે. આ સાથે જ ભારત નવમી વખતે એશિયા કપ જીત્યું છે. તિલક વર્માએ મેચ વિનિંગ ઇનિંગ રમી.

ભારત એશિયાનું ચેમ્પિયન બન્યું
ભારત એશિયાનું ચેમ્પિયન બન્યું (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 6:58 AM IST

હૈદરાબાદ: ભારતે એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને 5 વિકેટથી હરાવીને નવમી વખત ટ્રોફી જીતી હતી. 28,000 બેઠક ધરાવતા દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલા ગ્રાન્ડ ફિનાલેમાં, ભારતે 19.4 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 147 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો.

તિલક વર્માએ 53 બોલમાં અણનમ 69 રનની મેચવિનિંગ ઇનિંગ રમી. શિવમ દુબેએ પણ 22 બોલમાં મહત્વપૂર્ણ 33 રન બનાવ્યા, અને સંજુ સેમસનએ 21 બોલમાં મહત્વપૂર્ણ 24 રન બનાવ્યા.

નોંધનીય છે કે, ભારતે 20 રનમાં ત્રણ વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ, ભારતે માત્ર વાપસી જ નહીં પરંતુ બે બોલ બાકી રહેતા મેચ પણ જીતી લીધી. આ ટૂર્નામેન્ટમાં ભારત સામે પાકિસ્તાનનો આ સતત ત્રીજો પરાજય છે.

અગાઉ, ભારતે 14 સપ્ટેમ્બરે પાકિસ્તાનને 7 વિકેટથી હરાવ્યું હતું, પછી 21 સપ્ટેમ્બરે 6 વિકેટથી હરાવ્યું હતું, અને હવે, 28 સપ્ટેમ્બરે ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને હરાવીને ભારતે એશિયા કપ જીત્યો હતો. મહત્વપૂર્ણ છે કે, ભારત સમગ્ર ટૂર્નામેન્ટ દરમિયાન અપરાજિત રહ્યું.

મેચના પ્રારંભે ભારતે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, ત્યારબાદ પાકિસ્તાનને 146 રનમાં ઓલઆઉટ કર્યું. સાહિબજાદા ફરહાને 57 રન બનાવ્યા, જ્યારે ફખર જમાને 46 રન બનાવ્યા. આ સિવાય અન્ય કોઈ બેટ્સમેન ભારતીય બોલરો સામે ટકી શક્યો નહીં. કુલદીપ યાદવે સૌથી વધુ ચાર વિકેટ લીધી, જ્યારે બુમરાહ, વરુણ અને અક્ષરે બે-બે વિકેટ લીધી. સમગ્ર ટૂર્નામેન્ટ દરમિયાન શાનદાર બેટિંગ કરનાર અભિષેક શર્માને પ્લેયર ઓફ ધ ટૂર્નામેન્ટનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો. તેણે 7 મેચમાં 314 રન બનાવ્યા, જેમાં 3 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.

ફાઇનલમાં મેચવિનિંગ ઇનિંગ રમનાર તિલક વર્માને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો. તિલક વર્માએ 53 બોલમાં અણનમ 69 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.

પીએમ મોદીએ ટીમ ઈન્ડિયાને આ શાનદાર જીત બદલ અભિનંદન આપ્યા. પીએમ મોદીએ ટ્વિટર પર લખ્યું, "ઓપરેશન સિંદૂર રમતના મેદાન પર પણ, જેનું પરિણામ પણ એ જ રહ્યું: ભારતની જીત. આપણા ક્રિકેટરોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન."

ભારતીય ટીમે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના અધ્યક્ષ અને એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલના પ્રમુખ મોહસીન નકવીના હાથેથી એશિયા કપ ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જેના પરિણામે ટીમના કેપ્ટનને મેચ પછીની પ્રસ્તુતિ દરમિયાન સ્ટેજ પર ટ્રોફી રજૂ કરવામાં આવી ન હતી. વિજેતા ટીમને ₹21 કરોડ (210 મિલિયન રૂપિયા)ની ઇનામી રકમ મળી છે, જ્યારે રનર-અપ ટીમને ₹6.6 મિલિયન (66 લાખ રૂપિયા) મળ્યા છે.

