IND vs PAK: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની હાઇ વોલ્ટેજ મેચ પર IPL ચેરમેનનું મોટું નિવેદન, કહ્યું- 'મને લાગે છે કે....'

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ પહેલા, IPL ચેરમેન અરુણ ધુમલે એક મોટી વાત કહી છે. તેમણે ટીમ ઈન્ડિયાને એક મહત્વપૂર્ણ સંદેશ પણ આપ્યો છે.

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની હાઇ વોલ્ટેજ મેચ પર IPL ચેરમેનનું મોટું નિવેદન
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની હાઇ વોલ્ટેજ મેચ પર IPL ચેરમેનનું મોટું નિવેદન
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2025 at 6:06 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચ પહેલા, નિવેદનબાજીનો પવન તેજ થઈ ગયો છે. કારણ કે ટીમ ઈન્ડિયા 14 સપ્ટેમ્બર એટલે કે રવિવારે તેની બીજી મેચમાં પાકિસ્તાન સાથે રમવા જઈ રહી છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપમાં એશિયા કપ 2025 ના પોતાના અભિયાનની શરૂઆત જીત સાથે કરી છે. ભારતે તેની પહેલી મેચમાં 58 રનનો પીછો કરતી વખતે UAE ને 9 વિકેટથી હરાવ્યું.

દેશ અને દુનિયાની નજર આ હાઈ-વોલ્ટેજ મેચ પર

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેનો મુકાબલો રવિવારે રાત્રે 8 વાગ્યાથી દુબઈના દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા પછી ભારત અને પાકિસ્તાનની ટીમો પહેલી વાર ક્રિકેટના મેદાનમાં ઉતરવા જઈ રહી છે. આવી સ્થિતિમાં, દેશ અને દુનિયાની તમામ નજર આ હાઈ-વોલ્ટેજ મેચ પર રહેશે.

ભારત-પાકિસ્તાન મેચ વિશે ઘણી ચર્ચા થઈ રહી છે. કેટલાક લોકો ભારત દ્વારા પાકિસ્તાન સાથે રમવાની વિરુદ્ધ છે અને મેચનો બહિષ્કાર કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. જ્યારે કેટલાક લોકો આ બંને ટીમો વચ્ચે ધમાકેદાર મેચ જોવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે.

ભારત-પાકિસ્તાન મેચ પર અરુણ ધુમલેનું નિવેદન

હવે ભારત-પાકિસ્તાન મેચ પહેલા, IPL પ્રમુખ અરુણ ધૂમલે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે ભારત-પાકિસ્તાન મેચ વિશે એક મોટી વાત કહી છે. તેમણે કહ્યું છે કે, 'હું ભારતીય ટીમને શુભકામનાઓ પાઠવું છું. મને લાગે છે કે સરકારે પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે. દ્વિપક્ષીય મેચોની વાત આવે ત્યારે, અમે પાકિસ્તાન સામે રમવાના નથી. પરંતુ જ્યારે આવી ACC અથવા ICC ટ્રોફી ટુર્નામેન્ટ હોય છે, ત્યારે અમારે તેમાં ભાગ લેવો પડે છે. તેથી અમે ફક્ત સરકારની સલાહ પર જ જઈશું'.

પાકિસ્તાન સામેની મેચમાં કેટલાક ફેરફાર કરી શકે છે

ભારતીય ટીમ સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપમાં પાકિસ્તાનનો સામનો કરવા જઈ રહી છે. ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર પાકિસ્તાન સામેની મેચમાં પ્લેઈંગ-11માં કેટલાક ફેરફાર કરી શકે છે. ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહ ટીમમાં પાછો ફરે તેવી શક્યતા છે, જેને યુએઈ સામેની મેચમાં બહાર રાખવામાં આવ્યો હતો.

