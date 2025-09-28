ETV Bharat / sports

પાકિસ્તાન સામેની ફાઇનલમાં અભિષેક શર્મા ઇતિહાસ રચશે, રોહિત-વિરાટનો રેકોર્ડ તોડી શકે છે

અભિષેક શર્મા એશિયા કપમાં રોહિત અને વિરાટ કોહલીના રેકોર્ડ તોડીને ઇતિહાસ રચી શકે છે.

અભિષેક શર્મા
અભિષેક શર્મા (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2025 at 2:51 PM IST

હૈદરાબાદ: આજે રાત્રે દુબઈમાં ભારત અને પાકિસ્તાન એશિયા કપ 2025 ના ફાઇનલમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. આ મેચમાં, ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો વિસ્ફોટક ડાબોડી ઓપનર અભિષેક શર્માને જોશે, જેનું બેટ એશિયા કપમાં આગ પર છે. અભિષેક સતત રન બનાવી રહ્યો છે અને ટુર્નામેન્ટમાં ટીમ ઇન્ડિયાનો ટોપ સ્કોરર છે.

અભિષેક શર્માનું શાનદાર પ્રદર્શન

અભિષેક શર્માએ એશિયા કપ 2025 માં સતત ત્રણ મેચમાં અડધી સદી ફટકારી છે. અત્યાર સુધીમાં, તેણે છ મેચોમાં છ ઇનિંગ્સમાં 309 રન બનાવ્યા છે, જેમાં ત્રણ અડધી સદીની મદદથી 51.50 ની સરેરાશ અને 204.63 ના સ્ટ્રાઇક રેટનો સમાવેશ થાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે 31 ચોગ્ગા અને 19 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. હવે, તે પાકિસ્તાન સામેની ફાઇનલમાં વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા અને મોહમ્મદ રિઝવાન દ્વારા બનાવેલા રેકોર્ડને તોડવાની કગાર પર છે.

અભિષેક શર્મા વિરાટ કોહલીનો રેકોર્ડ તોડશે

અભિષેક શર્મા (309) બહુરાષ્ટ્રીય T20I ટુર્નામેન્ટમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ભારતીય બેટ્સમેન બનવા માટે વિરાટ કોહલીને પાછળ છોડી શકે છે. તેને કોહલીને પાછળ છોડી દેવા માટે ફક્ત 11 રનની જરૂર છે, જેણે 2014 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ચાર અડધી સદી સાથે 106.33 ની સરેરાશથી 319 રન બનાવ્યા હતા. કોહલીના પ્રદર્શનથી તેને પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટનો એવોર્ડ મળ્યો, અને ભારત ફાઇનલમાં શ્રીલંકા સામે છ વિકેટથી હારી ગયું.

25 વર્ષીય ખેલાડી T20I ટુર્નામેન્ટમાં ટેસ્ટ રાષ્ટ્રના ખેલાડી દ્વારા સૌથી વધુ રન બનાવવાના ફિલ સોલ્ટના રેકોર્ડને તોડવાથી પણ 23 રન દૂર છે. સોલ્ટે 2023 માં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે પાંચ T20I માં બે સદી સહિત 331 રન બનાવ્યા હતા. હવે, અભિષેક પાસે સોલ્ટને પાછળ છોડી દેવાની તક હશે.

અભિષેક શર્મા રોહિત શર્મા અને મોહમ્મદ રિઝવાનને પાછળ છોડી દેશે.

જો ભારતના વિસ્ફોટક ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા વધુ 30-પ્લસ સ્કોર કરે છે, તો તે આ મેચમાં રોહિત શર્મા અને પાકિસ્તાની બેટ્સમેન મોહમ્મદ રિઝવાનને પાછળ છોડી શકે છે. અભિષેકે સતત સાત વખત 30-પ્લસ સ્કોર કર્યા છે, અને રોહિત શર્મા અને મોહમ્મદ રિઝવાને પણ આ સિદ્ધિ સાત વખત હાંસલ કરી છે. હવે, જો અભિષેકે પાકિસ્તાન સામેની ફાઇનલમાં વધુ 30-પ્લસ સ્કોર કર્યો છે, તો તે રિઝવાન અને રોહિતને પાછળ છોડી દેશે.

અભિષેક શર્માએ આ વર્ષે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે, તેણે 11 મેચમાં 53.45 ની સરેરાશ અને 211.51 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 588 રન બનાવ્યા છે. આમાંથી 309 રન એશિયા કપમાં આવ્યા છે.

