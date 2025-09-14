IND vs PAK મેચ પર ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની ક્રિકેટરે કહી મોટી વાત, આ ટીમને પોતાની પ્રિય ગણાવી
ભારત-પાકિસ્તાન એશિયા કપ મેચ પર ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની સ્પિનર દાનિશ કનેરિયાએ મોટી વાત કહી છે.
Published : September 14, 2025 at 8:05 PM IST
હૈદરાબાદ: ભૂતપૂર્વ સ્પિનર દાનિશ કનેરિયાએ કટ્ટર હરીફ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એશિયા કપ મેચને લઈને કોઈ પ્રચાર ન હોવા માટે પાકિસ્તાન ક્રિકેટના ઘટતા ધોરણોને જવાબદાર ઠેરવ્યા છે.
ઘણા વર્ષોમાં પહેલી વાર, પડોશી દેશો વચ્ચે ક્રિકેટ મેચને લઈને કોઈ ખાસ પ્રચાર નથી, જેઓ હંમેશા મેદાન પર કટ્ટર હરીફ રહ્યા છે. આ બધું પહેલગામમાં થયેલા ઘાતક આતંકવાદી હુમલા પછી શરૂ થયું હતું જેમાં 26 પ્રવાસીઓ માર્યા ગયા હતા.
પહેલગામ હુમલા પછી, ભારતના અનુભવી ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાન સામેની વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ ઓફ લિજેન્ડ્સ મેચનો બહિષ્કાર કર્યો હતો. એશિયા કપના સમયપત્રકની જાહેરાત પછી, બંને દેશો વચ્ચેના તણાવપૂર્ણ રાજકીય સંબંધોને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારત અને પાકિસ્તાને ક્રિકેટ મેચ રમવી જોઈએ કે નહીં તે અંગે સતત ચર્ચા ચાલી રહી છે.
જોકે, BCCI એ કહ્યું છે
કે તે કેન્દ્ર સરકારની નીતિથી બંધાયેલ છે જે બહુરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેવાની મંજૂરી આપે છે પરંતુ પાકિસ્તાન સાથે દ્વિપક્ષીય શ્રેણી પર પ્રતિબંધ મૂકે છે. કેન્દ્રીય રમતગમત મંત્રાલયના જાહેરનામા અનુસાર, ભારત આંતરરાષ્ટ્રીય અને બહુપક્ષીય કાર્યક્રમોમાં પાકિસ્તાન સાથે રમી શકે છે, પરંતુ એકબીજાના દેશમાં દ્વિપક્ષીય રમતગમત કાર્યક્રમોમાં ભાગ લઈ શકતું નથી.
Watch: On India-Pakistan Asia Cup match, former Pakistan spinner Danish Kaneria says, " talking about the match, it is the biggest game between india-pakistan. but the way the atmosphere was created, like, indian players did not play in a league against pakistan. and then after… pic.twitter.com/pSkIgpMUTp— IANS (@ians_india) September 14, 2025
કનેરિયાએ શું કહ્યું?
કનેરિયાએ IANS ને કહ્યું, 'એમાં કોઈ શંકા નથી કે ભારતીયોની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચી છે. ભારતે વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ ઓફ લિજેન્ડ્સ મેચ રમી નથી અને હજુ પણ આ બાબતે કોઈ સ્પષ્ટતા નથી. ઉપરાંત, પાકિસ્તાન ક્રિકેટનું સ્તર નીચે ગયું છે, જેના કારણે આ વખતે ભારત-પાકિસ્તાન મેચ વિશે વધુ ચર્ચા થઈ રહી નથી.'
અનુભવી બોલરે એશિયા કપ મેચમાં ભારત સામે પાકિસ્તાનની તકો પર પણ શંકા વ્યક્ત કરતા કહ્યું, 'હાલમાં કોઈ સ્પર્ધા નથી. તેમણે કહ્યું કે પાકિસ્તાનની ટીમ યુવાનોથી ભરેલી છે, જેમાં બાબર આઝમ અને મોહમ્મદ રિઝવાન જેવા મુખ્ય ખેલાડીઓ નથી. તેનાથી વિપરીત, ભારત પાસે સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળ મજબૂત અને ઊંડા બેટિંગ લાઇનઅપ છે.
કનેરિયાએ વધુમાં કહ્યું, 'પાકિસ્તાન નાની ટીમો સામે હારી રહ્યું છે અને ટીમમાં સતત ફેરફારો થઈ રહ્યા છે. આ વખતે બાબર આઝમ કે રિઝવાન ટીમમાં નથી, ટીમની હાલત એવી છે કે હાલમાં કોઈ સ્થાપિત ખેલાડી નથી. મોટાભાગના ખેલાડીઓ યુવાન છે.'
કનેરિયાએ પાકિસ્તાન ટીમ વિશે શું કહ્યું?
કનેરિયાએ કહ્યું કે જો પાકિસ્તાન હારી જાય, તો પણ તેઓ ટીમના પુનર્નિર્માણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો દાવો કરશે. 'તેઓ એશિયા કપમાં જશે અને જો તેઓ ભારત સામે હારી જાય, તો પણ તેઓ કહેશે કે અમે હજુ પણ નવી ટીમ બનાવવાની તૈયારી કરી રહ્યા છીએ. અને અત્યારે, ભારત સાથે કોઈ સ્પર્ધા નથી. કારણ કે જે રીતે પહેલી વાર કેપ્ટન શુભમન ગિલના નેતૃત્વમાં ભારતીય ટીમે વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા વિના પણ ઇંગ્લેન્ડ સામે શ્રેણી બરાબર કરી, તે ભારત માટે એક મોટું પ્રોત્સાહન હતું.'
તેમણે વધુમાં કહ્યું, 'એશિયા કપમાં, સૂર્યકુમાર યાદવ નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. જો તમે ભારતની બેટિંગ લાઇનઅપ જુઓ, તો તે ઊંડાણમાં જાય છે. તેથી, મને નથી લાગતું કે આ મેચમાં કોઈ સ્પર્ધા થશે.'
તમને જણાવી દઈએ કે, ભારતે બુધવારે સંયુક્ત આરબ અમીરાત પર નવ વિકેટની શાનદાર જીત સાથે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરી હતી, જ્યારે પાકિસ્તાને શુક્રવારે ઓમાન પર 93 રનની જીત સાથે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરી હતી.
