IND vs PAK: જો ભારત પાકિસ્તાન સામેની ફાઇનલમાં આ 3 ભૂલો કરશે, તો શું તેઓ ટ્રોફી ગુમાવી શકે છે?

ભારતે પાકિસ્તાન સામે ત્રણ મોટી ભૂલો કરવાનું ટાળવું જોઈએ. આ ભૂલોનું પુનરાવર્તન ભારત માટે ખતરો ઉભો કરશે.

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ફાઇનલ
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ફાઇનલ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2025 at 6:45 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલ આજે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાશે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને આ મેચમાં જીતનો મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવે છે. ટીમ ઇન્ડિયા આ ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી પાકિસ્તાન સામે બે મેચ રમી છે, જ્યાં પાકિસ્તાન બંને વખત બચાવ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યું છે. જોકે, જો ભારત પાકિસ્તાન સામે ફાઇનલ જીતીને ટ્રોફી ઉંચકવા માંગે છે, તો તેણે ત્રણ મોટી ભૂલો ટાળવી પડશે.

ભારતીય ટીમે ફિલ્ડિંગમાં સુધારો કરવો પડશે

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે એશિયા કપમાં મોટી સંખ્યામાં કેચ છોડ્યા છે. અભિષેક શર્મા, કુલદીપ યાદવ અને શિવમ દુબે જેવા સારા ફિલ્ડર ગણાતા ઘણા ખેલાડીઓએ સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન સતત કેચ છોડ્યા છે. ભારતે અત્યાર સુધીમાં કુલ 12 કેચ છોડ્યા છે. હવે, જો ભારતીય ખેલાડીઓ ફાઇનલમાં કેચ છોડે છે અને તેમના ફિલ્ડિંગના ધોરણોમાં સુધારો નહીં કરે, તો ટીમને પરિણામ ભોગવવું પડી શકે છે.

કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે રન બનાવવા પડશે

પાકિસ્તાન સામે ફાઇનલમાં ભારત માટે મિડલ ઓર્ડરને રન બનાવવા પડશે. સૂર્યકુમાર યાદવ (71 રન) ટીમ માટે બેટથી બિનઅસરકારક રહ્યા છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં તેણે બેટથી અપેક્ષા મુજબ રન બનાવ્યા નથી. તેના રનનો અભાવ ટીમ પર દબાણ લાવી રહ્યો છે. સૂર્યા ઘણા બોલ રમે છે અને આખરે મોટી ઇનિંગ્સ રમ્યા વિના આઉટ થઈ જાય છે. જો સૂર્યાનું બેટ ફાઇનલમાં સારું પ્રદર્શન નહીં કરે, તો ભારતને પરિણામ ભોગવવું પડી શકે છે. તિલક વર્મા અને હાર્દિક પંડ્યાને પણ રન બનાવવાની જરૂર પડશે.

આ બે સ્પિનરોને વિકેટો લેવી પડશે

એશિયા કપમાં દુબઈની પીચ સ્પિન બોલરોને અનુકૂળ છે. તેમ છતાં, વરુણ ચક્રવર્તી (5 વિકેટ) અને અક્ષર પટેલ (4 વિકેટ) બોલ સાથે ખાસ કંઈ કરી શક્યા નથી. ટીમનો એકમાત્ર સ્પિનર ​​કુલદીપ યાદવ 12 વિકેટ સાથે ટોચના વિકેટ લેનાર બોલરમાં રહે છે. હવે, જો ભારત ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને હરાવવા માંગે છે, તો વરુણ અને અક્ષરને વિકેટ લેવી પડશે.

ભારત અને પાકિસ્તાન માટે સંભવિત 11 ખેલાડીઓ

ભારત - અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), હાર્દિક પંડ્યા/અર્શદીપ સિંહ, અક્ષર પટેલ, શિવમ દુબે, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રિત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી.

પાકિસ્તાન - સાહિબજાદા ફરહાન, ફખર ઝમાન, સૈમ અયુબ, સલમાન આગા (કેપ્ટન), હુસૈન તલત, મોહમ્મદ હરિસ (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ નવાઝ, ફહીમ અશરફ, શાહીન આફ્રિદી, હરિસ રૌફ, અબરાર અહેમદ.

